توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التكامل

تسأل المؤسسات اليوم نفسها باستمرار عن أفضل السبل لأتمتة عمليات أعمالها وتبسيطها. ومع ذلك، هذه المهمة تُعَد طويلة ومعقدة؛ ،نظرًا لتداخل جميع العناصر المشاركة. ورغم ذلك، مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الجديدة المبنية عليه، تشهد الشركات تسريعًا في رحلتها نحو التكامل.

يقود الذكاء الاصطناعي تغييرات مهمة في التكامل، وفي هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي تناقش Madhu Kochar كيف أن التكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي أساسي لتحقيق مكاسب مستمرة في الإنتاجية والمرونة.
ما الذي ستتعلمه
  • كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدك على تحقيق قيمة من التكامل
  • لماذا تُعَد الحوكمة والضوابط مهمة للتكامل؟
  • الأهمية المتزايدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي
رغم أن التكامل يشهد تغيُّرات جذرية؛ بسبب التكنولوجيا الجديدة، فإن الحاجة إليه تظل ضرورية. لا يتحقق الذكاء الاصطناعي دون التكامل، والعكس صحيح. إنها دورة ذاتية التعزيز.
دليل الحلقة

اقرأ دليل المشتري الجديد للبنية التحتية كخدمة (iPaaS)  

يساعد هذا الدليل قادة تكنولوجيا المعلومات ومهندسي التكامل على تقييم واختيار حل iPaaS المناسب في عالم يُعَد فيه الذكاء الاصطناعي أولوية. ويستعرض المعايير الأساسية، والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمخاطر الواجب تجنُّبها، وخطوات عملية لبناء استراتيجيات تكامل مرنة وجاهزة للمستقبل.

 

موارد ذات الصلة

المؤسسة القائمة على الوكلاء لتعزيز النمو​

يقدِّم هذا المورد مفهوم المؤسسة الوكيلة، حيث يتم دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في مهام سير العمل لأتمتة المهام، والتعاون مع البشر، ودفع عجلة النمو.

الابتكارات الجديدة في IBM®webMethods Hybrid Integration

تواجه الشركات اليوم ضغوطًا لتسريع الابتكار، مع ضرورة إظهار عائد ملموس على استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يكافح العديد من المؤسسات لدمج الأنظمة المتنوعة وواجهات برمجة التطبيقات وتدفقات البيانات بالسرعة التي يتطلبها العمل.
توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز قابلية الملاحظة

من خلال توفير رؤى أعمق حول سبب سلوك النظام بطريقة معينة، تساعد قابلية الملاحظة على تحليل الأسباب الأساسية للمشكلات وتُتيح لك منع المشكلات المستقبلية بشكل استباقي.
