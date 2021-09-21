طرق مذهلة لاستخدام الأتمتة الآلية للعمليات في الرعاية الصحية

قطاع الرعاية الصحية اليوم مثقل بالتكاليف المرتفعة والحجم الهائل للعمليات واللوائح الصارمة. هذه الضغوط قد تؤثِّر في جودة وسرعة تقديم الرعاية للمرضى.
يسعى القطاع إلى خفض التكاليف، لكنه يواجه في الوقت نفسه الحاجة المستمرة إلى تحسين تجربة المرضى والالتزام باللوائح التي غالبًا ما تتطلب أعمالًا ورقية وتقارير شاقة.
في مؤسسات الرعاية الصحية، يعتمد العديد من العمليات والقرارات المتكررة على توفُّر بيانات دقيقة. على سبيل المثال، تُعَد عمليات تسجيل المرضى والمتابعات والفوترة الطبية ومعالجة المطالبات وإعداد التقارير للأطباء وإدارة الوصفات الطبية من بين المهام المتكررة الشائعة في جميع مؤسسات الرعاية الصحية. وهذه من العوامل التي تهيئ البيئة المثالية لتطبيق أتمتة العمليات الآلية (RPA) بهدف زيادة الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين تجربة المرضى.
أتمتة العمليات الآلية (RPA) هي تقنية أتمتة تستخدم البرمجيات لتقليد مهام الموظفين الخلفية، مثل استخراج البيانات وملء النماذج ونقل الملفات. تجمع هذه التقنية بين واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والتفاعلات مع واجهة المستخدم (UI) لتكامل وأداء المهام المتكررة بين تطبيقات المؤسسات والتطبيقات الإنتاجية. ومن خلال نشر البرامج النصية التي تُحاكي العمليات البشرية، تعمل أدوات أتمتة العمليات الآلية (RPA) على تنفيذ المهام والأنشطة والمعاملات المختلفة بشكل ذاتي عبر أنظمة برمجية غير مرتبطة ببعضها.
تعمل مؤسسات الرعاية الصحية في الوقت الفعلي، دون أي تباطؤ. تؤدي المهام المرهقة والمعرضة للأخطاء إلى إبطاء العمليات، وتؤثِّر في كل شيء بدءًا من هيكل التكاليف ومرورًا بالامتثال ووصولًا إلى تجربة المرضى. يحقق برنامج RPA كفاءة عالية من خلال أتمتة المهام التي تحسِّن دقة البيانات والتقارير وتمكِّن من اتخاذ القرارات بسرعة أكبر. ويُترجم هذا إلى توفير في التكاليف، ويعني في النهاية أن الموارد يمكن توجيهها حيث تكون الحاجة إليها أكبر.
تعمل RPA على أتمتة المهام التي تستخدم البيانات المنظمة والمنطق، وغالبًا ما تعتمد على محرك قواعد الأعمال لأتمتة القرارات بناءً على القواعد والشروط المحددة مسبقًا. من الممكن أن تتعامل RPA مع مجموعات البيانات غير المنظمة أيضًا، لكن بشرط أن يقوم الروبوت أولًا باستخراج البيانات، ثم استخدام تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعرُّف البصري على الأحرف (OCR) لتحويلها إلى بيانات منظمة.
عند استخدام حل RPA مع الذكاء الاصطناعي (AI)، يتم إنشاء الأتمتة الذكية (IA) أو الأتمتة المعرفية، والتي تهدف إلى محاكاة قدرات وسلوكيات البشر بشكل قريب، غالبًا من خلال استخدام الروبوتات.
يشمل قطاع الرعاية الصحية العديد من التفاعلات الحساسة للغاية مع العملاء، لكنه يتضمن أيضًا العديد من المهام المتكررة والإدارية المستهلكة للوقت والتي لا تتطلب معرفة متخصصة. يمكن استخدام RPA لأتمتة المهام عبر المؤسسة بأكملها، بدءًا من مهام المكتب الأمامي إلى العمليات التشغيلية، ووصولًا إلى التفاعل مع المرضى ودفع الفواتير.
وفقًا لتقرير Gartner (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، من المتوقع أن يستثمر نصف مقدمي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة في أتمتة العمليات الآلية (RPA) خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتضيف Gartner: مقدِّمو الرعاية الصحية يجدون أنفسهم في عاصفة مثالية تتمثل في تقلص المدفوعات وتحسين النتائج وتعزيز تجربة المرضى وتقوية الاعتمادات المهنية. وأي تقنية يتم تنفيذها لمساعدة مقدِّمي الخدمات هؤلاء على تحسين تقديم الخدمات وتبسيط العمليات يجب أن تعمل أيضًا على تحسين التكاليف.
من بين التحديات في قطاع الرعاية الصحية التي يمكن التخفيف منها باستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) ما يلي:
مع الضغوط المبذولة لخفض التكاليف وتسريع العمليات وتبسيط المهام وزيادة كفاءة عمليات الأعمال وتحسين تجربة المرضى، تصبح مؤسسات الرعاية الصحية في وضع يمكِّنها من الاستفادة الكبيرة من RPA.
يمكن لقادة الرعاية الصحية تنفيذ RPA للقيام بما يلي:
يتطلب تطبيق RPA بنجاح في قطاع الرعاية الصحية رؤية شاملة لتحديد المجالات التي يمكن أن توفِّر فيها الأتمتة فوائد، والموارد المتاحة لدعم العملية، وإذا ما كانت الشراكة يمكن أن تسرِّع التنفيذ من خلال المهارات أو الموارد.
هناك العديد من الاستخدامات أتمتة العمليات الآلية (RPA) في قطاع الرعاية الصحية. ويُعَد التركيز على بعض المجالات التي قد تحقِّق مكاسب مالية نقطة انطلاق جيدة لأي مؤسسة.
لنلقِ نظرة على كيفية تطبيق أدوات RPA لتحسين كفاءة العمليات في المستشفى. لدى مستشفى س العام عمومًا الكثير من التكاليف الإدارية العامة، وتنسب 30% من هذه التكاليف إلى معالجة الأخطاء والتأخيرات في العمليات اليدوية. تحتاج المستشفى إلى تحسين التكاليف والموارد حتى تتمكن من التعامل مع زيادة عدد المرضى التي نَمَت بشكل كبير نتيجة تفشي كوفيد-19.
قيَّمت المستشفى عمليات أعمالها وحددت عدة عمليات تتسبب في تكاليف أكبر مقارنةً بالآخرين:
تتضمن كلٌّ من هذه العمليات العديد من المهام اليدوية المستهلكة للوقت والتي تتطلب دقة لضمان جودة رعاية المرضى.
باستخدام RPA، يمكن لمستشفى س تقليل الاعتماد على الأعمال اليدوية في كل عملية، ما يقلل بدوره من خطر الأخطاء البشرية ويزيد الدقة، وبالتالي يساهم في خفض التكاليف. تعاملت المستشفى مع كلٍّ من هذه العمليات باستخدام RPA لأتمتة المهام.
هذه مجرد بعض العمليات الإدارية في قطاع الرعاية الصحية التي تستفيد من استخدام RPA لتقليل التدخل اليدوي والمهام المتكررة والأخطاء البشرية، بما يؤدي في النهاية إلى خفض التكاليف وتحسين رعاية المرضى وتجربتهم.
