صورة لعمال يقومون بإصلاح القلاووظات الخاصة بلفائف بيضاء من المواد في مصنع للنسيج.
إدارة الأصول

ما المقصود بإدارة أصول التصنيع؟

By Phill Powell , Ian Smalley
تاريخ النشر 18 يونيو 2026

إدارة الأصول في التصنيع، تعريفها

إدارة أصول التصنيع هي أسلوب منهجي لإدارة الأصول المادية التي تعتمد عليها المؤسسة التصنيعية لإنتاج السلع، بما في ذلك الآلات والمعدات والأدوات والبنية التحتية.

تُطبَّق إدارة أصول التصنيع على دورة حياة الأصول بأكملها، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

  • زيادة كفاءة الإنتاج
  • الحد من فترات التوقف عن العمل، ولاسيما حالات التوقف غير المخطط لها
  • إطالة العمر الافتراضي للأصول

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أنواع الأصل التصنيع

قبل استعراض آلية عمل إدارة أصول التصنيع، يجب أولًا تحديد الأنواع المختلفة للأصول التي تجب إدارتها. تدير الشركات أنواعًا متعددة من الأصول من خلال حلول إدارة الأصول.

الأصول المادية

يغطي هذا المصطلح مجموعة واسعة من أدوات الإنتاج التي يستخدمها المصنع لتحويل الموارد الخام إلى منتجات نهائية.

تبدأ هذه الفئة بمعدات الإنتاج التقليدية المرتبطة عادةً بقطاع التصنيع، ومنها:

  • الآلات الثقيلة
  • روبوتات التجميع
  • آلات التحكم الرقمي الحاسوبي
  • أجهزة الليزر الصناعية
  • المعدات المحمولة
  • خطوط التجميع
  • السيور الناقلة
  • معدات الاختبار
  • مكونات الإنتاج الأصغر حجمًا (مثل التروس والمحامل)

ومع ذلك، تشمل الأصول المادية للمنشأة التصنيعية أيضًا أي منتجات ينتجها ذلك المصنع، ومنها:

  • المنتجات النهائية: المنتجات المكتملة الجاهزة للتوزيع والبيع.
  • الأعمال قيد التنفيذ: المنتجات غير المكتملة التي لا تزال تمر بمراحل دورة الإنتاج.
  • المواد الخام: الموارد الجاهزة لبدء عملية التصنيع.

تشمل فئة الأصول المادية أيضًا الأصول المرتبطة بصورة غير مباشرة بعملية التصنيع، ومنها:

  • المنشآت التي تحتضن عمليات التصنيع
  • الأنظمة أو العربات الناقلة التي تنقل السلع داخل منشأة التصنيع
  • معدات التبريد للحفاظ على درجات حرارة التشغيل المستقرة وراحة الموظفين
  • معدات السباكة
  • معدات الإضاءة
  • الشبكات الكهربائية
  • مركبات الأسطول التي تشغّلها الشركة 

الأصل تكنولوجيا المعلومات

تتولى إدارة أصول تقنية المعلومات إدارة مختلف الأصول التقنية لدى الشركة، ومنها:

كما تشمل أصول تقنية المعلومات الملكية الفكرية الخاصة بالمؤسسة، بما في ذلك أي أعمال فكرية أُنشئت لدعم مشروعات الشركة، ومنها:

  • معلومات براءات الاختراع
  • المخططات والرسومات الهندسية الخاصة بالشركة
  • حقوق الطبع والنشر الخاصة بعمليات التصنيع المتخصصة
  • نماذج التوأم الرقمي المستخدمة في الإنتاج

الأصل المالي

قد لا يبدو من الطبيعي اعتبار الأصول المالية للشركة ذات صلة بإدارة أصول التصنيع. لكن هذا التصور لا يتوافق مع واقع الأعمال الحديثة، الذي يشهد حالات طارئة عديدة تتطلب ضخ تمويلات فورية وكبيرة.

