حالة استخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) في التأمين

مُقيّم التأمين يفحص السيارة التالفة

اكتشف كيفية تغيير أتمتة العمليات الآلية (RPA) لصناعة التأمين، وأين تستخدم وكيف يمكنك نشرها لتحقيق كفاءات جديدة في مؤسستك.

أتمتة العمليات الآلية (RPA) — وهي استخدام روبوتات البرمجيات للتعامل مع المهام الروتينية على مستوى ضغطات المفاتيح — أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في صناعة التأمين. في الواقع، تظهر أبحاث Novarica أن أكثر من نصف شركات التأمين نشرت أتمتة العمليات الآلية (RPA)، مقارنة بأقل من ربعها في عام 2018. [1]

بدءًا من الاكتتاب والتأهيل إلى خدمات حاملي وثائق التأمين ومعالجة المطالبات، تعمل أتمتة العمليات الآلية (RPA) على تغيير الطريقة التي تقوم بها شركات التأمين بأعمالها. من خلال تحرير الموظفين من المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً، تعمل شركات التأمين على زيادة الكفاءة، وتسريع العمليات، وتحقيق تجربة أفضل للعملاء. فيما يلي نظرة فاحصة على حالة العمل لأتمتة العمليات الآلية (RPA).

 

ما المقصود بأتمتة العمليات الآلية (RPA) في التأمين؟

في التأمين، يشير مصطلح أتمتة العمليات الآلية (RPA) إلى استخدام روبوتات برمجية ذات رمز منخفض قائمة على القواعد للتعامل مع المهام المتكررة للموظفين البشريين، مثل جمع معلومات العملاء، واستخراج البيانات من المطالبات، وإجراء فحوصات الخلفية، وما إلى ذلك. تُعد أتمتة العمليات الآلية (RPA) جزءًا من الاتجاه الأكبر نحو الأتمتة الفائقة، ما يمكّن المؤسسات من تحويل العمليات لتصبح أكثر تنافسية.

قيمة أتمتة العمليات الآلية (RPA) في التأمين

تعمل أتمتة العمليات الآلية (RPA) على تبسيط عمليات الأعمال اليومية التي تستنزف وقت الموظفين وطاقتهم ومعنوياتهم. من خلال نشر روبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA) عبر أنظمة متعددة، يمكن لشركات التأمين تحسين الدقة والكفاءة، ما يحرر الموارد البشرية للقيام بمهام أكثر إستراتيجية. أظهرت دراسات الحالة زيادة تصل إلى 200% في عائد الاستثمار خلال السنة الأولى من تطبيق أتمتة العمليات الآلية (RPA) في الخدمات المالية.

تعتمد شركات التأمين على مزيج من التطبيقات والأنظمة القديمة. يمكن أن تساعد أتمتة العمليات الآلية (RPA) على ربط هذه الأنظمة المتباينة — باستخدام الحد الأدنى من التعليمات البرمجية — حتى تتمكن شركات التأمين من إجراء العمليات بسرعة أكبر، وتقليل تكاليف العمالة واستكشاف مجالات جديدة من الأعمال. في الواقع، تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2025، ستستخدم 70% من التطبيقات الجديدة التي تطورها المؤسسات تقنيات من دون تعليمات برمجية، أو بتعليمات برمجية منخفضة. [2]

كيفية عمل أتمتة العمليات الآلية (RPA) في مجال التأمين

تعمل تقنية أتمتة العمليات الآلية (RPA) على سد الفجوة بين أنظمة التأمين القديمة بطريقة تحسن تجربة العملاء وكفاءة العمليات. على وجه التحديد، يمكن لمنصات أتمتة العمليات الآلية (RPA) معالجة الإجراءات حتى مستوى الفأرة ولوحة المفاتيح، مع التكامل مع الأنظمة على مستوى أدنى عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). يمكن للمؤسسات استخدام موصلات واجهة برمجة تطبيقات عند إنشاء مهام سير العمل باستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) لتطبيق الأتمتة من البداية إلى النهاية.

