ما المقصود بإدارة المحافظ الاستراتيجية؟

في البيئات الديناميكية للأعمال وتكنولوجيا المعلومات اليوم، تُعد الموارد والوقت والكوادر والميزانيات جميعها محدودة. ويجب على المؤسسات أن تتحرّك بسرعة غير مسبوقة، وتتخذ قرارات أكثر جرأة وتأثيرًا، وتُعزز الابتكار المستمر لضمان بقائها على المدى الطويل.

وبناءً على ذلك، يجب على صُنّاع القرار تحديد المشاريع أو المنتجات أو البرامج أو المبادرات التي ينبغي تنفيذها، وتلك التي ينبغي التخلي عنها — استنادًا إلى عوامل مثل استهلاك الموارد ومدى توافقها مع الأهداف المؤسسية الاستراتيجية.

تُعد الاستثمارات التي لا تدعم النتائج المؤسسية المستهدفة مرشحة للإلغاء، بينما تُمنح الأولوية لتلك التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية.

ومع ذلك، قد تُشكّل عملية اتخاذ القرار تحديًا كبيرًا على مستوى المؤسسة. فإذا لم تكن الأهداف الاستراتيجية واضحة — سواء بسبب ضعف تعريفها أو لعدم إيصالها بفعالية إلى جميع الأطراف المعنية بالتنفيذ — فقد تتأثر قرارات الاستثمار سلبًا.

تواجه بعض المؤسسات صعوبة في الحصول على رؤية واضحة للبيانات والعمليات عبر الأنظمة التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من إدارة محافظ المشاريع، مما يؤدي إلى تكوين صوامع معلومات في مجالات حيوية مثل تخطيط السعة، وإدارة المخاطر، والإدارة المالية. وتتفاقم هذه التحديات غالبًا نتيجة التوسع السريع في تطبيق ممارسات الأسلوب الرشيق (Agile)، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور فجوات معرفية لكلٍ من مخططي المحافظ ومخططي الميزانيات.

فعندما لا تتم معالجة جزر المعلومات هذه، يعجز مديرو محافظ المشاريع عن تكوين رؤية شاملة لبيانات المؤسسة، مما يعرقل تخطيط السعة، وتخصيص الميزانيات، واتخاذ القرارات على مستوى المؤسسة. كما تؤدي الأنظمة غير المتصلة التي تُستخدم في تتبّع الميزانيات والموارد وتوزيع المهام إلى صعوبة الاستجابة بسرعة للتغيّرات المستمرة في ظروف السوق.

ومع تزايد استقلالية الفرق المؤسسية وسرعة اتخاذ القرارات، تصبح المواءمة المستمرة مع مصدر واحد للحقيقة ضرورة ملحّة.

تُعالج ممارسات إدارة المحافظ الاستراتيجية (SPM) مشكلات الرؤية والمواءمة من خلال دمج تخصصات عادةً ما يتولى إدارتها فرق منفصلة. من هذه التخصصات إدارة الاستراتيجية، وإدارة محافظ البرامج (PPM)، وتحليل محافظ تكنولوجيا المعلومات المتكاملة، وإدارة المحافظ المرنة، والإدارة المالية الرشيقة.

وفي بيئات SPM، تُدار هذه المهام بشكل موحد ومترابط، ما يتيح رؤية فورية لأي تغييرات تطرأ على الاستراتيجية المؤسسية، أو النماذج التشغيلية، أو محافظ تكنولوجيا المعلومات، أو البنية المؤسسية لجميع الأطراف المعنية. تُوفر هذه الرؤية الفورية على مستوى المؤسسة أساسًا قويًا لمواءمة المحافظ، واتخاذ قرارات قائمة على القيمة، وضمان قدرة المحافظ على التكيّف المستمر.

وبالتالي، تُساعد SPM المؤسسات، ومديري المشاريع، ومكاتب إدارة المشاريع (PMOs) على تحقيق نتائج أعمال فائقة، والحفاظ على ميزة تنافسية من خلال الاستثمارات الرقمية والتقنية.