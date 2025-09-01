ما مراقبة الخادم؟

وهو يتألف من أنظمة مراقبة تقوم بجمع المقاييس وتحليلها (على سبيل المثال، استخدام وحدة المعالجة المركزية، واستهلاك الذاكرة، ومساحة القرص) عبر البيئات المادية والافتراضية والمستندة إلى السحابة.

وفقًا لاستطلاع "تكلفة فترة التعطل عن العمل بالساعة" الصادر عن مؤسسة ITIC، أفادت 97% من الشركات الكبرى بأن ساعة واحدة من فترة تعطل الخادم، تُكلف شركاتهم، في المتوسط، أكثر من 100,000 دولار أمريكي سنويًا. وأفاد 41% من المستجيبون بأن التكاليف تتراوح بين مليون دولار أميركي وأكثر من خمسة ملايين دولار أميركي في الساعة.1 وهذا يجعل مراقبة الخادم أمرًا ضروريًا لتحقيق تجربة المستخدم (UX) المثالية والنتائج التجارية الشاملة.

تعتمد المجموعات على مراقبة الخوادم لاكتشاف المشكلات في وقت مبكر، وتحسين الموارد والحفاظ على التوافر العالي. مع تزايد تعقيد البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، الي تضمن بيئات السحابة الهجينة والبُنى الموزعة، تساعد المراقبة الفعالة فرق تكنولوجيا المعلومات على الحفاظ على العمليات الموثوقة وتجنب استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي لا تنتهي.