تتلخص الأصول المالية في أمرين رئيسيين:

  • رأس المال السائل: عند تعطل آلة الإنتاج الضخمة، تحتاج الشركة إلى تمويل إصلاحات طارئة باهظة لإعادتها إلى العمل بأسرع وقت. يشمل رأس المال السائل الاحتياطيات النقدية والأسهم والأوراق المالية أو أي أصول أخرى يمكن تحويلها واستخدامها بسهولة، بما يساعد على استمرار تشغيل منشآت الإنتاج خلال الفترات الصعبة.
  • الاستثمارات الرأسمالية: بالنسبة إلى المشاريع الأكبر حجمًا والأطول أمدًا، تحتاج الشركة إلى توفير التمويل من خلال الاستثمارات الرأسمالية. تشمل المشاريع بهذا الحجم استبدال الآلات الرئيسية، وتنفيذ أنظمة الأتمتة على نطاق واسع، وتحديث المنشآت، بل وتدريب الموظفين لمساعدتهم على التكيف مع المعدات الجديدة.
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كيف تعمل إدارة أصول الإنتاج في التصنيع؟

فيما يلي المراحل الرئيسية التي تشكل عملية إدارة أصول التصنيع.

تحديد جميع الأصول وتتبع الأصل

تتيح التقنيات الحديثة تتبع معدات الشركة بدقة وشمولية كاملة.

يمكن للشركة استخدام علامات التعريفات بالترددات الراديوية (RFID) أو الرموز الشريطية أو رموز الاستجابة السريعة أو مزيج منها جميعًا لوضع علامات على هذه الأصل المختلفة. تحمل هذه العلامات بيانات فورية عن الموقع والحالة والاستخدام وتغذي هذه المعلومات في منطقة مركزية تسمى نظام إدارة الصيانة المحوسب.

مراقبة الأصل وتوقع المشاكل

اعتمدت العديد من الشركات سابقًا نموذج تشغيل يُعرف باسم Run-to-Failure، والذي يفترض استمرار تشغيل المعدات الصناعية حتى تتعرض لعطل ميكانيكي.

يعتمد نموذج الصيانة التنبؤية الذي يحظى حاليًا بانتشار واسع في إدارة المرافق على تزويد المعدات الرئيسية بمستشعرات تعتمد تقنية إنترنت الأشياء (IoT). وتقيس هذه المستشعرات درجة الحرارة والضغط والاهتزاز وغيرها من المؤشرات التشغيلية، ثم تُحلَّل البيانات الناتجة باستخدام التحليلات التنبؤية. ويُمكّن هذا النهج المنشآت من التنبؤ بأعطال المعدات ومعالجتها قبل وقوعها.

ضمان توفير كمية مثالية من قطع الغيار

يتطلب الحفاظ على استمرارية عمليات التصنيع إدارة فعّالة ومستدامة للأصول. ويجب تحقيق توازن دقيق بين الاحتفاظ بكمية كافية من قطع الغيار تتيح تنفيذ الإصلاحات بسرعة وبين الإفراط في الاستثمار في مخزون قطع الغيار.

ولذلك تسعى الشركات إلى تحقيق التوازن الأمثل في استراتيجيات إدارة المخزون.

تتبع المعدات طوال دورة حياة الأصل بأكملها

تتبع إدارة دورة حياة الأصول الأصل طوال فترة استخدامه عبر خمس مراحل رئيسية:

  • التخطيط: تُقيِّم الشركة التكاليف والفوائد المرتبطة بالمعدات الجديدة. وتركز أهم التساؤلات في هذه المرحلة على السعر المتوقع للمعدات، وأدائها المستقبلي، وقيمتها التشغيلية المتوقعة.
  • الاستحواذ: تبدأ مرحلة اتخاذ قرار الشراء، بما يشمل اعتماد المورّد، واختيار الطراز المناسب، والتفاوض على سعر الشراء، واستلام الأصل.
  • النشر: بعد شراء الأصل وتركيبه، تعمل المؤسسة على ضبط إعدادات المعدات وتهيئتها لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
  • التشغيل والصيانة: تحتاج المعدات الصناعية إلى صيانة دورية لمعالجة التآكل الطبيعي الناتج عن التشغيل ووإلى صيانة وقائية للحد من احتمالات التعطل. كما تتطلب صيانة تصحيحية لمعالجة المشكلات التشغيلية القائمة. كما تتطلب صيانة تصحيحية لمعالجة المشكلات التشغيلية القائمة.
  • التخلص من الأصل: عندما يفقد الأصل قدرته الوظيفية ولا تعود محاولات إصلاحه مجدية اقتصاديًا، تستبدله فرق الصيانة أو تبيعه أو تُخرجه من الخدمة نهائيًا.

