أكاديمية الذكاء الاصطناعي

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولاً جذريًا في طريقة إدارتنا للأعمال. ومع ذلك، يتعامل الكثير من الأشخاص مع الذكاء الاصطناعي التوليدي على أنه تجربة علمية بدلاً من اعتباره مولدًا للقيمة يساعد على ضمان عمل تكنولوجيا المعلومات في المواقع الصحيحة وبالكم المناسب وفي الوقت المناسب.

إذن فكيف يمكنك تحسين تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ كيف تقيس القيمة، وكيف سيحقق الذكاء الاصطناعي التوليدي الإيرادات والنمو للأعمال ويحقق النتائج المرجوة؟ في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تعرّف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي توفير وقت فِرق تكنولوجيا المعلومات من خلال أتمتة المهام وتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات.
ما الذي ستتعلمه
  • لماذا يعمل الذكاء الاصطناعي بصفته مسرِّعًا ومساعدًا، لا بصفته بديلاً
  • كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي توفير وقت فرق تكنولوجيا المعلومات لديك من خلال أتمتة المهام وتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات
  • كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي توفير رؤية أكبر ورؤى أكثر تفصيلاً حول تكاليف التطبيقات والأداء وتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك
يمكنني أن أرى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على أن تصبح أكثر كفاءة [و] فعالية حتى تتمكن من تحقيق المزيد بالموارد المتاحة لديها.
Bill Lobig نائب رئيس إدارة المنتجات IBM Automation®

تصميم ثلاثي الأبعاد لمكعب متعدد الألوان مكوّن من أدراج، مع مسار يقود إلى علم أزرق.

