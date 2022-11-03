ما هي استدامة سلسلة التوريد؟

عندما يختار فريق التوريد الخاص بك ما تشتريه ومن تشتري منه، هل تختار البائعين الذين يشاركون القيم الاجتماعية نفسها التي تتبناها علامتك التجارية؟
عندما تقوم مصانعك بإنتاج السلع، هل تقلل من الهدر وتستخدم الموارد المحدودة بفعالية؟
عند تنفيذ الطلبات للعملاء، هل تعرف كيف تؤثر قراراتك المتعلقة بالتغليف والشحن على البيئة؟
إذا لم تكن قد فكرت في هذه الأسئلة، فقد حان الوقت للبدء الآن. يرغب عملاؤك وموظفوك ومساهموك في معرفة أن لديك خطّة لمعالجة استدامة سلسلة التوريد.
إن استدامة سلسلة التوريد يتم تعريفها على أنها تضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية أو المتعلقة بحوكمة الشركات عند الحصول على المواد الخام وتحويلها إلى منتجات وتسليمها إلى السوق. لكن سلسلة التوريد لا تنتهي عند وصول المنتج إلى السوق، وكذلك استدامة سلسلة التوريد. يتعين علينا التخطيط وتنفيذ الإسترتيجية لإعادة الاستخدام/إعادة التدوير/التقاعد. أحد الجوانب المهمة لاستدامة سلسلة التوريد هو أنها تدعم الاقتصاد الدائري.
في هذه المدونة، دعونا نستكشف أفضل الممارسات التي تعزز سلسلة التوريد المستدامة. ويشمل ذلك الحد من النفايات وخلق الكفاءات التي تقلل من استهلاك الموارد ويمكن أن تخفض التكاليف أيضًا، مع الهدف النهائي المتمثل في الحفاظ على الظروف لدعم الأجيال القادمة.
يوفر التخطيط مع وضع استدامة سلسلة التوريد في الاعتبار المحصلة النهائية الثلاثية: الأشخاص والأرباح والكوكب:
يتوقع الأطراف المعنيون الرئيسيون بشكل متزايد أن تعالج العلامات التجارية التي يشترونها ويدعمونها مسائل الاستدامة.
وليس من المستغرب أن يحدد 57% من الرؤساء التنفيذيين عدم وضوح عائد الاستثمار والفوائد الاقتصادية كأحد التحديات الرئيسية. في مقابلة أجريت مؤخرًا مع شركة IBM، يقول Guy Cormier، الرئيس التنفيذي لمجموعة Desjardins Group: "يبدأ الأمر بالرئيس التنفيذي. أنا مقتنع تمامًا أن الأمر يبدأ من القمة فيما يتعلق بتغير المناخ والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. لا يمكنك التظاهر بذلك، خاصة مع موظفيك الأصغر سناً. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الاستدامة عاملاً مميزاً يمكن أن يزيد الإيرادات والأرباح:
نظرًا لمحدودية الموارد البيئية في العالم، ترتبط "الدائرية" ارتباطًا وثيقًا بالاستدامة. يناقش تقرير التجارة المستدامة في الموارد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الدائري: "يرتكز المفهوم على توصيف العالم بأنه شبكة من الشبكات المترابطة والمترابطة بشكل أساسي - حيث يتم تحقيق كفاءة أكبر من خلال إغلاق الحلقات المادية وتوسيعها وتضييقها. هذا على النقيض من النموذج الخطي التقليدي للإنتاج والاستهلاك والتخلص. في النموذج الدائري، تحافظ الموارد على أعلى قيمة ممكنة". تدعم سلسلة التوريد المستدامة الاقتصاد الدائري عندما تتماشى مع هذه القيم:
يمكن لقادة سلسلة التوريد تحقيق نتائج على المدى القريب من خلال تضييق نطاق جهود استدامة سلسلة التوريد الخاصة بهم إلى التركيز على البيئة. فيما يلي أربعة مجالات فقط لاستكشافها من أجل سلسلة توريد صديقة للبيئة:
في سلسلة التوريد، نتحدث في سلسلة التوريد عن مفهوم "التخطيط والتصنيع والتسليم". بينما يضع قادة سلسلة التوريد أهدافًا طويلة الأجل، من الضروري التركيز على تخطيط المنتجات والعناصر التي يمكنك تغييرها بمرور الوقت من أجل سلسلة توريد أكثر استدامة.
تُواجِهُ الأعمال التجارية ضغوطاً لزيادة الاستدامة في سلسلة التوريد، والمنافع التي تعود عليها من ذلك حقيقية. سيساعدك اتباع أفضل الممارسات على وضع خطة تحدد المشاركين الرئيسيين، وتضع أهدافاً قصيرة وطويلة الأجل، وتضع جدولاً زمنياً، وتخصص التمويل، وتنفذ تدفقات العمل الذكية والحلول الرقمية لتحويل العمليات، وتقيس التقدم المحرز.
لم يكن من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تبدأ رحلتك إلى استدامة سلسلة التوريد. تدرك شركة IBM ما يلزم لإنشاء سلاسل توريد أكثر استدامة وشفافية وواعية اجتماعياً.
ضع في اعتبارك الحلول التالية لمساعدتك في تحقيق أهدافك:
