تسأل المؤسسات اليوم نفسها باستمرار عن أفضل السبل لأتمتة عمليات أعمالها وتبسيطها. ومع ذلك، هذه المهمة تُعَد طويلة ومعقدة؛ ،نظرًا لتداخل جميع العناصر المشاركة. ورغم ذلك، مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الجديدة المبنية عليه، تشهد الشركات تسريعًا في رحلتها نحو التكامل.



يقود الذكاء الاصطناعي تغييرات مهمة في التكامل، وفي هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي تناقش Madhu Kochar كيف أن التكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي أساسي لتحقيق مكاسب مستمرة في الإنتاجية والمرونة.