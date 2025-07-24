8 دقائق
في عالم السيارات، يشير مصطلح OEM إلى الشركة المصنّعة للمعدات الأصلية. تقوم هذه الشركات بتصميم وتصنيع المركبات، كما تنتج الأجزاء المستخدمة أثناء عملية الإنتاج. من بين أبرز الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في قطاع السيارات BMW، وFord، وGeneral Motors، وHonda، وToyota.
يشير مصطلح "قطعة الغيار الأصلية (OEM)" إلى قطعة غيار تصنّعها الشركة المصنّعة للمعدات الأصلية أو أحد مورّديها المعتمدين لتُستخدم في المركبات الجديدة. وتتميّز هذه القطع بالجودة والتطابق والوظيفة نفسها التي تتمتع بها القطع الأصلية في السيارة. وعلى عكس قطع الغيار الأصلية (OEM)، فإن قطع ما بعد البيع تُصنّعها شركات طرف ثالث، وغالبًا ما تتفاوت جودتها.
يشارك مصنعو المعدات الأصلية طوال دورة حياة السيارة - بدءًا من البحث والتطوير، وصولًا إلى التصنيع وتقديم ضمان المنتج. وتسهم هذه الشركات في ضمان السلامة، والامتثال للمعايير البيئية، والأداء العام للسيارة. وبما أنها مسؤولة عن المنتج النهائي من نوع OEM، فإن هذه الشركات تفرض رقابة صارمة على كيفية إنتاج المكوّنات ضمن خط التجميع.
في الوقت الراهن، لا يقتصر مصطلح OEM على الشركة المصنّعة فقط، بل يشير أيضًا إلى القطع نفسها. فعلى سبيل المثال، إذا استخدم مركز صيانة وسادات فرامل من نوع OEM، فهذا يعني أنهم يركّبون وسادات مطابقة تمامًا لتلك التي جاءت مع السيارة عند شرائها. ويُفضّل كثير من الأشخاص هذه القطع الأصلية بسبب موثوقيتها وثبات أدائها.
مع تزايد اعتماد المركبات على البرمجيات، لم تَعُد قطع الغيار الأصلية (OEM) تقتصر على المكوّنات المادية، بل باتت تشمل البرمجيات المضمّنة والأنظمة الرقمية. في المركبات المُعتمدة على البرمجيات (SDVs)، تقوم الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (OEM) بتطوير أو اعتماد برمجيات متكاملة تتحكم في وظائف رئيسية مثل الكبح، والتوجيه، ونظام المعلومات والترفيه، وإدارة البطارية. يضطلع الذكاء الاصطناعي (AI) بدورٍ متزايدٍ في هذا التحول من خلال تشكيل أساليب تطوير البرمجيات وتعزيز كفاءة عمليات التصنيع والمساهمة في مكونات المركبة نفسها.
لا تقتصر وظيفة الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (OEM) على تصنيع السيارات — بل تشكّل مستقبل صناعة السيارات. فهي من تحدد ما يجب أن يتضمّنه تصميم السيارة وكيف ينبغي أن تعمل. سواء كنت تشتري سيارة جديدة أو تستبدل إحدى القطع، فإن معرفتك بأن قطعة الغيار هذه أصلية (OEM) تساعدك على فهم أصلها وجودتها المتوقعة.
تُمثّل الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (OEM) الدعامة الأساسية لصناعة السيارات. فهي تُشرف على كل شيء، من التصميم والهندسة إلى الإنجاز الكامل للمركبة. كما تنسّق عمليات التصنيع، واختبارات السلامة، والخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد. وتُعد هذه الشركات المحور الذي تدور حوله أنشطة الموردين، وشبكات الوكلاء، وخدمات الصيانة، بل وحتى الهيئات التنظيمية.
تُحدّد الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (OEM) اتجاهات القطاع. فهم يستثمرون في البحث والتطوير، ويحددون المنصات التي تُبنى عليها المركبات، ويقودون تحولات رئيسية مثل الكهرباء والأتمتة. وتؤثر قرارات هذه الشركات على السيارات التي نقودها، وكيفية بناء المصانع، وآليات توريد قطع الغيار، والطريقة التي تُعتمد بها التقنيات عبر القطاع. وباختصار، لا تقتصر الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (OEM) على تصنيع السيارات، بل تُشكّل الطريقة التي يعمل بها النظام البنائي الكامل لصناعة السيارات.
