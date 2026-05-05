كل مستخدم وتطبيق وعملية في أي مؤسسة يحتاج إلى مستوى معين من صلاحيات الوصول ليؤدي وظيفته. يحتاج المطور إلى دفع التعليمات البرمجية إلى مستودع. ويحتاج موظف الفواتير إلى استخراج سجلات الدفع. وتحتاج خدمة النسخ الاحتياطي إلى قراءة البيانات من قاعدة البيانات.

وبموجب مبدأ أقل الامتيازات، يحصل كل كيان من هذه الكيانات على صلاحيات الوصول التي تتطلبها تلك المهام بالضبط ولا شيء آخر.

فيمكن للمطور دفع التعليمات البرمجية إلى مستودع، لكنه لا يمكنه نشر التعليمات البرمجية في بيئة الإنتاج.

ويمكن لموظف الفواتير قراءة سجلات الدفع، ولكن لا يمكنه تغييرها.

ويمكن لخدمة النسخ الاحتياطي نسخ البيانات، ولكن لا يمكنها تغييرها.

يُطلق على هذا المفهوم أحيانًا اسم الوصول بأقل الامتيازات أو الحد الأدنى من الوصول. وينطبق على كل من حسابات المستخدمين البشرية و الهويات غير البشرية (NHIs) بما في ذلك التطبيقات، والأجهزة، وحسابات الخدمة، ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات و وكلاء الذكاء الاصطناعي.

يُعد مبدأ أقل الامتيازات عنصرًا أساسيًا في إدارة الهوية والوصول (IAM)، وهو إطار العمل الأوسع الذي يحكم مَن يحصل على صلاحيات الوصول، وما يمكنه فعله بها، وإلى أي مدة. بمعنى آخر، نظام إدارة الهوية والوصول (IAM) هو النظام الذي يطبق مبدأ أقل الامتيازات (PoLP) عمليًا.

كما يُعد مبدأ أقل الامتيازات أحد الآليات الأساسية لأمان الثقة الصفرية . فبموجب الثقة الصفرية، لا يوجد أي مستخدم أو جهاز أو تطبيق موثوق بشكل افتراضي—حتى وإن كان داخل شبكة الشركة. بل يُجرى تحليل كل طلب وصول ومنح صلاحيات الوصول على أساس كل حالة على حدة. وتُمنح الطلبات المشروعة صلاحيات وصول بأقل الامتيازات وليس أكثر من ذلك. وبهذه الطريقة، يمكن لمبدأ أقل الامتيازات مساعدة المؤسسات على فرض الامتثال، واحتواء الحوادث الأمنية، وتعزيز الوضع الأمني العام.