إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي شيء. والثقة والاطمئنان إلى أنك تتخذ جميع القرارات السليمة في هذا الشأن شيء آخر تمامًا.



في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تعرَّف على كيفية تحسين التكلفة الإجمالية للملكية وعائد الاستثمار من الذكاء الاصطناعي. استكشف حالات الاستخدام التي يمكن معالجتها باستخدام استثماراتك الحالية في الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي.