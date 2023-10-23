أكاديمية الذكاء الاصطناعي

المسار 2

اختر نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب لحالة الاستخدام في مؤسستك

الكفاءة في نماذج الذكاء الاصطناعي لا تتناسب طرديًا مع حجمها. تعرّف على طريقة العثور على الخيار المناسب لتلبية احتياجات أعمالك. ثم احصل على الدليل الإرشادي لمساعدتك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.