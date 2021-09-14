خمس طرق لاستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) في القطاع المالي

عند البدء باستخدام تقنية أتمتة العمليات الآلية، يبحث العديد من قادة الشؤون المالية عن المهام الأكثر عرضةً للخطأ البشري، أو التي تسبِّب أكبر عوائق في سير العمل أو تُتنج أوجه قصور تؤدي إلى ضعف خدمة العملاء ومشاركة الموظفين.

فيما يلي خمسة مجالات للنظر في استخدام منصة أتمتة العمليات الآلية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML)، لتحويل مؤسستك المالية.

1. تعزيز النمو المستدام

المنافسة بين البنوك وشركات الخدمات المالية شديدة، لا سيّما في عالم يتميّز بانخفاض معدلات الفائدة ومبادرات التحول الرقمي المكلِّفة. إحدى طرق زيادة الإيرادات هي من خلال تحديد فرص البيع المتقاطع لمنتجات التخطيط المالي الجديدة. هنا يأتي دور تقنية أتمتة العمليات الآلية (RPA).

من خلال تطبيق أتمتة العمليات الآلية، يمكن لمؤسستك المالية إرسال بيانات سلوك العميل تلقائيًا إلى أشخاص محددين في المؤسسة. تساعد نماذج التعلم الآلي على تصنيف العملاء إلى مجموعات بناءً على سلوكهم، بحيث يمكن توصية كل مجموعة بالمنتجات أو الخدمات الأكثر جاذبية لها. على سبيل المثال، تعرف البنوك أي العملاء قد يكونون الأكثر اهتمامًا بفتح خط ائتماني جديد.

2. تعزيز الكفاءة التشغيلية

تعمل تقنية أتمتة العمليات الآلية على خفض التكاليف التشغيلية من خلال أتمتة المهام التي تتطلب تسوية المعاملات الثقيلة والمكثفة يدويًا. يمكن للعمال الرقميين استرداد البيانات وتجميعها من أنظمة متعددة في المكتب الخلفي، ومطابقة المبالغ (على سبيل المثال، لمدفوعات الفواتير أو المبالغ المفوترة) واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الاختلافات في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، باستخدام معالجة اللغة الطبيعية، يستطيع العامل الرقمي تحليل النص الذي يأتي مع الفواتير وتوجيه المشكلات تلقائيًا إلى الفريق الصحيح.

3. تنشيط تجربة العملاء

لدى المستهلكين اليوم خيارات أكثر من أي وقت مضى للخدمات المالية، ولديهم توقعات عالية للخدمات الشخصية وأوقات المعالجة السريعة والدعم سريع الاستجابة. يمكن لأدوات أتمتة العمليات الآلية تحسين جميع جوانب تجربة العملاء، بدءًا من الإعداد الأوَّلي وحتى تحديثات الحساب. يمكن للعملاء الجُدُد فتح حسابات جديدة والتقدم بطلب للحصول على منتجات إضافية في دقائق من خلال التحقق الآلي باستخدام طريقة "اعرف عميلك (KYC)".

تساعد أتمتة العمليات الآلية أيضًا على إخطار الأطراف المعنية بشأن أحداث معيّنة، مثل شكاوى العملاء حول ميزة مصرفية جديدة بالأجهزة المحمولة. باستخدام التعلم الآلي، يمكن تصفية البيانات المتعلقة بالشكاوى السابقة المماثلة للتنبؤ بفرص التحسين الأكثر تأثيرًا.

4. محاربة الجرائم المالية

للمساعدة على الكشف عن الاحتيال ومنعه، تحتاج المؤسسات المالية إلى الأمن الإلكتروني المناسب للتحقق من العناية الواجبة وفحص العقوبات ومراقبة المعاملات والتحقيق فيها. تعمل تقنية أتمتة العمليات الآلية على تحسين سرعة ودقة الكشف عن الاحتيال. أولًا، تؤكِّد روبوتات RPA إذا ما كانت البيانات تلتزم بالإرشادات الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال (AML). ويساعد التعلم الآلي على تحليل الفروقات لاستنتاج أسباب حدوثها وللإشارة إلى أي حالات قد تكون احتيالية.

5. إدارة الامتثال التنظيمي

للحد من مخاطر الغرامات التنظيمية والإضرار بالسمعة، يمكن للمؤسسات المالية استخدام تقنية أتمتة العمليات الآلية لتعزيز حوكمة العمليات المالية. تساعد تقنية أتمتة العمليات الآلية على دمج البيانات من أنظمة أو مستندات معيّنة لتقليل عمليات الأعمال اليدوية المتضمنة في إعداد تقارير الامتثال. يذهب التعلم الآلي إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال تحديد البيانات التي قد يحتاج المدقق إلى مراجعتها، والعثور عليها وتخزينها في موقع مناسب لصناعة القرار بشكل أسرع.