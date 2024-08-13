أكاديمية الذكاء الاصطناعي

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في العمليات المالية

بفضل الطفرة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي التوليدي، لم تكن ميزانيات التقنية يومًا تحت هذا القدر من التدقيق كما هي اليوم. بينما تفكر المؤسسات في تكلفة استثمارات الذكاء الاصطناعي، يريد المديرون التنفيذيون والأطراف المعنية التأكد من أن الأموال التي يستثمرونها تحقق عائد الاستثمار الذي يطمحون إلى تحقيقه. إن العمليات المالية هي إطار عمل يساعد الشركات على تعزيز قيمة الأعمال في السحابة عبر الاعتماد على البيانات والمساءلة المالية، بما يسهم في إزالة الحواجز ويزود المطورين بالأدوات اللازمة لتحسين أساليب إنفاقهم بما يتسق مع الأهداف المراد تحقيقها.

شاهد هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي وتعلم كيف يمكن للمؤسسات تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على عملياتها المالية وتحقيق أقصى استفادة من الإنفاق على التقنية.
مشاهدة (3:40)
ما الذي ستتعلمه
  • كيف يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي على كل مرحلة من مراحل العمليات المالية: التبليغ والتشغيل والتحسين
  • كيف تساعد واجهة اللغة الطبيعية في الكشف عن الاتجاهات ورصد الحالات الشاذة واكتساب رؤية أكبر
  • كيفية تحسين الميزانية والتنبؤ باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي التوليدي
تمنح العمليات المالية والذكاء الاصطناعي الشركات الفرصة لتحقيق المزيد والمضي قدمًا إلى آفاق لم تكن ممكنة من قبل.
Bill Lobig نائب رئيس إدارة المنتجات IBM Automation

احصل على الدليل الإرشادي

كيفية اتخاذ الإجراءات

لقد حان الوقت للانتقال من مرحلة الزخم الإعلامي إلى مرحلة التنفيذ العملي للذكاء الاصطناعي التوليدي. اقرأ دليلنا واحصل على إرشادات خطوة بخطوة لمساعدة فرق العمليات المالية على تحسين إنفاق تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 تنزيل الدليل الإرشادي
تصميم ثلاثي الأبعاد لمكعب متعدد الألوان مكوّن من أدراج، مع مسار يقود إلى علم أزرق.

موارد ذات الصلة

Bill Lobig يبتسم للكاميرا
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

توقف عن التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي كتجربة علمية وابدأ في استخدامه كموّلد للقيمة. تعرّف على كيفية تعزيز أداء عملياتك في مجال تقنية المعلومات من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
منظر جوي لرجل يقف بين أقمشة صفراء منشورة لتجف تحت أشعة الشمس.
تحويل تقنية المعلومات إلى محفظة استثمارية

تم تسليط الضوء على الدين التقني من جديد. يؤدي ذلك إلى تآكل الربحية واستنزاف الموارد وإعاقة النمو وخنق الإبداع. إنه عبء ثقيل يتحمله المديرون التنفيذيون، ويعوق مساعيهم لتسريع التحول باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

منظر جوي لحقل أخضر أرضي مفتوح
قوة الذكاء الاصطناعي والأتمتة: تقنية المعلومات الاستباقية

تهيمن عمليات الاستحواذ اللافتة والمبادرات التي تتصدر العناوين على الروايات السائدة في الشركات، لكن هناك ثورة أكثر هدوءًا تتشكّل في الخلفية.

