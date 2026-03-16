ما المقصود باسترداد أصول تكنولوجيا المعلومات؟

استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات عملية تعتمد عليها المؤسسات لتأمين معدات تكنولوجيا المعلومات غير المستخدمة وتقييمها والتخلص منها بصورة آمنة.ويُعدّ ركيزةً أساسية في إدارة دورة حياة أصول تكنولوجيا المعلومات (ALM)، وهو نهج استراتيجي يهدف إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصول ورفع كفاءتها.
ويرتكز استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات على جوانب جوهرية من ممارسات تكنولوجيا المعلومات الحديثة في المؤسسات، من بينها توفير التكاليف وأمن البيانات وتدميرها بصورة آمنة.
وتعتمد المؤسسات على مجموعة واسعة من أصول تكنولوجيا المعلومات في عملياتها الجوهرية، من بينها أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم. وحين تبلغ هذه الأصول نهاية دورة حياتها، تتعيّن على المؤسسات إيجاد سبل لاستعادة قيمتها المتبقية وإدارة التصرف النهائي فيها.
وفي إطار إدارة سلسلة التوريد الحديثة (SCM)، أصبح استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الدائري. ويقوم هذا النهج على نموذج اقتصادي يستهدف القضاء على النفايات الإلكترونية وتعزيز الاستدامة، وذلك بإطالة دورة حياة أجهزة تكنولوجيا المعلومات عبر إعادة استخدامها وإعادة بيعها. يعتمد الاقتصاد الدائري على مجموعة متنوعة من الممارسات المعروفة بالتصرف في أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAD)، التي تشمل محو البيانات ومسحها والتمزيق وإعادة تسويق الأجهزة المستبعدة.
وتخضع برامج استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات لشهاداتٍ وأطر حماية بيانات معترف بها على المستويين الوطني والدولي. ومن أبرز هذه الأطر تلك التي تُقدّمها منظمات من بينها المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST) والمنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR).
وتمرّ جميع أصول تكنولوجيا المعلومات -بصرف النظر عن حجمها أو تعقيدها- بخمس مراحل في دورة حياة الأصول:
تتفاوت المدة الزمنية لاسترداد أصول تكنولوجيا المعلومات تبعًا لحجمها وتعقيدها، إذ قد تستغرق من بضعة أيام في حالات المسح الميداني، إلى عدة أسابيع في حالات التجديد وإعادة التسويق.وتعتمد كل مرحلة من هذه المراحل على تتبّع الأصول وتوثيقها بدقةٍ وتفصيل، وهو العمود الفقري لأي نهج متين في إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM).
كُن مطَّلِعًا دومًا على أهم -وأكثر- توجُّهات الصناعة إلهامًا في الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها، من خلال رسالة Think الإخبارية التي يتم إرسالها مرتين أسبوعيًا.راجِع بيان الخصوصية لشركة IBM.
وتقوم عملية استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات على سلسلة من خمس خطوات منسّقة، تهدف إلى تعظيم قيمة الأصل وضمان أمن بياناته. وفيما يلي استعراض لكل خطوة وأهميتها في منظومة العملية الشاملة.
لبناء نهج متين لاسترداد أصول تكنولوجيا المعلومات، تحتاج المؤسسات إلى الحفاظ على مخزون في الوقت الفعلي لمعداتها المستبعدة، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات الأقراص الصلبة ومكوّنات الأجهزة القابلة للفصل.
ويُسهم المخزون الشامل في الوقت الفعلي في مساعدة المؤسسات على تتبّع حالة الأصول وتقييم قيمتها المتبقية واختيار النهج الأمثل للاسترداد من حيث التكلفة.
وحين يتعلق الأمر بالتصرف في البيانات والأصول الحساسة داخل المنشأة -لا سيما في مراكز البيانات- تُفضّل معظم المؤسسات تدمير البيانات ومحوها في الموقع على الاستعانة بخدمات التدمير الخارجي.
وتُسهم أساليب من بينها تنقية البيانات -وهي عملية تُزيل المعلومات الحساسة إزالةً دائمة من أجهزة التخزين- في ضمان عدم خروجها خارج نطاق المنشأة.
وتُركّز الخطوة الثالثة من عملية استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات على المحو الآمن للبيانات ومسحها والتدمير المادي للأصول عند الاقتضاء.
ويتعيّن على مزوّدي خدمات تدمير البيانات الحصول على شهادات اعتماد من منظمات من بينها الجمعية الوطنية لتدمير المعلومات (NAID)، إذ يُعدّ أعلى تصنيفاتها NAID AAA معيارًا مرجعيًا في القطاع. وعادةً ما يكون مزوّدو الخدمات المُدارة (MSPs) الحاصلون على هذه الشهادات والملتزمون بممارسات تدمير بيانات موثّقة ومسؤولية بيئية راسخة شركاءَ موثوقين في هذا المجال.
أما الأصول التي تحتفظ بقيمة إعادة بيع محتملة وجرى استئصال بياناتها بأمان، فتكون مؤهّلة للتجديد وإعادة التوظيف أو الطرح في السوق مجددًا.
في مرحلة التجديد، تخضع الأصول للإصلاح والاختبار والتحديث تمهيدًا لإعادة توظيفها من جديد. وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، تملك المؤسسات خيارَين: إما إعادة نشر هذه الأصول داخليًا، أو طرحها للبيع في السوق الثانوي مستعينةً بأدوات إعادة التسويق لتحقيق أعلى قيمة ممكنة.
