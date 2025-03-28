تبدو بعض التعاليم الأولى لحماية الكوكب بسيطة، وهي: التقليل، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير. ومنذ ذلك الحين، اتخذ الناس قرارات وأجروا تعديلات في أسلوب حياتهم، مثل ركوب الدراجات للذهاب إلى العمل وفصل القمامة، لإحياء هذه القاعدة والمساعدة على إنقاذ البيئة. في الوقت الحالي، يؤثر تغير المناخ في الشركات بقدر ما يؤثر في الأفراد. ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، فإن المستهلكين والمستثمرين على حد سواء يشعرون بالاستياء من الشركات التي تتجاهل تأثيرها البيئي. تعد ممارسات الأعمال المستدامة جزءًا أساسيًا من التزام المنظمة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية. وتتيح الاستدامة في الأعمال أيضًا للمنظمات فرصة إنشاء سلاسل توريد أكثر كفاءة ولها تأثير إيجابي في الكوكب.
كما أجبرت الأنشطة التجارية التي تسهم في انبعاثات الكربون والوقود الأحفوري المنظمات وصانعي السياسات على محاسبة القادة على أفعالهم من ناحية التأثير البيئي. وبالمثل، يرغب الموظفون والعملاء في العمل في شركة تحاول مواجهة مشكلة تغير المناخ والمشاركة في حماية البيئة بشكل فعال. هناك العديد من الأمثلة على ممارسات الأعمال المستدامة التي يمكن للشركات تبنيها لتحسين نموذج أعمالها. تُعرف إحدى إستراتيجيات الاستدامة الشائعة في الشركات باسم خط الأساس الثلاثي.
الربح والناس والكوكب يشكلون الثلاثية التي تعرف باسم خط الأساس الثلاثي. استخدام مصطلح "خط الأساس" في عالم الأعمال، والذي يشار إليه أيضًا باسم الربح وهو خط الأساس الثلاثي يضيف عنصرين آخرين إلى مزيج إستراتيجية الأعمال الحديثة. تقع الاستدامة في صميم خط الأساس الثلاثي، ما يشير إلى أن الشركات التي تتبنى ممارسات تجارية مستدامة يمكنها حماية الكوكب وخدمة المستهلك وزيادة الإيرادات في نهاية المطاف.
برامج إعادة التدوير ومصادر الطاقة المتجددة وتقليل النفايات والكفاءة في استخدام الطاقة—كل هذه الأشياء من الناحية النظرية يمكن أن تسهم في تحسين البصمة البيئية. ولكن ما بعض ممارسات الأعمال صديقة البيئة التي يمكن للمنظمات تنفيذها في الوقت الحالي لتحقيق أهداف الاستدامة لديها؟
يمكن للمنظمات البدء في بناء جهود استدامتها من خلال تبني مصادر طاقة أكثر كفاءة. الطاقة البديلة أو النظيفة لا تضر بالبيئة مقارنةً بالوقود الأحفوري ويمكن استخدامها في كثير من الأحيان بدلاً عنه.
علاوة على ذلك، فإن استخدام الموارد الطبيعية للأرض مثل ضوء الشمس والرياح والمياه وغيرها يمكن أن ينتج طاقة متجددة. يساعد توليد الطاقة من خلال العمليات الطبيعية على تقليل البصمة الكربونية. شركة جوجل، على سبيل المثال، تحتل المرتبة الأولى في شراء موارد الطاقة المتجددة أكثر من أي شركة على مدى السنوات العشر الماضية. تمكنت شركة التكنولوجيا العملاقة من مطابقة 100% من استهلاكها للكهرباء مع مشترياتها من موارد الطاقة المتجددة. تتبع الشركات المستدامة هذه المقاييس لتكون أكثر استباقية بفضل جهود الاستدامة لديها.
من خلال حساب كميات الكربون، يمكن للشركات تحديد الأنشطة التي تسهم في إنتاجها لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG). يثبت إجراء حساب كميات الكربون في إستراتيجية الاستدامة للأطراف المعنية أن المنظمة تعمل على إزالة الكربون بفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للوصول إلى صافي صفري من الانبعاثات.
يمكن نشر عملية إزالة الكربون من خلال العديد من الأنشطة مثل استخدام الطاقة الكهربائية، والعمل على التخلص نهائيًا من النفايات، والحد من السفر التجاري. يمكن للمنظمات الاستثمار في موارد الطاقة المتجددة للمساعدة على مكافحة بصمتها الكربونية. التزمت شركة General Electric (GE) بتقليص بصمتها الكربونية بشكل ملحوظ من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة. تقدم الشركة العديد من حلول استخدام طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الهجينة والشبكة والخدمات البرية والبحرية.
الشركات الكبيرة ليست هي المساهم الوحيد في عملية إزالة الكربون وحماية البيئة. في الحلقة الأولى من بودكاست Impact-Up، أجرينا مقابلة مع شركة BAE Boats الناشئة في كاليفورنيا، والتي توفر قوارب كهربائية للتأجير القصير الأجل. تتيح قواربهم الكهربائية للعملاء تجربة مرغوبة أكثر من محرك الاحتراق التقليدي حيث لا توجد ضوضاء أو رائحة غاز. وبفضل جعل الاستدامة في صميم علامتها التجارية وأيضًا بفضل قيمة أعمالها، تمكنت شركة BAE Boats من تنمية عملياتها خلال فترة الوباء وما بعدها.
