هجوم جديد بشبكة الروبوتات ظهر في الأرجاء مؤخرًا

اكتشفت IBM X-Force أن هناك لاعبًا جديدًا نسبيًا في مجال التهديدات، وهو شبكة الروبوتات Mozi، قد انتشر بشكل كبير بين أجهزة إنترنت الأشياء (IOT).

هذا البرنامج الضار نشط منذ أواخر 2019 ويتداخل كوده مع كود Mirai وإصداراته. استحوذ Mozi على ما يقرب من 90% من حركة مرور شبكة إنترنت الأشياء (IOT) في الفترة ما بين أكتوبر 2019 حتى يونيو 2020.

وقد صاحب هذا الاستحواذ المذهل زيادة كبيرة في نشاط شبكة روبوتات إنترنت الأشياء (IOT) بشكل عام، ما يشير إلى أن Mozi لم يُخرج منافسيه من السوق. بل على العكس، فقد غمروا السوق، ما قلل من نشاط الإصدارات الأخرى. بشكل عام، كانت حالات هجوم إنترنت الأشياء المجمعة في الفترة ما بين أكتوبر 2019، عندما بدأت الهجمات في الزيادة بشكل ملحوظ، وحتى يونيو 2020 أعلى بنسبة 400% من حالات هجوم إنترنت الأشياء المجمعة طوال العامين السابقين.