ولفهم دور الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (OEM) بشكل أوضح، من المفيد معرفة الفروقات بينها وبين موزعي القيمة المضافة (VARs) وقطع ما بعد البيع.
غالبًا ما يتم الخلط بين الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (OEM) وموزعي القيمة المضافة (VAR)، رغم أن لكل منهما دورًا مميزًا في سلسلة التوريد الخاصة بقطاع السيارات. تتولى الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (OEM) تصميم وتصنيع المركبات أو المكوّنات من البداية وحتى النهاية. وتقوم شركات مثل Honda، وHyundai، وMercedes-Benz، وNissan، وGM بهندسة وتصنيع وبيع سياراتها من خلال شبكات الوكلاء المعتمدين. وتتحمّل هذه الشركات مسؤولية الالتزام بمعايير السلامة والجودة واللوائح التنظيمية على نطاق واسع.
يأخذ موزّع القيمة المُضافة (VAR) مركبة أو مكوّنًا موجودًا أصلاً من شركة مصنّعة للمعدات الأصلية ويقوم بتعديله لغرض محدد. لا يقوم موزّع القيمة المُضافة ببناء المركبة الأساسية، بل يُجري تعديلات عليها. فعلى سبيل المثال، قد يقوم موزّع القيمة المُضافة بتحويل شاحنة Volkswagen ID. Buzz إلى ورشة متنقلة أو إلى مركبة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. يتمثل الفرق الرئيسي في أن الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية تُنتج المركبة الأصلية لتُلبي احتياجات السوق العامة، بينما يقوم موزّعو القيمة المُضافة بتكييف تلك المركبات لتلبية احتياجات متخصصة من خلال إضافة ميزات أو وظائف إضافية.
كل من قطع الغيار الأصلية (OEM) وقطع ما بعد البيع تُستخدم لاستبدال مكوّنات في السيارة، لكن كلًا منها يأتي من مصدر مختلف. تُصنّع قطع الغيار الأصلية (OEM) من قبل الشركة المصنّعة للمركبة أو من مورّد معتمد منها. في حين تُنتج قطع ما بعد البيع من قبل شركات مستقلة لا علاقة لها بالشركة المصنّعة للسيارة. وغالبًا ما تؤدي هذه القطع الوظيفة نفسها، لكنها تختلف من حيث التصميم، والمقاس، والجودة.
شهدت المنافسة بين قطع الغيار الأصلية (OEM) وقطع ما بعد البيع تطورًا كبيرًا على مرّ العقود. ففي كثير من الأحيان، تكون قطع ما بعد البيع أقل تكلفة وأكثر توفرًا في السوق. وتُشكّل هذه المزايا عامل جذب للعملاء الذين يهتمون بالتكلفة ومراكز الصيانة المستقلة. حتى أن بعض الشركات المصنعة لقطع ما بعد البيع تسعى إلى تحسين تصميمات قطع OEM باستخدام ميزات أو مواد محسنة. لكن المقابل هو التفاوت في الاتساق: فبعض قطع غيار ما بعد البيع تضاهي جودة القطع الأصلية بينما يمكن أن يمثل البعض الآخر مشاكل في الملاءمة والمتانة.
تُروّج الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (OEMs) لقطعها باعتبارها موثوقة وعالية الجودة وتأتي مع حماية من خلال الضمان. وغالبًا ما تُلزم وكالات السيارات ومراكز الخدمة المعتمدة باستخدام هذه القطع للمحافظة على سريان تغطية الضمان. كثير من مكوّنات الشركة المصنّعة للمعدات الأصلية مُصممة لتعمل ضمن أنظمة متكاملة، ما يجعل استخدامها ضروريًا لتأمين الأداء المطلوب. وقد أدى هذا الواقع إلى إثارة الجدل حول مفاهيم مثل "الحق في الإصلاح"، وحقوق الملكية الفكرية، وخيارات المستهلك.
