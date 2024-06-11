أكاديمية الذكاء الاصطناعي
شاهد هذه الحلقة (9:53)
Matt Candy يبتسم للكاميرا خلف الجدار الحجري
من الإصدار التجريبي إلى الإنتاج: زيادة عائد الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

مع تسارع وتيرة ظهور نماذج جديدة من المساعدين الرقميين المدعومين بالذكاء الاصطناعي في كل مكان، توجه الإدارة العليا اهتمامها الأكبر نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي وتخصص لها جزءًا معتبرًا من الميزانية. والتحدي القائم حاليًا هو ما الذي يمكن للشركات فعله لكي تضمن عائدًا أكبر من هذه الاستثمارات الضخمة المنفقة على الذكاء الاصطناعي؟ 

شاهد هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي لتعرف كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من قدرات الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لإعادة اكتشاف عملك وتطويره بطرق تصنع الفارق فعليًا.
الصفحة الرئيسية لأكاديمية الذكاء الاصطناعي
مشاهدة (9:23)
ما الذي ستتعلمه
  • التحدي هو كيف تحافظ على تقدم أعمالك مع تغيير الطريقة التي تزاول بها أعمالك 
  • كيف يؤدي توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى التغيير من خلال مساعدة العقول البشرية المبدعة على بناء حلول جديدة مبتكرة وتقديمها 
  • كيف توفر قيمة لشركتك بشكل مسؤول من خلال توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في مجالات الفرص الرئيسية
فكّر في الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع كوسيلة لمعالجة صوامع العمليات لإطلاق العنان للإبداع البشري، وتعظيم إمكانات كل شخص في كل فريق. مات كاندي شريك إداري عالمي، الذكاء الاصطناعي التوليدي ®IBM Consulting
تنزيل الدليل الإرشادي ما الإجراءات التي يجب اتخاذها

تتطلب النتائج المختلفة نهجًا مختلفًا. وينطبق ذلك أيضًا على نماذج الذكاء الاصطناعي التي توظفها وتستثمر فيها. يمكن أن يساعدك هذا الدليل الإرشادي على البدء في تنسيق المزيج الصحيح من النماذج لحالات الاستخدام الخاصة بك.

مشاهدة المزيد من حلقات المسار 1
تحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

ينبغي أن تتوافق عناصر البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك مثل الأحجية. تعرّف على كيفية مساعدة السرعة التشغيلية وقابلية التوسع للسحابة الهجينة لأعمالك على تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي.
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المسؤول إعدادك للامتثال للوائح

تعرّف على كيفية مساعدة حوكمة الذكاء الاصطناعي في ضمان إدارة جهود الذكاء الاصطناعي مؤسستك بشكل مسؤول وأخلاقي. ثم استخدم دليلنا الإرشادي لمساعدتك في إعداد مؤسستك للوائح الذكاء الاصطناعي الجديدة.
حدد حالة استخدام الذكاء الاصطناعي المناسبة لعملك

لتحسين التكلفة الإجمالية للملكية وعائد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، يعد اختيار حالة الاستخدام المناسبة أمرًا بالغ الأهمية. تعرّف على أهم الاعتبارات وما الدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات الحالية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي في ذلك الأمر.
صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الأعمال

تعرف على تاريخ الذكاء الاصطناعي التوليدي وأهميته بالنسبة إلى المؤسسات الحديثة.
كن من منشئي القيمة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي

استمع إلى النهج المختلفة لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي—وكيف يمكن لمنصة الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لحالات الاستخدام الخاصة بك أن تعزز قيمة الأعمال بشكل ملحوظ.

المسار 2: عناصر الذكاء الاصطناعي للمؤسسات
اختر نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب لحالة الاستخدام لديك

الكفاءة في نماذج الذكاء الاصطناعي لا تتناسب طرديًا مع حجمها. تعرّف على طريقة العثور على الخيار المناسب لتلبية احتياجات أعمالك. ثم احصل على الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
هل إدارة البيانات هي سر الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

تبدأ كل محادثة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكنها تنتهي بالبيانات. لماذا؟ لأنه لا وجود للذكاء الاصطناعي من دون بيانات. يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي طريقة تفكيرنا في البيانات.

لماذا تعد نماذج الأساس نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي

تعرّف على جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المرنة والقابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكن أن تفتح أبوابًا جديدة للإيرادات وتخفض التكاليف وتزيد الإنتاجية. ثم استخدم دليلنا الإرشادي لعمل تحليل عميق.
الثقة والشفافية والحوكمة في عصر الذكاء الاصطناعي

استكشف المشكلات التالية مثل الهلوسة والتحيز والمخاطر الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتعرّف على كيفية مساهمة تطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته في بناء وتعزيز الثقة. ثم طبّق النظرية عمليًا من خلال دليلنا الإرشادي.

المسار 3: الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهام الشؤون المالية

يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة كاملة في دور فريق الشؤون المالية. تعرّف كيف يساعد تبني الذكاء الاصطناعي كبار المسؤولين الماليين وفرق الشؤون المالية على إيجاد طرق جديدة لجعل ما يبدو مستحيلاً ممكنًا.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

توقف عن التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي كتجربة علمية وابدأ في استخدامه كموّلد للقيمة. تعرّف على كيفية تعزيز أداء عملياتك في مجال تقنية المعلومات من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في العمليات المالية

تعرّف على كيفية تحقيق الشركات الرائدة فيما يخص العمليات المالية أقصى استفادة من إنفاقهم على تطوير التقنية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على معارف مهمة ورؤية أكبر لعملياتهم.
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي من أجل توظيف وتطوير المواهب

هل ترغب في تحويل تحديات الموارد البشرية إلى فرص؟ اكتشف كيف تستخدم المؤسسات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في توظيف وتطوير المواهب التي تناسب احتياجات أعمالها. 
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مجال التسويق

تعرّف على كيفية استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع جهودها التسويقية قدمًا لتلبية احتياجات العملاء المتطورة باستمرار. 
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء

عدم الاقتصار على روبوت المحادثة الافتراضية. تعرّف على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يجمع بين توفير تجربة مبهجة للعملاء وزيادة الإنتاجية في آن واحد. ثم نزّل الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديث التطبيقات

نظرًا للتطور المتسارع للعمليات التجارية، يجب على التطبيقات الداعمة أن تواكبها بشكل متزامن. تعرّف على كيفية تسريع العملية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونزّل الدليل الإرشادي للبدء.

تلقي تحديثات أكاديمية الذكاء الاصطناعي

نأمل أن تستمتع بتجربة أكاديمية الذكاء الاصطناعي.  يمكنك تلقي أخبار حول آخر التحديثات على أكاديمية الذكاء الاصطناعي من خلال الاشتراك في رسالة Think الإخبارية.

 اشترِك في رسالة Think الإخبارية
موارد الذكاء الاصطناعي للأعمال
الوصول إلى سلسلة ومقاطع فيديو IBM تعرّف على موضوعات التقنية واتجاهاتها
توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للأعمال اكتشف watsonx
تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي للأعمال اطلب ملخصًا لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي