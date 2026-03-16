ما المقصود باسترداد أصول تكنولوجيا المعلومات؟

By Mesh Flinders , Ian Smalley
تاريخ النشر 16 مارس 2026

استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات عملية تعتمد عليها المؤسسات لتأمين معدات تكنولوجيا المعلومات غير المستخدمة وتقييمها والتخلص منها بصورة آمنة.ويُعدّ ركيزةً أساسية في إدارة دورة حياة أصول تكنولوجيا المعلومات (ALM)، وهو نهج استراتيجي يهدف إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصول ورفع كفاءتها.

ويرتكز استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات على جوانب جوهرية من ممارسات تكنولوجيا المعلومات الحديثة في المؤسسات، من بينها توفير التكاليف وأمن البيانات وتدميرها بصورة آمنة.

وتعتمد المؤسسات على مجموعة واسعة من أصول تكنولوجيا المعلومات في عملياتها الجوهرية، من بينها أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم. وحين تبلغ هذه الأصول نهاية دورة حياتها، تتعيّن على المؤسسات إيجاد سبل لاستعادة قيمتها المتبقية وإدارة التصرف النهائي فيها.

وفي إطار إدارة سلسلة التوريد الحديثة (SCM)، أصبح استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الدائري. ويقوم هذا النهج على نموذج اقتصادي يستهدف القضاء على النفايات الإلكترونية وتعزيز الاستدامة، وذلك بإطالة دورة حياة أجهزة تكنولوجيا المعلومات عبر إعادة استخدامها وإعادة بيعها. يعتمد الاقتصاد الدائري على مجموعة متنوعة من الممارسات المعروفة بالتصرف في أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAD)، التي تشمل محو البيانات ومسحها والتمزيق وإعادة تسويق الأجهزة المستبعدة.

وتخضع برامج استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات لشهاداتٍ وأطر حماية بيانات معترف بها على المستويين الوطني والدولي. ومن أبرز هذه الأطر تلك التي تُقدّمها منظمات من بينها المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST) والمنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR).

مراحل دورة حياة أصول تكنولوجيا المعلومات

وتمرّ جميع أصول تكنولوجيا المعلومات -بصرف النظر عن حجمها أو تعقيدها- بخمس مراحل في دورة حياة الأصول:

  • التخطيط
  • المشتريات
  • النشر
  • التشغيل والصيانة
  • التخلص

تتفاوت المدة الزمنية لاسترداد أصول تكنولوجيا المعلومات تبعًا لحجمها وتعقيدها، إذ قد تستغرق من بضعة أيام في حالات المسح الميداني، إلى عدة أسابيع في حالات التجديد وإعادة التسويق.وتعتمد كل مرحلة من هذه المراحل على تتبّع الأصول وتوثيقها بدقةٍ وتفصيل، وهو العمود الفقري لأي نهج متين في إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM).

  • التخطيط: تُقيّم المؤسسات الحاجة إلى جهازٍ جديد أو أجهزة جديدة، وتُجري تحليل التكلفة والفائدة، وتحسب إجمالي تكلفة الملكية (TCO)، وتُقارن بين طرق الاستحواذ المتاحة.
  • الشراء: في مرحلة الشراء، يُحدَّد الأصل المطلوب ويُقيَّم ويُشترى، إلى جانب أي مكوّنات إضافية من الأجهزة أو البرمجيات أو البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لتلبية احتياجات الأعمال.
  • النشر: يُركَّب الأصل ويُدمج في بيئة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسة، لتمكينه من توفير القدرات المطلوبة وصلاحيات الوصول والدعم اللازم للمستخدمين.
  • التشغيل والصيانة: يدخل الأصل مرحلة التشغيل الفعلي، حيث يُستخدم ويُصان وفق متطلبات المؤسسة، مع إمكانية تطبيق أي ترقيات أو إصلاحات ضرورية عليه.
  • التصرف في الأصول: حين ينتهي العمر الإنتاجي للأصل وتتوقف جدواه الاقتصادية، يُستبعد من الخدمة عبر عملية تشمل إزالته فعليًا وتدمير بياناته بصورة آمنة والتصرف النهائي فيه.

الخطوات الخمس لعملية استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات

وتقوم عملية استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات على سلسلة من خمس خطوات منسّقة، تهدف إلى تعظيم قيمة الأصل وضمان أمن بياناته. وفيما يلي استعراض لكل خطوة وأهميتها في منظومة العملية الشاملة.

1. جرد الأصول وتقييمها

لبناء نهج متين لاسترداد أصول تكنولوجيا المعلومات، تحتاج المؤسسات إلى الحفاظ على مخزون في الوقت الفعلي لمعداتها المستبعدة، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات الأقراص الصلبة ومكوّنات الأجهزة القابلة للفصل.

ويُسهم المخزون الشامل في الوقت الفعلي في مساعدة المؤسسات على تتبّع حالة الأصول وتقييم قيمتها المتبقية واختيار النهج الأمثل للاسترداد من حيث التكلفة.

2. محو البيانات في الموقع وتأمين النقل

وحين يتعلق الأمر بالتصرف في البيانات والأصول الحساسة داخل المنشأة -لا سيما في مراكز البيانات- تُفضّل معظم المؤسسات تدمير البيانات ومحوها في الموقع على الاستعانة بخدمات التدمير الخارجي.

وتُسهم أساليب من بينها تنقية البيانات -وهي عملية تُزيل المعلومات الحساسة إزالةً دائمة من أجهزة التخزين- في ضمان عدم خروجها خارج نطاق المنشأة.

3. إتلاف البيانات

وتُركّز الخطوة الثالثة من عملية استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات على المحو الآمن للبيانات ومسحها والتدمير المادي للأصول عند الاقتضاء.

ويتعيّن على مزوّدي خدمات تدمير البيانات الحصول على شهادات اعتماد من منظمات من بينها الجمعية الوطنية لتدمير المعلومات (NAID)، إذ يُعدّ أعلى تصنيفاتها NAID AAA معيارًا مرجعيًا في القطاع. وعادةً ما يكون مزوّدو الخدمات المُدارة (MSPs) الحاصلون على هذه الشهادات والملتزمون بممارسات تدمير بيانات موثّقة ومسؤولية بيئية راسخة شركاءَ موثوقين في هذا المجال.

4. التجديد

أما الأصول التي تحتفظ بقيمة إعادة بيع محتملة وجرى استئصال بياناتها بأمان، فتكون مؤهّلة للتجديد وإعادة التوظيف أو الطرح في السوق مجددًا.

في مرحلة التجديد، تخضع الأصول للإصلاح والاختبار والتحديث تمهيدًا لإعادة توظيفها من جديد. وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، تملك المؤسسات خيارَين: إما إعادة نشر هذه الأصول داخليًا، أو طرحها للبيع في السوق الثانوي مستعينةً بأدوات إعادة التسويق لتحقيق أعلى قيمة ممكنة.

5. إعادة التدوير

أما الأصول التي لا تصلح لإعادة البيع أو الاستخدام الداخلي، فلا يبقى أمامها سوى إعادة التدوير. وتُعنى الخطوة الخامسة من عملية الاسترداد بالتخلص النهائي من الأجهزة التي استُنفدت خياراتها تمامًا، وجرى مسح بياناتها الحساسة بالكامل.

ولوحات الدوائر الإلكترونية خير مثال على ذلك، إذ تحتوي على معادن ثمينة ومواد بلاستيكية يمكن إعادة معالجتها بدلًا من دفنها في مكبّات النفايات، مما يُخفف الأثر البيئي بشكل ملموس. وعلى هذا، تمثّل هذه المرحلة الختامية ركيزةً محوريةً في تجسيد مبادئ المسؤولية البيئية والاقتصاد الدائري.

فوائد استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات

يمتد أثر استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات ليطال جوانب متعددة من عمل المؤسسة، من ترشيد التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة، إلى تعزيز التزامها بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وفيما يلي أبرز ما يقدمه على مستوى المؤسسات:

  • عوائد مالية أفضل: تنجح المؤسسات التي تُحكم إدارة دورة حياة أصولها في استعادة جزء كبير من قيمتها عبر إعادة بيع الأجهزة أو تجديدها أو إعادة توظيفها داخليًا، بعد التأكد من مسح بياناتها الحساسة.
  • تعزيز أمن البيانات: كل جهاز يغادر المؤسسة دون معالجة صحيحة يُشكّل بابًا مفتوحًا أمام المجرمين الإلكترونيين لسرقة المعلومات الحساسة. لذا، يُعدّ الاسترداد المعتمد لأصول تكنولوجيا المعلومات ضمانةً أساسية لإتلاف هذه البيانات بصورة نهائية وصون المؤسسة من مخاطر اختراق أمن البيانات.
  • تقليل النفايات الإلكترونية: تولد معظم المؤسسات كميات متزايدة من النفايات الإلكترونية كل عام، مثل الأصول التقنية المعطلة أو المهملة أو القديمة. يساعد التصرف الصحيح في أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAD)، وهو جزء أساسي من استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات، في تقليل النفايات الإلكترونية من خلال إعادة تدوير المعادن والبلاستيك والمواد الأخرى.
  • تحسين استثمار الموارد: يُمكّن استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات المؤسساتِ من إطالة عمر أصولها التقنية الأكثر قيمة، والحفاظ على أدائها عند أعلى مستوياته لأطول فترة ممكنة.
  • تعزيز الكفاءة التشغيلية: تعتمد برامج الاسترداد الحديثة على أدوات الأتمتة لتبسيط مهام سير العمل، مما يرفع من الكفاءة التشغيلية للأصول التقنية ويُطيل دورة حياتها.