في حين تسعى الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (OEMs) إلى الحفاظ على الأداء وسمعة علامتها التجارية، تدفع شركات قطع ما بعد البيع باتجاه خفض التكاليف وتوفير وصول أوسع للمستهلكين. في نهاية المطاف، يعود القرار إلى ما يُفضّله العميل. فبعض العملاء يفضلون الدقة وحماية الضمان، وبعضهم يفضل انخفاض السعر وتعدد الخيارات.
تشمل القطع التي تُصنّعها الشركة الأصلية مكوّنات تُعد بالغة الأهمية لسلامة المركبة وأدائها ووظائفها اليومية. فعند تصنيع السيارة، تُعتبر كل مكون فيها — من المحرك إلى ماسحات الزجاج — قطعة أصلية في تلك اللحظة.
ومن بين أكثر قطع الغيار الأصلية شيوعًا:
غالبًا ما تُستبدل المصدات، والأجنحة، والمصابيح الأمامية، والمرايا بقطع من تصنيع الشركة الأصلية بعد التصادمات. تُفضّل شركات التأمين ومراكز الإصلاح استخدام هذه القطع لأن ملاءمتها مضمونة وتتماشى بدقة مع هيكل المركبة. هذا التطابق يساعد في استعادة المظهر الأصلي والانسيابية الهوائية للمركبة.
تتعرض بطانات الفرامل وأقراص الفرامل ومكابس الفرامل للاهتراء بمرور الوقت. وتُستخدم عادةً قطع أصلية بديلة لضمان أداء موثوق لنظام الفرامل.
تُشكّل الحسّاسات ووحدات تحكم فئة رئيسية أخرى من القطع التي تُنتجها الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية. تُصنَّع الحساسات من قِبل الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية وفقًا لمعايير تفاوت دقيقة، وتُعد ضرورية لوظائف مثل التحكم في الانبعاثات، وكفاءة استهلاك الوقود، وأنظمة التحذير في لوحة العدادات.
عادة ما يتم استبدال الأحزمة والجوانات ومضخات المياه وسلاسل التوقيت من قطع الغيار التي غالبًا ما تُستبدل بقطع غيار أصلية (OEM)، خاصةً أثناء الصيانة الدورية المجدولة. وقد صُممت هذه الأنظمة بدقة شديدة، لذا فإن الاعتماد على مكونات الشركة الأصلية يساعد في ضمان عملها بشكل صحيح ضمن بقية مكونات المحرّك
ومع ازدياد تكامل المركبات رقميًا، أصبحت البرمجيات فئة أساسية من قطع الغيار الأصلية (OEM). وتتوقع أبحاث IBM أن 90% من جميع الابتكارات المتعلقة بالمركبات بحلول عام 2030 ستتكوّن من البرمجيات.1 تشمل هذه الفئة أنظمة التشغيل، والبرامج الثابتة، وبرامج التحكم التي تدير كل شيء من أداء المحرّك والفرامل إلى أنظمة الترفيه والملاحة.
تعتمد المركبات الحديثة على عشرات وحدات التحكّم الإلكترونية (ECUs)، حيث تُشغِّل كل منها برمجيات طوّرتها الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (OEMs) لدعم الاتصال الدقيق والأداء عبر السيارة بأكملها. تُعَد هذه الأنظمة أساسية لوظائف المركبة وسلامتها، وخاصة في السيارات الهجينة، والسيارات الكهربائية، والمركبات المعرفة بالبرمجيات (SDVs). وتؤدي شركات مثل Bosch دورًا رئيسيًا في تطوير وتوريد العديد من هذه الأنظمة المتكاملة.
بدأ الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاضطلاع بدورٍ في هذا المجال، حيث تستكشف شركات تصنيع السيارات طرقًا لدمج النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في المركبات. يمكن لهذه الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تمكين ميزات متقدمة مثل التشخيص الفوري، والتفاعلات الشخصية مع السائق، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، والقيادة الآلية.
