حل مشكلة توقف العمليات التي تستنفد الذاكرة

يعتمد اكتشاف سبب إيقاف نظام توقف العمليات التي تستنفد الذاكرة لأي عملية على التقنيات التي تستخدمها إلى حد كبير. ستسجلها بعض مجموعات البرمجيات في سجلاتها الخاصة. أو قد ينتهي بك الأمر إلى تشغيل بعض الأوامر مثل ما يلي على مضيفيك - على كل منهم:

#CentOS grep -i "out of memory" /var/log/messages #Debian / Ubuntu grep -i "out of memory" /var/log/kern.log

تبدو بسيطة، لكنها بالتأكيد ليست من المهام التي تريد تشغيلها عبر أسطول الإنتاج لديك لمحاولة معرفة سبب تعطل MySQL مجددًا في الساعة 3 صباحًا. وخاصة عندما يكون الأمر مبنيًا على حدس، حيث لا يبدو أن هناك شيئًا آخر يفسر سبب توقف عملية قاعدة البيانات.

بمعنى آخر، نظام توقف العمليات التي تستنفد الذاكرة هو نظام ذو أهمية وفعالية لا شك فيها للموثوقية التي تفشل في توفير إمكانيات المراقبة الكافية. ولكن منصة IBM Instana موجودة هنا لإصلاح هذه المشكلة من أجلك.