مقارنة بين PaaS وiPaaS

توفر حلول المنصة كخدمة بيئة تطوير شاملة تتيح للمطورين إمكانية تصميم ونشر تطبيقات البرمجيات لحالات الاستخدام الداخلية وحالات الاستخدام الموجهة للعملاء من دون الحاجة إلى صيانة البنية التحتية الأساسية. وبدلاً من ذلك، يدير مزود حلول PaaS الخوادم والشبكات ووحدات التخزين وعناصر تكنولوجيا المعلومات الأخرى المتعلقة بالبرمجة على السحابة، ما يُمكِّن مبرمجي المؤسسات من التركيز فقط على تطوير التطبيقات.

أما منصة التكامل كخدمة، فهي طبقة التكامل التي تُمكِّن التطبيقات والأنظمة المختلفة من تبادل البيانات والوظائف عبر البيئات المحلية، و الهجينة ، و السحابة المتعددة . وغالبًا ما تتميز حلول iPaaS بوجود لوحة تحكم موحدة حيث يمكن للفرق من خلالها تصميم وتحسين سير العمل والأتمتة وعمليات تبادل البيانات. كما تتميز بأدوات إدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات ، وضوابط الحوكمة والأمان، وإمكانات تحويل البيانات المتقدمة.

على الرغم من اختلافاتهما، فإن المنصة كخدمة ومنصة التكامل كخدمة هما جزء من التحول المتزايد نحو نشر تكنولوجيا المعلومات القائمة على الحوسبة السحابية . في الماضي، كانت المؤسسات تتعامل مع كل من تنسيق التكامل وتطوير التطبيقات محليًا، حيث تدير المؤسسة نفسها الخوادم وتخزين البيانات و أنظمة التشغيل والعناصر الأخرى. لكن هذا النهج يمكن أن يكون كثيف الموارد ومعقدًا من الناحية التشغيلية، خاصةً مع تبني المؤسسات للخدمات المصغرة، والحوسبة من دون خادم، و الحافة، و إنترنت الأشياء (IoT) ، وغيرها من أطر عمل تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

ولمعالجة هذه المشكلة، تتجه الشركات بشكل متزايد إلى حلول السحابة الأصلية والخدمة الذاتية التي تدعم التوسع على مستوى النظام ومرونة الفرق، ومن الأمثلة البارزة على ذلك PaaS وiPaaS. ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق المنصات "كخدمة" بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 27.8% حتى عام 2030، وفقًا لتقرير Grand View Research.

وبينما تختلف الأغراض والإمكانات الأساسية بين PaaS وiPaaS، إلا أنهما يتشاركان في بعض المزايا المتداخلة. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تحتوي منصات PaaS على برمجيات وسيطة مدمجة (مثل قوائم انتظار الرسائل، و بوابات واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومزايا أتمتة سير العمل )، والتي يمكنها تحويل البيانات عبر بيئات تشغيل تطبيقات المنصة، وأنظمة التشغيل، وغيرها من عناصر التطوير المتباينة.

ومع ذلك، بينما ترتبط إمكانات تكامل PaaS تحديدًا ببيئة تطوير التطبيقات، إلا أن iPaaS لها نطاق أوسع، ما يسهل التكامل عبر منظومة المؤسسة الأوسع نطاقًا، بما في ذلك قواعد البيانات، ومصادر الأحداث، والأنظمة القديمة.

وعلى العكس، نظرًا إلى أن iPaaS تركز على ربط مصادر البيانات المختلفة، فإن مزايا التحليلات وتوفير الموارد والأمان المدمجة ترتبط تحديدًا بطبقة التكامل ولا يمكن أن تحل محل مجموعة أدوات PaaS التي تركز على المطورين.

باختصار، لا تُعد المنصة كخدمة ومنصة التكامل كخدمة حلين متنافسين: فالمؤسسات غالبًا ما تستخدمهما معًا أو مع الأنظمة التقليدية المحلية. ولفهم كيفية عملهم معًا بشكل أفضل، دعنا نلقِ نظرة فاحصة على كل حل بمزيد من التفصيل.