تُعد أتمتة العمليات الآلية (RPA) مثالية للقوى العاملة الموزعة، ويمكنها القيام بما يلي:

  • نسخ ولصق البيانات بين التطبيقات المختلفة
  • فتح البريد الإلكتروني، وجمع البيانات ونقلها إلى نظام أساسي
  • حساب البيانات لإنشاء تقارير الربحية في نهاية الشهر
  • التكامل مع أتمتة مهام سير العمل، ومحركات القواعد، ومكونات أخرى لعمليات مؤتمتة بالكامل
  • استخدم إضافات الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز قدرات الروبوتات

فوائد أتمتة العمليات الآلية (RPA) في مجال التأمين

من خلال تطبيق أتمتة العمليات الآلية، يمكن لشركات التأمين تحسين عمليات المكاتب الخلفية والخدمات التي تواجه العملاء، مع تغيير بيئة العمل في الوقت نفسه. ففي نهاية الأمر، لا ينبغي أن يظل الموظفون محصورين في مهام إدخال البيانات المملة.

تتضمن بعض المزايا الرئيسية لاستخدام أتمتة العمليات الآلية في عمليات التأمين ما يلي:

  • معالجة أسرع لمطالبات التأمين: في عمليات معالجة المطالبات التقليدية، يعمل الموظفون على جمع المعلومات من مختلف المستندات ونقلها إلى أنظمة أخرى. الآن، يمكن للروبوتات نقل كميات كبيرة من بيانات المطالبات بنقرة واحدة فقط، لذا يحصل العملاء على استجابة أسرع عند تقديم المطالبة.
  • زيادة رضا العملاء: يمكن لشركات التأمين تسريع مجموعة واسعة من العمليات الغنية بالبيانات باستخدام أتمتة العمليات الآلية، بدءًا من تأهيل الأعمال الجديدة وحتى إلغاء السياسة. يمكن لأتمتة العمليات الآلية (RPA) الانتقال بين أنظمة متعددة ونقل البيانات تلقائيًا، ما يوفر الجهد البشري ويلبي احتياجات العملاء.
  • زيادة دقة البيانات: من خلال استبدال العمليات اليدوية بأتمتة العمليات الآلية، يمكن لشركات التأمين التخلص من الأخطاء البشرية المحتملة. تزيد أتمتة العمليات الآلية (RPA) من موثوقية البيانات، وهو أمر مهم خاصةً للامتثال التنظيمي.
  • توفير سريع في التكاليف: تُعد أتمتة العمليات الآلية (RPA) وسيلة رائعة لتبسيط العمليات التجارية، وزيادة الإنتاجية لتحقيق وفورات في التكاليف الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات إعادة تخصيص فرق العمل إلى أعمال ذات أولوية أعلى ودفع عجلة نمو الأعمال.
  • حماية الاستثمار: يمكن للروبوتات إطالة عمر الأنظمة القديمة التي قد تستبدل في غضون بضع سنوات ثم تحديثها للعمل مع الأنظمة الجديدة. كما يمكن تكوينها بسرعة أكبر بكثير من مشاريع تكنولوجيا المعلومات التقليدية.
  • فرص البيع المتقاطع: يمكن لأدوات أتمتة العمليات الآلية (RPA) مثل روبوت المحادثة تقديم توصيات مخصصة لتحسين تجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) في ابتكارات الأعمال الجديدة، مثل التأمين على الحياة القابل للتخصيص الفوري وتغطية تأمين الممتلكات عند الطلب.
  • تحسين الرضا الوظيفي: تستخدم روبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA) المعالجة الذكية للمستندات للتخلص من مجموعة كبيرة من مهام إدخال البيانات اليدوية حتى يتمكن الموظفون من أداء المزيد من الأنشطة التي تضيف قيمة للشركة. هذا يؤدي إلى ارتفاع الروح المعنوية في جميع أنحاء المؤسسة.