إدارة أصول الإنتاج في التصنيع والصيانة

تعتمد إدارة الأصول بدرجة كبيرة على الصيانة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بكفاءة. تحدد عملية إدارة دورة حياة أصول التصنيع أربع مراحل رئيسية:

  1. بدء الطلب وتقديمه: تبدأ العملية بطلب صيانة. وقد ينشأ هذا الطلب من خلال إجراء وقائي آلي للصيانة المجدولة، كما قد ينشأ من طلب صيانة تفاعلي يقدمه أحد مشغلي الأنظمة. كما قد ينشأ من طلب صيانة تفاعلي يقدمه أحد مشغلي الأنظمة.ويحلل النظام الطلب، وعند اعتماده يُنشئ مهمة الإصلاح المطلوبة في صورة أمر تشغيل.
  2. التخطيط والجدولة: في هذه المرحلة، يحدد المخططون التفاصيل الدقيقة لأمر العمل. ما هي قطع الغيار المطلوبة؟ هل تستدعي أعمال الصيانة فترة توقف مخططة؟ هل توجد إجراءات سلامة خاصة يجب الالتزام بها؟وخلال هذه المرحلة تُستكمل جميع الجوانب اللوجستية المرتبطة بعملية الإصلاح.
  3. التنفيذ والمتابعة: بعد اكتمال الخطة تبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث ينفذ الفنيون الأعمال المطلوبة. ويُجرى الإصلاح وفقًا للمواصفات المحددة في أمر العمل. كما ينبغي للفرق توثيق كيفية تنفيذ العمل، والمواد المستخدمة وكمياتها، وأي فترة توقف نتجت عن أعمال الصيانة.
  4. التوثيق والإغلاق والتحليل: في مرحلة ما بعد الإنجاز، يؤكد المشغّل اكتمال العمل ويتحقق من تنفيذ الإصلاح وفق المتطلبات المحددة.بعد ذلك يُغلق أمر العمل رسميًا. كما يُحدّث سجل صيانة المعدات لإثبات تنفيذ عملية الإصلاح. ويستفيد المديرون من البيانات المجمعة لتقييم فعالية استراتيجية إدارة أصول التصنيع لدى الشركة.

فوائد إدارة أصول الإنتاج في التصنيع

تستخدم الشركات إدارة أصول التصنيع لتحقيق الفوائد التالية:

  • تعزيز كفاءة الإنتاج: يمثل تعزيز الكفاءة التشغيلية الهدف الأساسي لإدارة أصول التصنيع. ومن أبرز مزاياها تقليل تكرار اختناقات الإنتاج وحدّتها، وتحسين جداول الإنتاج، وتبسيط .سير العمل وخطوط الإنتاج.
  • إطالة دورة حياة الأصول: يساعد تحسين إدارة الأصول الإنتاجية على الحفاظ على جاهزية المعدات الصناعية مرتفعة التكلفة لفترات أطول، مما يحد من تكاليف الصيانة أو الاستبدال.كما يتيح تأجيل هذه النفقات ودمجها بصورة أكثر سلاسة ضمن الميزانيات التشغيلية.
  • منع فترات التعطل: يمثل التوقف غير المخطط الناجم عن الأعطال الجسيمة للمعدات أحد أكبر التحديات أمام الإدارة الفعالة لأصول التصنيع. فعند وقوع مثل هذه الأعطال، تستمر الشركة في تكبد الخسائر إلى حين معالجة المشكلة. وقد تؤدي حتى فترات التوقف القصيرة غير المخططة إلى خسائر بملايين الدولارات، لاسيما في المنشآت المعقدة مثل منشآت صناعة السيارات. ويكمن الحل في وضع جداول استباقية للصيانة تساعد على تحقيق أعلى مستوى ممكن من الجاهزية التشغيلية.
  • أقصى رؤية تشغيلية: تعتمد إدارة أصول التصنيع على استخدام لوحة المعلومات لتحقيق رؤية شاملة لأرضية الإنتاج واستخدام الأصول. وتتفوق هذه اللوحات على جداول البيانات اليدوية التي شاع استخدامها سابقًا، إذ تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية وتُتيح متابعة الأداء ومراقبة التقدم المحقق. تتيح البيانات التي يُولّدها النظام للمديرين مراقبة استهلاك الطاقة، وقياس أداء الأصول، واتخاذ قرارات فعّالة تستند إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
  • دعم الامتثال التنظيمي: تلتزم الشركات بتقديم سجلات وبيانات تتعلق بالأصول واستخدامها وصيانتها إلى الجهات التنظيمية المختلفة. وتساعد إدارة أصول التصنيع الشركات على الوفاء بمتطلبات التقارير والامتثال التنظيمي.

