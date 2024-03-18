ما المقصود بمبادرة TNFD؟

في 18 سبتمبر 2023، نشرت TNFD النسخة النهائية لإطار عملها للتقارير الطوعية المتعلقة بالطبيعة (توصيات TNFD). تم تصميم توصيات TNFD لمساعدة المؤسسات على الإبلاغ عن القضايا الناشئة المتعلقة بالطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وبالتالي توجيه التدفقات المالية نحو نتائج إيجابية للطبيعة.

يعمل الإطار بالتكامل مع أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الحالية، إلى جانب مجموعة متزايدة من المتطلبات التنظيمية الدولية. ويشمل ذلك الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة التي نشرها مؤخرًا المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB)، بالإضافة إلى الإفصاحات المناخية التي طورتها فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).

تم تصميم توصيات TNFD لتكون قابلة للتطبيق عبر مختلف القطاعات والمناطق والولايات القضائية، وعلى جميع المؤسسات بغض النظر عن حجمها. حتى الآن، التزمت 320 مؤسسة من أكثر من 46 دولة بتقديم إفصاحات متعلقة بالطبيعة وفقًا لتوصيات TNFD.

تحدِّد توصيات TNFD أربع قضايا متعلقة بالطبيعة يجب إدارتها وقد يلزم الإفصاح عنها للأطراف المعنية من خلال التقارير.

التبعيات: تشير إلى اعتماد المؤسسة على الطبيعة. التأثيرات: تشير إلى تأثير المؤسسة على الطبيعة. المخاطر: تُشير إلى مخاطر المؤسسة الناتجة عن تبعياتها وآثارها. الفرص: يشير إلى الفرص المتاحة للمؤسسة لإحداث تأثير إيجابي في الطبيعة.

يمكن تقسيم التسلسل الهرمي لمعلومات توصيات TNFD من الأعلى إلى الأسفل إلى: الركائز الأساسية، والمتطلبات العامة، والتوصيات، والإرشادات.