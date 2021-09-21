طرق مذهلة لاستخدام الأتمتة الآلية للعمليات في الرعاية الصحية

تعمل مؤسسات الرعاية الصحية في الوقت الفعلي، دون أي تباطؤ. تؤدي المهام المرهقة والمعرضة للأخطاء إلى إبطاء العمليات، وتؤثِّر في كل شيء بدءًا من هيكل التكاليف ومرورًا بالامتثال ووصولًا إلى تجربة المرضى. يحقق برنامج RPA كفاءة عالية من خلال أتمتة المهام التي تحسِّن دقة البيانات والتقارير وتمكِّن من اتخاذ القرارات بسرعة أكبر. ويُترجم هذا إلى توفير في التكاليف، ويعني في النهاية أن الموارد يمكن توجيهها حيث تكون الحاجة إليها أكبر.

تعمل RPA على أتمتة المهام التي تستخدم البيانات المنظمة والمنطق، وغالبًا ما تعتمد على محرك قواعد الأعمال لأتمتة القرارات بناءً على القواعد والشروط المحددة مسبقًا. من الممكن أن تتعامل RPA مع مجموعات البيانات غير المنظمة أيضًا، لكن بشرط أن يقوم الروبوت أولًا باستخراج البيانات، ثم استخدام تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعرُّف البصري على الأحرف (OCR) لتحويلها إلى بيانات منظمة.

عند استخدام حل RPA مع الذكاء الاصطناعي (AI)، يتم إنشاء الأتمتة الذكية (IA) أو الأتمتة المعرفية، والتي تهدف إلى محاكاة قدرات وسلوكيات البشر بشكل قريب، غالبًا من خلال استخدام الروبوتات.