تحديات إدارة أصول الإنتاج في التصنيع

ورغم ما توفره إدارة أصول التصنيع من مزايا تشغيلية، فإن تطبيقها غالبًا ما ينطوي على تكاليف مرتفعة وتحديات تشغيلية متعددة، من أبرزها:

  • ارتفاع تكاليف التنفيذ: تحتاج الشركات التي تتبنى إدارة أصول التصنيع عادةً إلى استخدام برامج إدارة أصول المؤسسة (EAM) أو برامج CMMS.ويعتمد اختيار الحل المناسب على طبيعة العمليات التي تديرها الشركة. وتفوق تكلفة برامج EAM تكلفة برامج CMMS، نظرًا إلى أن برامج EAM تضم وظائف CMMS إلى جانب مجموعة أوسع من أدوات التحليل. وتظل هذه الزيادة في التكلفة قائمة سواء اشترت الشركة البرنامج بالكامل أو حصلت عليه من خلال اشتراك.
  • استمرار تكاليف الصيانة: لا تتوقف التكاليف عند مرحلة تنفيذ النظام. ستكون هناك نفقات مستمرة تتعلق بإدارة الصيانة، مثل إضافة مستشعرات جديدة، وتوفير خدمات دعم تقنية المعلومات الاحتياطية، وترقية البرمجيات.
  • تعارض الأنظمة: عند إدخال برنامج جديد لتتبع الأصول إلى بيئة تضم أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) أو أنظمة إنتاج، قد تظهر مشكلات في أداء الأصول أو تكامل البيانات.وقد تؤدي فجوات التكامل هذه إلى تجزئة بيانات الأداء أو فقدانها بالكامل، بما في ذلك الحالات المرتبطة بتخزين البيانات على المنصات السحابية.
  • فرط تدفق المعلومات: عند بدء تطبيق إدارة أصول التصنيع، قد يواجه الموظفون كميات هائلة من البيانات الواردة من أنظمة القياس عن بُعد (Telemetry) وتقنيات إنترنت الأشياء. وقد تزداد صعوبة التعامل مع هذه البيانات عندما لا تكون الفرق قد حددت بعد آليات تخزين هذه المؤشرات وإدارتها بما يضمن سهولة الوصول إليها لاحقًا.
  • نقص الكفاءات المتخصصة تتطلب بعض المهام المرتبطة بإدارة أصول التصنيع كوادر ذات مهارات متقدمة لتنفيذ الحسابات المعقدة واتخاذ قرارات الصيانة الدقيقة.وتشمل هذه المهام تحليل الخوارزميات المستخدمة في الصيانة التنبؤية وإدارة إعدادات برمجيات الأنظمة.
  • سوء تخصيص الموارد: هل يمكن أن يبالغ العاملون في الاعتماد على نظام إدارة أصول التصنيع؟ نعم، إذا أدى ذلك إلى استبدال مكونات معدات المنشأة قبل الموعد الذي تقتضيه الحاجة الفعلية بوقت طويل. وتقوض الصيانة الزائدة أي وفورات محتملة في التكاليف، وقد تؤدي إلى هدر مبالغ كبيرة من موارد الشركة المالية.
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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