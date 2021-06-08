أتمتة العمليات الآلية (RPA) — وهي استخدام روبوتات البرمجيات للتعامل مع المهام الروتينية على مستوى ضغطات المفاتيح — أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في صناعة التأمين. في الواقع، تظهر أبحاث Novarica أن أكثر من نصف شركات التأمين نشرت أتمتة العمليات الآلية (RPA)، مقارنة بأقل من ربعها في عام 2018. [1]

بدءًا من الاكتتاب والتأهيل إلى خدمات حاملي وثائق التأمين ومعالجة المطالبات، تعمل أتمتة العمليات الآلية (RPA) على تغيير الطريقة التي تقوم بها شركات التأمين بأعمالها. من خلال تحرير الموظفين من المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً، تعمل شركات التأمين على زيادة الكفاءة، وتسريع العمليات، وتحقيق تجربة أفضل للعملاء. فيما يلي نظرة فاحصة على حالة العمل لأتمتة العمليات الآلية (RPA).