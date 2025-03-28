ما المقصود بالتكلفة الموحدة للطاقة (LCOE)؟

يساعد تحليل الطاقة الذي يتضمن التكلفة الموحدة للطاقة الشركات والمطورين والمستثمرين في تقييم قدرة المشروع على المنافسة في مجال إنتاج الطاقة. كما أنها تسمح بمقارنة تكلفة توليد الطاقة بين أنواع مختلفة من التقنيات لإثراء قرارات صانعي السياسات والمحلِّلين.

وتُعَد تكلفة LCOE مقياسًا مهمًا في التحول العالمي في مجال الطاقة، والذي يُشير إلى الانتقال من مصادر الطاقة الأحفورية ذات الانبعاثات العالية إلى التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة والبدائل منخفضة الكربون. ومع تغير الظروف الاقتصادية والسياسية، يتغير مشهد انتقال الطاقة أيضًا. فعلى سبيل المثال، تعمل الإعانات الحكومية الجديدة على تحسين آفاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، في حين أن تصاعد تكاليف الوقود يجعل المشاريع القائمة على الوقود الأحفوري أقل جاذبية. ووسط هذه التطورات، يمكن أن تساعد LCOE صانعي القرار على تحديد فاعلية التكلفة وجدوى تقنيات ومشاريع توليد الكهرباء النظيفة المختلفة.

وعلى الرغم من استخدامها على نطاق واسع، يقترح النقاد التعامل مع LCOE بحذر. حيث إنها قد لا تعكس الصورة الشاملة لقيمة مشروع الطاقة بسبب استبعادها لعوامل مهمة مثل التكاليف المرتبطة بالموقع وموثوقية المشروع..1