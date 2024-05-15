أكاديمية الذكاء الاصطناعي
شاهد هذه الحلقة (3:50)
Nick Renotte يقف أمام طاولة واضعًا يده في جيبه
حدد حالة استخدام الذكاء الاصطناعي المناسبة لعملك

إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي شيء. والثقة والاطمئنان إلى أنك تتخذ جميع القرارات السليمة في هذا الشأن شيء آخر تمامًا.

في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تعرَّف على كيفية تحسين التكلفة الإجمالية للملكية وعائد الاستثمار من الذكاء الاصطناعي. استكشف حالات الاستخدام التي يمكن معالجتها باستخدام استثماراتك الحالية في الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي.
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شاهد (3:50)
ما الذي ستتعلمه
  • كيف يمكن لأربعة اعتبارات رئيسية أن تساعدك على التأكد من أنك تستخدم أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة للمهمة
  • ما الذي يمكنك القيام به لتحسين التكلفة الإجمالية للملكية وعائد الاستثمار على تقنيات الذكاء الاصطناعي
  • لماذا من المهم أن تعمل التقنية التي تتبناها جنبًا إلى جنب مع مجموعة تكنولوجيا المعلومات الموجودة لديك
يتطلب انتقاء حالات الاستخدام المناسبة لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الانتباه إلى الكثير من المتغيرات. ينبغي عليك التأكد من اختيار أفضل تقنية لحل المشكلة التي لديك تحديدًا. Nicholas Renotte كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي هندسة عملاء IBM
تنزيل الدليل الإرشادي كيفية اتخاذ الإجراءات

تتطلب النتائج المختلفة نهجًا مختلفًا. وينطبق ذلك أيضًا على نماذج الذكاء الاصطناعي التي توظفها وتستثمر فيها. يمكن أن يساعدك هذا الدليل الإرشادي على البدء في تنسيق المزيج الصحيح من النماذج لحالات الاستخدام الخاصة بك.

مشاهدة المزيد من حلقات المسار 1
تحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

ينبغي أن تتوافق عناصر البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك مثل الأحجية. تعرّف على كيفية مساعدة السرعة التشغيلية وقابلية التوسع للسحابة الهجينة لأعمالك على تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي.
من الإصدار التجريبي إلى الإنتاج: زيادة عائد الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المسؤول إعدادك للامتثال للوائح

تعرّف على كيفية مساعدة حوكمة الذكاء الاصطناعي في ضمان إدارة جهود الذكاء الاصطناعي مؤسستك بشكل مسؤول وأخلاقي. ثم استخدم دليلنا الإرشادي لمساعدتك في إعداد مؤسستك للوائح الذكاء الاصطناعي الجديدة.
صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الأعمال

تعرّف على الصعود التاريخي للذكاء الاصطناعي التوليدي وما يعنيه بالنسبة إلى قطاع الأعمال.
كن من منشئي القيمة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي

استمع إلى النهج المختلفة لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي—وكيف يمكن لمنصة الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لحالات الاستخدام الخاصة بك أن تعزز قيمة الأعمال بشكل ملحوظ.
المسار 2: عناصر الذكاء الاصطناعي للمؤسسات
اختر نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب لحالة الاستخدام لديك

الكفاءة في نماذج الذكاء الاصطناعي لا تتناسب طرديًا مع حجمها. تعرّف على طريقة العثور على الخيار المناسب لتلبية احتياجات أعمالك. ثم احصل على الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
هل إدارة البيانات هي سر الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

تبدأ كل محادثة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكنها تنتهي بالبيانات. لماذا؟ لأنه لا وجود للذكاء الاصطناعي من دون بيانات. يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي طريقة تفكيرنا في البيانات.

لماذا تعد نماذج الأساس نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي

تعرّف على جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المرنة والقابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكن أن تفتح أبوابًا جديدة للإيرادات وتخفض التكاليف وتزيد الإنتاجية. ثم استخدم دليلنا الإرشادي لعمل تحليل عميق.
الثقة والشفافية والحوكمة في عصر الذكاء الاصطناعي

استكشف المشكلات التالية مثل الهلوسة والتحيز والمخاطر الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتعرّف على كيفية مساهمة تطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته في بناء وتعزيز الثقة. ثم طبّق النظرية عمليًا من خلال دليلنا الإرشادي.

المسار 3: الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهام الشؤون المالية

يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة كاملة في دور فريق الشؤون المالية. تعرّف كيف يساعد تبني الذكاء الاصطناعي كبار المسؤولين الماليين وفرق الشؤون المالية على إيجاد طرق جديدة لجعل ما يبدو مستحيلاً ممكنًا.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

توقف عن التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي كتجربة علمية وابدأ في استخدامه كموّلد للقيمة. تعرّف على كيفية تعزيز أداء عملياتك في مجال تقنية المعلومات من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في العمليات المالية

تعرّف على كيفية تحقيق الشركات الرائدة فيما يخص العمليات المالية أقصى استفادة من إنفاقهم على تطوير التقنية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على معارف مهمة ورؤية أكبر لعملياتهم.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي من أجل توظيف وتطوير المواهب

هل ترغب في تحويل تحديات الموارد البشرية إلى فرص؟ اكتشف كيف تستخدم المؤسسات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في توظيف وتطوير المواهب التي تناسب احتياجات أعمالها. 
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مجال التسويق

تعرّف على كيفية استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع جهودها التسويقية قدمًا لتلبية احتياجات العملاء المتطورة باستمرار. 
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء

عدم الاقتصار على روبوت المحادثة الافتراضية. تعرّف على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يجمع بين توفير تجربة مبهجة للعملاء وزيادة الإنتاجية في آن واحد. ثم نزّل الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات

نظرًا للتطور المتسارع للعمليات التجارية، يجب على التطبيقات الداعمة أن تواكبها بشكل متزامن. تعرّف على كيفية تسريع العملية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونزّل الدليل الإرشادي للبدء.

تلقي تحديثات أكاديمية الذكاء الاصطناعي

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