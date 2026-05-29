ما المقصود بإدارة قطع الغيار؟

الهدف من عملية إدارة قطع الغيار هو تحسين مبادرات الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO) من خلال تقليل فترات التعطل والانتظار غير الضرورية، وأتمتة ممارسات التتبع وزيادة الكفاءة العامة. تختلف هذه العملية عن إدارة الأصول، وهي نظام حصري للمعدات والإمدادات التي تحتاجها الشركة للعمل.

من المتوقع أن ينمو سوق إدارة قطع الغيار بشكل كبير بحلول عام 2030. تشير تقارير شركة MarketsandMarkets، وهي شركة استشارات عالمية في مجال أبحاث السوق، إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 1.82 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 1.02 مليون دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يزيد على 12%.

لا تقتصر إدارة قطع الغيار على إدارة المخزون أو الحفاظ على مستويات المخزون فحسب. فهي عملية إدارة أساسية تساعد الشركات على الحفاظ على موثوقية الأنظمة وزيادة كفاءتها من حيث التكلفة. تستخدم الحلول الجديدة الذكاء الاصطناعي (AI) للتنبؤ وتوقع معدل الاستخدام، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات شراء أكثر استنارة في الوقت الفعلي ووضع إستراتيجية أكثر فعالية لتحسين قطع غيار الإصلاح والصيانة والتشغيل.