أما الأصول التي لا تصلح لإعادة البيع أو الاستخدام الداخلي، فلا يبقى أمامها سوى إعادة التدوير. وتُعنى الخطوة الخامسة من عملية الاسترداد بالتخلص النهائي من الأجهزة التي استُنفدت خياراتها تمامًا، وجرى مسح بياناتها الحساسة بالكامل.
ولوحات الدوائر الإلكترونية خير مثال على ذلك، إذ تحتوي على معادن ثمينة ومواد بلاستيكية يمكن إعادة معالجتها بدلًا من دفنها في مكبّات النفايات، مما يُخفف الأثر البيئي بشكل ملموس. وعلى هذا، تمثّل هذه المرحلة الختامية ركيزةً محوريةً في تجسيد مبادئ المسؤولية البيئية والاقتصاد الدائري.
يمتد أثر استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات ليطال جوانب متعددة من عمل المؤسسة، من ترشيد التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة، إلى تعزيز التزامها بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وفيما يلي أبرز ما يقدمه على مستوى المؤسسات:
لا تقتصر مزايا استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات على أقسام تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات بمعزل عن غيرها، بل تمتد لتشمل قطاعات وصناعات بأكملها. ومن أبرز القطاعات والأطراف المعنية المستفيدة في كثير من الأحيان:
لبناء منظومة فاعلة لاسترداد أصول تكنولوجيا المعلومات، ثمة عوامل جوهرية ينبغي للمؤسسات أخذها بعين الاعتبار، ومن أبرزها:
على الرغم من مزاياها العديدة، لا يزال بناء منظومة فاعلة لاسترداد أصول تكنولوجيا المعلومات يمثّل تحديًا حقيقيًا أمام المؤسسات. وفيما يلي أبرز العقبات التي تواجهها في هذا الشأن.
تتعين على المؤسسات مواءمة عملياتها مع منظومة متشعبة من معايير الامتثال والأطر التنظيمية التي تتباين من قطاع إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. يقع التصرف في أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAD) عند تقاطع أطر تنظيمية متداخلة ومتشابكة، مما يجعل تحقيق الامتثال الكامل أمرًا عسيرًا يستلزم استثمار وقت وموارد كبيرة.
أسهم الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي في رفع مستوى تعقيد اختراقات أمن البيانات وتطور أساليبها.
ووفقًا لأحدث تقرير أصدرته IBM حول تكلفة خرق البيانات أمن البيانات، تعرّضت 97% من المؤسسات لحوادث أمنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي. ومن بين هذه المؤسسات، أفادت 63% بافتقارها إلى سياسات حوكمة واضحة للذكاء الاصطناعي تمكّنها من إدارة ظاهرة الذكاء الاصطناعي الظلي أو الحدّ منها. يغدو مشهد استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات بيئةً هشّةً حين تُفضي عمليات مسح البيانات أو إتلافها بصورة غير سليمة إلى كشف معلومات سرية وتسريبها.
تتبّع الأصول هو المراقبة في الوقت الفعلي لموقع الأصل ومصدره وحالته، وقد يُشكّل تحديًا حقيقيًا للمؤسسات المسؤولة عن آلاف أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية والخوادم وسواها من أجهزة تكنولوجيا المعلومات.
يمكن أن تُفضي الثغرات في عمليات تتبّع الأصول إلى سجلات غير مكتملة لدورة حياة الأصل وتاريخ صيانة متذبذب، مما يُقلّص في نهاية المطاف قيمته عند إعادة البيع.
مع التسارع المتواصل في وتيرة التطور التكنولوجي، باتت دورات تحديث الأجهزة أقصر من ذي قبل، إذ تتقلص الفترة الزمنية المخصصة لاستبعاد المكونات التقنية القديمة واستبدالها بأحدث منها، مما يُضيّق نافذة فرص إعادة البيع.
ففي بعض الصناعات مثلًا، لم تعد التقنيات التي اقتُنيت قبل سنوات قليلة قادرةً على استيعاب البرمجيات التي يحتاج إليها الموظفون لأداء مهامهم. وهذا بحد ذاته يجعل إعادة بيع هذه الأصول أمرًا صعبًا.
قبل الشروع في تنفيذ برنامج لاسترداد أصول تكنولوجيا المعلومات، ينبغي للمؤسسات التحقق من استيفاء الخطوات التالية:
استكشِف كيف تستخدم المؤسسات استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والسحابة والبيانات لدفع الابتكار، وتحسين الكفاءة، وبناء أساس مرن للنمو المستقبلي.
تعرَّف على كيفية استخدام IBM Maximo لإدارة أسطول أصول مؤسستك لتحقيق قيمة كبيرة.
استكشِف IBM Maximo Application Suite، الحل الموحَّد لإدارة دورة حياة الأصول، خلال أقل من 10 دقائق عبر اختيار المسار المفضل لديك.
تقييم حلول إدارة الأصول المؤسسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واختيار المورِّد المناسب لتقليل فترات التعطل، وتلبية متطلبات الامتثال، وزيادة العائد على الاستثمار (ROI).
تعرف على كيفية قيام VPI بالمضي قدمًا نحو تحقيق صافٍ صفري باستخدام برنامج IBM Maximo.
اكتشف الإدارة المتكاملة لخدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة دورة حياة أصول تكنولوجيا المعلومات مع حزمة تطبيقات IBM® Maximo Application Suite.
استخدم الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات لتحسين أداء الأصول من البداية إلى النهاية.
حوِّل عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.
1 Global Value Chains Outlook 2026: Orchestrating Corporate and National Agility, World Economic Forum, January 2026