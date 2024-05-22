يشهد حجم البيانات نموًا هائلاً مع انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي، فمن المتوقع أن يتضاعف بأكثر من 250% خلال السنوات الخمس المقبلة. يجب أن تستثمر المؤسسات هذه البيانات في تدريب حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتنقيحها، ومع ذلك يجب عليها أيضًا إعطاء الأولوية للحوكمة والأمان في أثناء قيامها بذلك.

يساعد اقتران ™IBM watsonx، وهي منصة البيانات والذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات، مع ®Red Hat® OpenShift وحلول البنية الأساسية من IBM، المؤسسات على إدارة وتأمين كل من بياناتها ونماذج الذكاء الاصطناعي لديها من دون المساس بالأداء. شاهد كيف تستخدم الشركات الرائدة في الصناعة تقنية IBM وخبرتها بها في إدارة البيانات الموثوق بها في البيئات الهجينة—في السحابة ومحليًا وفي الحافة—بسلاسة وأمان، ما يساعدها على تحقيق طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

المتحدثون:

Ric Lewis، نائب الرئيس الأول للبنية الأساسية، IBM

Mohamad Ali، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للعمليات في IBM Consulting التابعة لـ IBM

Tyler Derr، رئيس قسم التقنية في شركة Broadridge Financial Solutions Ltd.

Thomas Baumann، مسؤول إدارة البيانات في مجموعة Swiss Mobiliar

Byron Schmidt، رئيس برنامج السحابة | RISE Strategic Customer Program, SAP SE

Brian Shield، نائب الرئيس الأول، رئيس قسم التقنية في Boston Red Sox | Fenway Sports Management