تطوير سلاسل توريد مستدامة هي طريقة أساسية تتبعها المنظمات للحفاظ على كفاءتها أثناء تنفيذ وسائل الاستدامة. تظهر المنظمات ذات سلاسل التوريد الشفافة التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية. تتضمن بعض الأمثلة على استدامة سلسلة التوريد برامج إعادة التدوير للتغليف والقيام بممارسات العمل العادلة وتوريد المواد من المجتمع المحلي بشكل مسؤول.
تستخدم شركة Patagonia مواد صديقة للبيئة عند صنع منتجاتها وتغليفها. حتى إن الشركة تقلل من النفايات من خلال عملية إعادة تدوير المرتجعات والمواد المستدامة الأخرى خلال مرحلة التصنيع. تسعى شركة Patagonia أيضًا إلى تحقيق أهداف الاستدامة لديها من خلال تثقيف المستهلكين بشأن الاستهلاك المسؤول للملابس. فعلت الشركة شعار "اشترِ أقل واطلب أكثر" في نموذج أعمالها.
تأتي العديد من مبادرات الاستدامة من السياسة وستستمر في الزيادة مع تزايد دعم الأجيال القادمة للاستدامة البيئية. ستلتزم الشركات المرنة باللوائح الخارجية المتعلقة بممارسات الأعمال المستدامة (على سبيل المثال، لوائح الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG) مع الالتزام في الوقت نفسه بالمسؤولية الاجتماعية. تدعم الشركات التي لديها برامج استدامة ناجحة كلاً من حقوق الإنسان والبيئة. لتنفيذ ممارسات الأعمال المستدامة المرنة، اطلع على بعض هذه الأمثلة الأخرى:
الموظفون هم أساس المنظمة الناجحة، ورفاهيتهم أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الاستدامة. يمكن للشركات أن تتبنى إستراتيجية الاستدامة لإيجاد بيئة عمل أكثر راحة. تقوم شركة مايكروسوفت بذلك بفضل استخدام الطاقة المتجددة في منشآتها. كما أنها تشجع الموظفين على اليقظة الذهنية، والتعاون مع المجتمع، وتحقيق المرونة بين العمل والحياة، وتعزيز إمكانية الوصول إلى المساحات الخضراء في مكان العمل والاعتراف بإنجازات الموظفين.
المواد الخام ضرورية لتزويد المجتمعات المحلية ودعمها، ما يسمح للشركات بالاستمرار في العمل على المستوى التأسيسي. الاستقرار الاقتصادي لا يقل أهمية عن الأثر البيئي بالنسبة إلى المزارعين. الشركات التي تكافئ مزارعيها المحليين بشكل عادل من خلال دفع أجور توازي سعر السوق وتوفير ظروف العمل الأخلاقية، وهذا هو ما تعنيه التنمية المستدامة. تشتهر شركة ستاربكس باتباع ممارسات التجارة العادلة مع مزارعيها المحليين.
يعد التخلص من المواد البلاستيكية في محيطاتنا ومقالب القمامة جهدًا مشتركًا لحماية الأرض. تعد شركة Unilever واحدة من أسرع شركات السلع الاستهلاكية نموًا كما تشتهر أيضًا بهدفها المتمثل في وجود عالم خالٍ من النفايات. لا تقوم شركة Unilever بتقليل استخدامها للبلاستيك فحسب، بل تعالج أيضًا مشكلة هدر الطعام في عمليات تصنيعها.
تبدأ الشركات المستدامة بأنفسها. فهم يبدؤون بالعمل مع مجتمعاتهم المحلية ونظمهم البيئية من خلال إجراء تغييرات صغيرة. إلا إنه، عندما تبدأ الشركات الكبيرة في ممارسة جهود الاستدامة، يكون هناك تأثير مضاعف يؤثر في الأطراف المعنية والموظفين والمستهلكين.
تؤمن شركة ®IBM بأن المؤسسات المستدامة يجب أن تكون مسؤولة وعادلة وقادرة على الاستمرار في العمل لتحقيق زيادة في الأرباح تصل إلى أربعة أضعاف أرباحها. بفضل الخبرة المتعمقة في الصناعات وشراكات النظام البنائي والأساليب التي أثبتت جدواها، نسعى من خلال خدماتنا الاستشارية ذات الصلة بعملية الاستدامة إلى توجيه العملاء نحو اتباع أفضل الممارسات وتحقيق الميزة التنافسية من خلال جهودهم المستمرة لتصبح مؤسستهم مؤسسة مستدامة.
تعمل قدراتنا الاستشارية الشاملة في مجال الاستدامة على تضمين حلول الاستدامة في عمليات المنظمة وثقافتها. وهي تشمل إستراتيجية الأعمال، وبيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG، وإدارة المخاطر وإعداد التقارير، وسلاسل التوريد الدائرية، وخفض انبعاثات الكربون، وتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة، والأصول الذكية، والحوسبة المسؤولة، وتقنية المعلومات صديقة البيئة.