حل مشكلة توقف العمليات التي تستنفد الذاكرة

قد تجعل السحابة الأمر يبدو وكأنك إذا كان لديك ميزانية كافية، فلديك قدرة حاسوبية غير محدودة بين يديك. إلا إن القدرة الحاسوبية هذه تأتي على أجزاء. المضيفون (الماديون والافتراضيون على حد سواء)، والحاويات والوظائف – جمعيهم لهم قيود على مقدار الذاكرة التي يمكنك تخصيصها.

عملية توقف العمليات التي تستنفد الذاكرة على نظام Linux هي عملية مسؤولة عن منع العمليات الأخرى من استنزاف ذاكرة المضيف كلها. عندما تحاول إحدى العمليات تخصيص ذاكرة أكبر مما هو متاح، فإن العملية الأسوأ بشكل عام — من حيث، مثلاً، مدى زيادة مقدار الذاكرة التي تخصصها عما هو مسموح به — ستتلقى إشارة توقف العمليات التي تستنفد الذاكرة (OOM). وهذا يعني في الأساس أنك: "تجاوزت الحد المسموح به. توقف عن العمل أو اجعل بعضًا من عملياتك الصغيرة تتوقف، وإلا فستتوقف الخدمة".

لاحظ أن العملية التي تتسبب في توقف العمليات التي تستنفد الذاكرة قد لا تكون هي نفسها العملية التي تتلقى إشارة OOM. قد تُرسل إشارة OOM فجأة إلى تطبيق لم يرفع استخدام ذاكرته مؤخرًا نظرًا إلى بدء تشغيل العديد من التطبيقات الأخرى على المضيف نفسه.

تبدو آليات إشارة OOM صارمة، لكنها في الواقع آلية فعالة للغاية لتجنب استنفاد الذاكرة على المضيفين، خاصةً في حال عدم تناسب حجم التطبيقات أو تشغيل العديد من التطبيقات بالتوازي (أي، لا يتم تحديد حجم المضيفين بشكل يتناسب مع عبء العمل).

بالنسبة إلى منصات الحاويات مثل Kubernetes وCloud Foundry وNomad، فإن استخدام الذاكرة - سواءً من حيث تحديد حجم التطبيقات بشكل مناسب وعدد التطبيقات المسموح بتشغيلها في وقت واحد على المضيف - يُعد أكثر أهمية. بشكل عام، أنت لا تحدد بالتفصيل التطبيقات التي تعمل وعلى أي واحدة من العقد. وفي العديد من الإعدادات، سيخصص المنظم الحاويات وفقًا لبعض القواعد المنطقية. يُعد تطبيق الحد الأقصى لاستهلاك الذاكرة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى الحاويات ومجموعات التحكم (cgroups)، وهي الأساس لكل تقنيات الحاويات تقريبًا على Linux. وهي تستخدم أيضًا نظام توقف العمليات التي تستنفد الذاكرة للتأكد من أن العمليات التي تعمل في المجموعة (أي الحاوية) نفسها لا تخصص ذاكرة أكبر من المسموح بها. عندما تحاول العمليات في حاوياتك تخصيص ذاكرة أكبر من المسموح بها، فسيتوقف بعضها، ما يؤدي غالبًا إلى إيقاف حاوياتها معها.

ويصبح كل شيء أصعب على نطاق واسع، بما في ذلك تحديد الحجم. كلما زاد عدد الحاويات التي تشغلها في بيئاتك، كان من الصعب معرفة وقت وكيفية وسبب توقف بعضها. يمكن أن يتسبب توقف العمليات التي تستنفد الذاكرة في حدوث مواقف ضارة بتطبيقاتك حيث يتعطل شيء ما دائمًا في مكان ما ثم يُعاد تشغيله، ما يؤدي إلى وجود قدر ثابت من الأخطاء لدى المستخدمين النهائيين ويضر بأهداف مستوى الخدمة (SLOs) لديك ويجعل من الصعب حقًا استكشاف الأخطاء وإصلاحها.