فعلى سبيل المثال، تبني شركة BMW نظامًا جديدًا لمساعدة السائق في مركباتها من طراز Neue Klasse 2025 باستخدام خدمات Amazon Web Services (AWS). يستخدم النظام أدوات قائمة على السحابة لتحسين الأمان والميزات.2
وكما هو الحال مع البرمجيات الأخرى من الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية، يجب دمج هذه المكوّنات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بإحكام مع هيكل المركبة لضمان السلامة، والأداء، والامتثال التنظيمي. وكما هو الحال مع الأجهزة، تقوم الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية بصيانة هذه المكونات وتحديثها وتأمينها — وغالبًا ما تنشر التحديثات عبر الهواء (OTA) وتستخدم أدوات مملوكة لها لتحقيق ذلك.
إضافةً إلى ذلك، تُستبدل مكونات مثل ممتصات الصدمات (Shocks)، والدعامات (Struts)، وأذرع التحكّم (Control Arms) بشكل متكرّر، وغالبًا ما يتم استبدالها بإصدارات من الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية للحفاظ على خصائص ركوب السيارة والتحكم بها.
تشمل أبرز فوائد الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية في قطاع السيارات ما يلي:
المساءلة: نظرًا لأن الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية مسؤولة عن المركبة بالكامل، فهناك سلسلة واضحة من المسؤولية في حال حدوث أي عطل. هذا الترتيب يجعل من السهل تتبّع المشكلات ومحاسبة الشركة المصنّعة للسيارة، سواء من خلال الاستدعاءات أو النشرات الخدمية.
التوافق: لأن قطع الغيار الأصلية (OEM) مصممة خصيصًا لطراز وموديل محدّد، فلا مجال للتخمين بشأن الملاءمة أو الوظيفة. فهي مصممة لتتكامل بسلاسة مع بقية أنظمة المركبة، مما يساعد على تجنّب التعقيدات أثناء الإصلاحات أو عمليات الإرجاع إلى المورّد أو قسم قطع الغيار.
الجودة والموثوقية: تُصنَع قطع الغيار الأصلية (OEM) وفقًا للمواصفات نفسها مثل الأجزاء الأصلية في المركبة. وتُختبَر هذه المكوّنات من قبل شركات السيارات لتلبية معايير صارمة تتعلق بالسلامة، والأداء، والمتانة. ويمنح هذا الثبات المستهلكين ثقة بأن القطعة تناسب وتعمل على النحو المنشود.
قيمة إعادة البيع: المركبات التي تتم صيانتها باستخدام قطع غيار أصلية (OEM) يمكن أن تحافظ على قيمة إعادة بيع أعلى. وغالبًا ما يبحث المشترون ووكالات السيارات عن سجلات الخدمة التي تُظهر أن السيارة تم إصلاحها باستخدام المكونات الأصلية، لأن ذلك يوحي بموثوقية أفضل على المدى الطويل.
تغطية الضمان: غالبًا ما تأتي قطع الغيار الأصلية (OEM) بضمان مدعوم من الشركة المصنّعة. وقد يؤدي تركيب قطع غيار بديلة (Aftermarket) إلى إلغاء ضمان السيارة، لكن اختيار مكونات من الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية يساعد في الحفاظ على هذه الحماية.
ومع أن قطع الغيار الأصلية (OEM) تقدم العديد من المزايا، إلا أنها يصاحبها أيضًا بعض العيوب التي تستحق النظر:
التكلفة الأعلى: تكون قطع الغيار الأصلية (OEM) أغلى من البدائل التجارية (Aftermarket)، وأحيانًا بفارق كبير.
قلة التنوع: تأتي قطع الغيار الأصلية (OEM) بتصميم واحد فقط، بينما قد توفر البدائل التجارية ترقيات أو ميزات متخصصة.
التوافر المحدود: قد لا تكون متوفرة على نطاق واسع، خاصة بالنسبة لطرازات السيارات القديمة أو الأقل شيوعاً.
مشكلات الأداء: رغم ارتفاع سعر قطع الغيار الأصلية (OEM)، فليس شرطًا أن تكون متفوّقة في الأداء أو المتانة مقارنة بالبدائل التجارية عالية الجودة (Aftermarket).