حالات استخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) في التأمين

تساعد أتمتة العمليات الآلية (RPA) شركات التأمين بالفعل على تحسين مجموعة كبيرة من مهام معالجة البيانات:

  • إدارة المطالبات: يمكن لروبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA) تبسيط عملية المطالبات بأكملها بدءًا من الإشعار الأول بالخسارة (FNOL) وحتى التسوية أو التعويض. من خلال أتمتة عمليات تقديم المطالبات ذات الحجم الكبير، يمكن لشركات التأمين أن تحرر مفتشي المطالبات لديها لحل المشكلات والاستثناءات الرئيسية. وبذلك يتم التعامل مع المطالبات القياسية خلال دقائق، بينما يركز الموظفون على القضايا التي تهم العمل.
  • الاكتتاب: عادةً، يحتاج المكتتبون إلى تحليل مصادر بيانات متعددة لتحديد المخاطر والحصول على العملاء بالمعدلات والسياسات المناسبة لاحتياجاتهم. يمكن لروبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA) جمع البيانات غير المنظمة تلقائيًا من مصادر داخلية وخارجية وعرضها على لوحة تحكم مركزية لاتخاذ القرار بسرعة أكبر.
  • دعم مركز الاتصالات:يمكن  للعمال الرقميين دعم من يدعمون العملاء. على سبيل المثال، يمكن للوكلاء استخدام روبوتات المحادثة أو روبوتات لمعالجة طلبات الخدمة في الوقت الفعلي. يمكن لروبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA) تجميع معلومات العملاء والمنتجات بسرعة، وتعزيز التعاون بين الموظفين وزيادة الاحتفاظ بحاملي وثائق التأمين.
  • معالجة نماذج التسجيل: يمكّن تكامل التعرف البصري على الأحرف (OCR) مع أتمتة العمليات الآلية (RPA) شركات التأمين من تفسير المحتوى تلقائيًا من نماذج التسجيل وتوجيه المعلومات إلى مسارات العمل المناسبة. هذا يزيد من الدقة وجودة البيانات، مع تقليل تراكم التأمين.
  • إدارة السياسات: يمكن لوسطاء التأمين إنشاء تجربة أكثر تفاعلاً مع حاملي وثائق التأمين، مدعومة بأتمتة العمليات الآلية. باستخدام مزيج من التعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، وتقنيات التعرف البصري على الأحرف (OCR) والتحليلات الذكية، يمكن لحلول أتمتة العمليات الآلية (RPA) تحديد سياق رسائل البريد الإلكتروني وتصنيف المحتوى. ويمكنها استخراج البيانات، وتحديث الأنظمة، والتفاعل مع المستخدمين البشريين لإكمال التعليمات وتقديم التأكيدات — كل ذلك مع تلبية المتطلبات التنظيمية والقانونية.
  • الابتكار في المنتجات: تستخدم شركات التأمين أتمتة العمليات الآلية (RPA) لدعم أنواع جديدة من المنتجات والخدمات، مثل عروض الأسعار عند الطلب، وتطبيقات إدارة الوثائق، وبوابات العملاء. على سبيل المثال، يمكن أن تعتمد الأقساط على سلوك القيادة السابق للعميل الفردي. أو، يمكن تحليل صور الأضرار التي لحقت بالمركبة تلقائيًا لتسريع مطالبات التأمين على السيارات، من دون الحاجة إلى زيارة ضابط.

أتمتة العمليات الآلية (RPA) في التأمين وIBM

تعمل IBM على إنشاء أكثر مجموعة شاملة من قدرات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الصناعة. باستخدام IBM Robotic Process Automation، يمكن لشركات التأمين مثل Lojacorr Network أتمتة المزيد من العمليات التجارية وتكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع بسهولة وسرعة أتمتة العمليات الآلية (RPA) التقليدية. يمكن للبرامج التلقائية أو روبوتات البرامج، العمل استنادًا إلى معارف الذكاء الاصطناعي لإكمال المهام من دون أي تأخير وتسريع التحول الرقمي.

احصل على IBM Robotic Process Automation كجزء من IBM Cloud Pak for Business Automation. لمعرفة المزيد، استكشف "أتمتة العمليات الآلية (RPA): دليل المشتري" وسجل في النسخة التجريبية المجانية لبرنامج IBM Robotic Process Automation.

مؤلف

Paula Williams

Content Director

Robotic Process Automation (RPA)

الحواشي

[1] Novarica Research Council، "التقنية الناشئة في التأمين: الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، وروبوتات المحادثة، وإنترنت الأشياء، وأتمتة العمليات الآلية (RPA)، والمزيد"، يناير 2021.

[2] Gartner، "توقعات 2021: تسريع النتائج بما يتجاوز أتمتة العمليات الآلية (RPA) إلى الأتمتة الفائقة"، بتاريخ 4 ديسمبر 2020.
