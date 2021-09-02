أحد الأمثلة على قواعد البيانات الموجهة للمستندات هو Apache CouchDB. تقدم IBM خدمة Cloudant، وهي خدمة قاعدة بيانات كخدمة (DBaaS) تستند إلى CouchDB ومتوفرة على IBM Cloud.

نظرًا إلى أن IBM Cloudant تستند إلى CouchDB، يمكن للتطبيق استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ CouchDB مع قواعد البيانات الموجودة على IBM Cloud أو السحابات الأخرى أو البيئات المحلية أو على حافة الشبكة.

ويمكن للتطبيق الذي يستخدم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ CouchDB أن يستفيد من IBM Cloudant ومن المثيلات الإضافية من CouchDB التي تعمل في مواقع أخرى لإنشاء حلول هجينة ومتعددة السحابات لقواعد البيانات الموجهة للمستندات.

بالإضافة إلى الفوائد المشتركة لقواعد البيانات الموجهة للمستندات الموضحة سابقًا، توفر CouchDB وIBM Cloudant إمكانية تكرار سهلة الاستخدام.

تُعد القدرة على تكرار البيانات بسهولة بين مثيلات قواعد البيانات في مواقع مختلفة واحدة من أهم الإمكانات التي يمكن أن توفرها قاعدة البيانات الموجهة للمستندات للعديد من التطبيقات، بما في ذلك تلك الموجودة في مجال البيع بالتجزئة.

على سبيل المثال، يمكن استخدام تكرار البيانات بين مثيلات Cloudant و/أو CouchDB لتمكين البيانات من التنقل بسهولة بين قاعدة بيانات مركزية وقواعد بيانات منفصلة في كل متجر تجزئة، وكذلك بين قاعدة البيانات في كل متجر وجميع أجهزة نقاط البيع (المحطة الطرفية، الجهاز اللوحي، الهاتف الذكي) داخل ذلك المتجر.

يمكن أيضًا استخدام التكرار بين قواعد بيانات CouchDB وCloudant المستضافة لنقل البيانات بين تطبيقات الهاتف المحمول والأكشاك وقاعدة بيانات مركزية واحدة.

ومن الاستخدامات القوية الأخرى لقدرات التكرار في CouchDB استخدامها كأساس للترحيل إلى بنية تحتية جديدة عند الحاجة. إن امتلاك قدرة تكرار موثوقة وسهلة الاستخدام يوفر مرونة تشغيلية ومالية لنقل قاعدة بيانات موجودة إلى مجموعة جديدة في مركز البيانات نفسه، أو إلى مركز بيانات جديد في مدينة مختلفة، أو من البيئة المحلية إلى خدمة سحابية، أو بين اثنين من مزودي الخدمات السحابية.

يجب على مطوري التطبيقات الذين يعملون على إنشاء قدرات جديدة ومحسّنة للتجارة الإلكترونية والمشاركة الرقمية مع العملاء أن يأخذوا بعين الاعتبار استخدام قاعدة بيانات NoSQL موجهة للمستندات حتى تكون هذه التطبيقات الجديدة سهلة التكيف مع التغييرات المستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة في بيئة البيع بالتجزئة.