تُعدّ سلاسل التوريد ضرورية للحياة كما نعرفها. فبدون هذه الشبكات العالمية الضخمة، لن تتمكن أي صناعة من تزويد عملائها بالخدمات والسلع التي يعتمدون عليها. ولكن الأعمال الداخلية لسلاسل التوريد هذه–المشتريات، والتخطيط، والتصنيع، والشحن، وما إلى ذلك، غير مرئية إلى حد كبير للمستهلك العادي.

إذًا، ماذا يحدث عندما تتعطل سلاسل التوريد أو تتوقف تمامًا؟ في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، يشارك Rob Cushman رؤى حول كيفية استخدام المؤسسات لإمكانات الذكاء الاصطناعي لتشجيع الابتكار وإعداد شبكات الإنتاج للمستقبل.