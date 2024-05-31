تطوير خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي
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رسم تجريدي لخدمة العملاء
تقديم خدمة عملاء قابلة للتوسع ومتمحورة حول الإنسان

يتوقع العملاء الحصول على خدمة عملاء سريعة ومتميزة وشخصية، وهو ما يصعب تقديمه على نطاق واسع. تُوضح Rosane Giovis، قائدة الخدمات الذكية والتحول العالمي لدى IBM Consulting، كيف يجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي ذلك ممكنًا.
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السبب الذي يجعل عملائنا متحمسين للذكاء الاصطناعي التوليدي هو أنه لأول مرة يمنحهم الثقة في أن هذه المهام يمكن أن تتمحور حول الإنسان. Rosane Giovis قائدة الخدمات الذكية والتحول العالمي IBM Consulting
المورد المميز تسخير الذكاء الاصطناعي في العمل لخدمة العملاء تمثل خدمة العملاء الأولوية الاستثمارية الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بالنسبة لعدد من شاغلي منصب CEO المشمولين بالاستطلاع. يطلب العملاء اليوم خدمة متميزة، ويمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي على تقديمها. تنزيل الدليل الإرشادي
محتوى ذو صلة: بودكاست التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي هل تحتاج إلى وجود إنسان حقيقي، أم أنه يمكن إعطاء الوكلاء الافتراضيين فرصة؟ استمع للبودكاست للتعرّف على كيف يجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي الوكلاء الافتراضيين والبشر أفضل في أداء وظائفهم. استمع الآن
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تطوير الخدمة الذاتية للعملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي

إذا كنت لا تطبق الذكاء الاصطناعي التوليدي على خدمة العملاء، فسوف تتخلف عن الرَكب.
تطوير مركز الاتصالات لديك مع الذكاء الاصطناعي

فكِّر في مركز الاتصالات لديك ليس فقط كمركز تكاليف، ولكن كمركز مشاركة يوطد العلاقات مع العملاء.

حسِّن تجربة وكيلك مع الذكاء الاصطناعي

فمع الذكاء الاصطناعي التوليدي، سيكون بإمكانك تقليل الحاجة إلى التواصل وحل المشكلات.

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