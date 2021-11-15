تساعد أتمتة العمليات الآلية (RPA) قطاع البيع بالتجزئة على مسارات العمل الحساسة وتقديم تجارب جذابة للعملاء والتكيف مع عالم رقمي بشكل متزايد. وإليك الطريقة.
كما يعلم قادة قطاعي البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية، تتطلب عملية تسليم منتج إلى يد العميل -والتي تبدو بسيطة- تنسيقًا معقدًا للعمليات، يشمل إدارة المخزون وتخطيط المتاجر والتنبؤ بالمبيعات وإدارة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ودعم العملاء. ومع تطور توقعات العملاء وزيادة مرونة سلاسل التوريد وتحول التجارب الشاملة إلى معيار، تجد مؤسسات البيع بالتجزئة نفسها تتنقل في مشهد أعمال يزداد تعقيدًا.
تُقدِّر شركة Capgemini أن قطاع البيع بالتجزئة يمكنه توفير ما يصل إلى 340 مليار دولار أمريكي سنويًا عن طريق أتمتة العمليات الرئيسية مثل مرتجعات العملاء وإدارة سلسلة التوريد وتحديث قواعد بيانات العملاء وصيانة سجلات المخزون وغير ذلك الكثير. وتعد أتمتة العمليات الآلية (RPA) إحدى الطرق الأكثر فعالية لتحقيق هذا المستوى من الأتمتة في قطاع البيع بالتجزئة، وهي شكل من أشكال الأتمتة التي تستخدم روبوتات برمجية لتنفيذ المهام المهيكلة والمتكررة التي يتعامل معها البشر عادة.
عند تطبيق أتمتة العمليات الآلية، فإنك تنشئ روبوتات تتبع نصوصًا محددة لمحاكاة الخطوات التي سيتخذها العامل البشري لإكمال مهمة ما في بيئة برمجية. لقد حظيت أتمتة العمليات الآلية بانتشار واسع النطاق في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية لأنها توفر طريقة لأتمتة وتبسيط العديد من التفاعلات بين الأشخاص والعمليات والتطبيقات التي تدعم الإستراتيجيات الناجحة للبيع بالتجزئة اليوم.
نظرًا إلى أن روبوتات أتمتة العمليات الآلية تحاكي الأفعال البشرية، فيمكنها أن تكون بمنزلة نقاط تكامل عالمية، ما يتيح حتى للتطبيقات وأنظمة التطبيقات التي تفتقر إلى واجهات برمجة التطبيقات إمكانية التكامل. إذا احتاج أحد أعضاء الفريق إلى نقل البيانات من جدول بيانات إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، فيمكن ببساطة برمجة روبوت لنقل تلك البيانات بين الأنظمة بالطريقة التي يقوم بها الإنسان. ولن تكون هناك حاجة إلى خبرة إضافية في البرمجة.
في قطاع البيع بالتجزئة، يتم تطبيق أتمتة العمليات الآلية عادةً على المهام الروتينية مثل جمع البيانات وتتبع حالة المخزون ومعالجة المرتجعات البسيطة للعملاء.
تتمثل الميزة الرئيسية لأتمتة العمليات الآلية في قطاع البيع بالتجزئة في أنها تتيح للعاملين البشريين إمكانية تسليم المهام المتكررة إلى زملائهم الروبوتات حتى يتمكن الموظفون من التركيز على المهام التي تطلب إبداعًا وإستراتيجية أكبر والتي تنطوي على قيمة مضافة. على سبيل المثال، يمكن أن تقلل أتمتة العمليات الآلية من الأخطاء في مهام مثل نسخ البيانات والطلب ودعم العملاء. ويمكن جدولة الروبوتات غير المراقبة للتعامل مع الأعمال القابلة للتكرار مثل تحديثات قاعدة البيانات على مدار الساعة، ما يؤدي إلى أوقات إنجاز أسرع. يمكن أيضًا استخدام أتمتة العمليات الآلية مع روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء وخدمة العملاء في المهام الأساسية مثل الاستفسار عن المنتج أو عملية الإرجاع. عندما يقدم أحد العملاء أو أحد أعضاء الفريق طلبًا (على سبيل المثال، التحقق من حالة الطلب) يمكن لروبوت المحادثة نقل الطلب إلى روبوت أتمتة العمليات الآلية لتنفيذ المهمة.
