ما المقصود بمراقبة Kubernetes؟

نظامKubernetes، المعروف أيضًا باسم K8s أو kube، هو منصة لتنسيق الحاويات تُستخدم لجدولة وأتمتة نشر التطبيقات المعبّأة في حاويات، وإدارتها، وتوسيع نطاقها. تم تصميم هذا المشروع في الأصل من قِبل Google، وتُشرف على صيانته حاليًا مؤسسة Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

تسمح مراقبة مجموعات Kubernetes للمسؤولين والمستخدمين بتتبُّع أمور مثل مدة التشغيل واستخدام موارد نظام المجموعة والتفاعل بين مكونات المجموعة. تساعد المراقبة على تحديد المشكلات بسرعة مثل الموارد غير الكافية وحالات الفشل والحجيرات غير القادرة على البدء والعُقد التي لا يمكنها الانضمام إلى المجموعة.

تحتوي التطبيقات المُقدّمة على Kubernetes كخدمات سحابية أصلية مُصغّرة على عدد أكبر بكثير من العناصر التي تتواصل فيما بينها. ومع توزيعها على مثيلات متعددة، وأحيانًا في مواقع مختلفة، تُضيف البنى الحديثة تعقيدات جديدة إلى المهام اليومية مثل المراقبة والتنبيه واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.



كما أن الطبيعة المؤقتة للحاويات قد تُعيق جهود استكشاف الأخطاء. إذ تعيش الحاوية طالما كانت العملية التي بداخلها نشطة، وتختفي عند انتهاء هذه العملية. ويُعد هذا من أكثر التحديات تعقيدًا عند استكشاف أخطاء الحاويات. فعندما تموت الحاويات أو يُعاد جدولتها على عُقد بديلة، قد لا تبقى البيانات اللازمة للاستجابة للحوادث متاحة.



على الرغم من أن Kubernetes يحتوي على مشغِّلي مجموعات مدمجين لمراقبة المجموعات وإرسال تنبيهات بناءً على الحجيرات قيد التشغيل، إلا أن الأدوات مفتوحة المصدر وحلول المراقبة الخارجية تساعد على توفير رؤية كاملة لبيئة K8s.

