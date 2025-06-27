تزدهر الشركات أو تتعثر وفق مستوى موثوقية منتجاتها. لهذا السبب تُعد قابلية الملاحظة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الشركات، ما يتيح للقادة إمكانية فهم الحالة الداخلية لأنظمتهم وتطبيقاتهم واستكشافها. في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، يوضح Vikram Murali سبب أهمية قابلية الملاحظة في عصر الذكاء الاصطناعي ويقدم نصائح عملية حول كيفية وضع استراتيجية قوية لقابلية الملاحظة تعزز مرونة تكنولوجيا المعلومات.