تعمل أتمتة العمليات الآلية بمفردها على أتمتة المهام المباشرة التي تستغرق وقتًا طويلاً وتستند إلى القواعد. ومع ذلك، يمكن أن تكون أتمتة العمليات الآلية أيضًا بمثابة بوابة قيّمة لجهود الأتمتة الأوسع نطاقًا، وذلك بسبب تكلفتها المنخفضة وسهولة إعدادها النسبية وإمكانية دمجها لأنظمة متعددة ومتباينة. غالبًا ما تستفيد حلول أتمتة العمليات الآلية الرائدة من الأنظمة الأساسية منخفضة الرمز أو التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، والتي تتيح للمستخدمين الذين لديهم القليل من المعرفة التقنية إمكانية إنشاء برامج نصية فعالة للروبوتات، ما يجعل أتمتة العمليات الآلية نقطة انطلاق يمكن الوصول إليها للأتمتة الفائقة وتحسين العمليات على نطاق أوسع.
وبمجرد أن يتم تطبيق أتمتة العمليات الآلية، يمكن لتجار البيع بالتجزئة الاستفادة من هذا الأساس لأتمتة المهام المعقدة بشكل متزايد من خلال زيادة القدرات الأساسية لأتمتة العمليات الآلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وأدوات التعلم الآلي المتقدمة. على سبيل المثال، يمكن لنظام إدارة قواعد العمل (BRMS) أن يساعد روبوتات أتمتة العمليات الآلية، ليس فقط في محاكاة الأنشطة البشرية، بل وأيضًا في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً حول المهام التي يجب تنفيذها والأوقات التي ينبغي تنفيذها فيها.يمكن لبرامج أتمتة سير العمل إنشاء عمليات ذاتية بالكامل لأتمتة العمليات الآلية، والتي يشرف عليها الذكاء الاصطناعي. باستخدام خوارزميات عملية التعدين، يمكن لتجار البيع بالتجزئة أيضًا البحث في البيانات المتعلقة بأداء أتمتة العمليات الآلية وتحديد المزيد من الطرق لتحسين نشرها.
في سياق البيع بالتجزئة، يمكن نشر أتمتة العمليات الآلية لتنفيذ وظائف كل من المكاتب الخلفية والواجهة الأمامية. ويمكنها تنفيذ أي مهمة تتطلب خطوات محددة وقابلة للتكرار أو معالجة البيانات المنظمة. تشمل التطبيقات النموذجية لأتمتة العمليات الآلية في قطاع البيع بالتجزئة ما يلي:
تقوم أتمتة العمليات الآلية بأتمتة المهام المتكررة لصالح كل من العملاء والموظفين. يمكن للموظفين التركيز على مهام أكثر إشباعًا وجاذبية وتأثيرًا من الناحية التنظيمية، ما يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي والإنتاجية. وبالمثل، يقدر العملاء سهولة الخدمات المقدمة عبر أتمتة العمليات الآلية وسرعتها، ما يعزز رضا العملاء ويؤثر بشكل مباشر في الإيرادات. وفقًا لشركة PwC، فإن العملاء على استعداد لزيادة إنفاقهم بنسبة 16% مقابل الحصول على تجربة عملاء رائعة.
تشمل بعض الفوائد المحددة لأتمتة العمليات الآلية في قطاع البيع بالتجزئة ما يلي:
تكون أتمتة العمليات الآلية أكثر فاعلية في أتمتة المهام اليدوية والمتكررة والمعرضة للأخطاء والتي تستند إلى البيانات المنظمة، مع وجود فرصة ضئيلة أو معدومة للعمال البشريين لإضافة قيمة. إنها أيضًا طريقة فعالة لجعل الأنظمة المتباينة تتواصل مع بعضها. فيما يلي بعض حالات استخدام أتمتة العمليات الآلية الأكثر شيوعًا في قطاع البيع بالتجزئة:
