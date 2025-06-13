الترحيل من مستأجر إلى مستأجر في Microsoft

وتحدث هذه العملية المعقدة عادةً في سياق جهود الدمج الناتجة عن إعادة الهيكلة المؤسسية أو الاندماجات والاستحواذات أو عمليات الانفصال أو استيفاء متطلبات الامتثال واللوائح التنظيمية.

ولا تقتصر العملية على نقل البيانات فحسب، بل تشمل كذلك إعادة إنشاء حسابات المستخدمين ونقل أحمال التشغيل بالكامل، بما في ذلك صناديق بريد المستخدمين ومواقع SharePoint وملفات OneDrive وقنوات Microsoft Teams. كما يتضمن أيضًا ترحيل إعدادات الأمان وسياسات الامتثال. ويستوجب هذا النوع من الترحيل تخطيطًا دقيقًا للحفاظ على استمرارية الأعمال، وضمان سلامة البيانات، وتقليل أثر العملية على تجربة المستخدم النهائي إلى الحد الأدنى.

ومع توقّع نمو سوق الترحيل إلى السحابة من 232.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 806.41 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، ينبغي للمؤسسات الاستعداد للتعامل مع سيناريوهات الترحيل المعقّدة. وكما هو الحال مع ترحيل مستأجري Microsoft 365، فإن هذه السيناريوهات تظهر مع استمرار تسارع اعتماد السحابة وعمليات الدمج المؤسسي.1