من المستفيد من استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات؟

لا تقتصر مزايا استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات على أقسام تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات بمعزل عن غيرها، بل تمتد لتشمل قطاعات وصناعات بأكملها. ومن أبرز القطاعات والأطراف المعنية المستفيدة في كثير من الأحيان:

  • مزودو الخدمات: تقدم كثير من شركات تكنولوجيا المعلومات خدمات متكاملة لاسترداد الأصول والتخلص منها (ITAD) ضمن باقات خدمية مميزة تقدّمها لعملائها.
  • مزودو مراكز البيانات: يضطلع هؤلاء عادةً بإدارة عمليات إيقاف تشغيل الخوادم واستبدالها بأقل قدر ممكن من التأثير على استمرارية عمل العملاء.
  • المنظمات البيئية: تُراقب جهات بيئية بارزة كـ Sierra Club وGreenpeace عن كثب طريقة التخلص من النفايات الإلكترونية، وتُقدّر المؤسسات التي تتميز في هذا الجانب.
  • المستهلكون: من الجوانب التي كثيرًا ما تُغفلها الأنظار، أن استرداد الأصول التقنية ينعكس مباشرةً على المستهلك في صورة أجهزة معاد تأهيلها بأسعار في متناول الجميع، كأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية والهواتف الذكية.

الاعتبارات الرئيسية لاسترداد أصول تكنولوجيا المعلومات

لبناء منظومة فاعلة لاسترداد أصول تكنولوجيا المعلومات، ثمة عوامل جوهرية ينبغي للمؤسسات أخذها بعين الاعتبار، ومن أبرزها:

  • الامتثال التنظيمي: يجب أن يكون التحقق من توافق ممارسات إتلاف البيانات مع المعايير الأمنية المعتمدة، مثل NIST وISO وGDPR، في مقدمة أولويات أي برنامج لاسترداد الأصول، إذ قد يترتب على الإخلال بهذه المعايير غراماتٌ مالية باهظة وسحبٌ للشهادات والاعتمادات.
  • التقييم المالي: ينبغي للمؤسسات إجراء تقييم دقيق وشامل لقيمة إعادة بيع أجهزتها التقنية، والموازنة بين العائد المتوقع من استردادها من جهة، وتكاليف الصيانة وإعادة التجهيز من جهة أخرى. المراجعة الدورية لأصول تكنولوجيا المعلومات ممارسةٌ لا غنى عنها في أي برنامج استرداد ناجح.
  • إعداد التقارير: يُعدّ بناء منظومة تقارير متينة تعكس حالة أصول تكنولوجيا المعلومات ووضعها الراهن أمرًا ضروريًا لتحقيق الشفافية المؤسسية. وينبغي للمؤسسات انتقاء الموردين والمقاولين القادرين على توفير توثيق دقيق لسلسلة الحيازة، ومقاييس في الوقت الفعلي تتعلق بعمليات استرداد الأصول.
  • الاستدامة: ترصد الأمم المتحدة مستويات النفايات الإلكترونية عن كثب، وقد كشف أحدث تقاريرها الصادر عام 2024 أن هذه المستويات ارتفعت بنسبة 82% مقارنةً بعام 2010. وأشارت الأمم المتحدة أيضًا إلى أن هذه النسبة مرشّحة للارتفاع 32% إضافية بحلول عام 2030.1 وتُسهم خدمات استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات المسؤولة في الحدّ من هذا التصاعد، وذلك بإطالة دورة حياة الأصول التقنية وتحقيق وفورات في التكاليف ورفع قيمة إعادة البيع وتخفيف الأثر البيئي الإجمالي.

تحديات استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات

على الرغم من مزاياها العديدة، لا يزال بناء منظومة فاعلة لاسترداد أصول تكنولوجيا المعلومات يمثّل تحديًا حقيقيًا أمام المؤسسات. وفيما يلي أبرز العقبات التي تواجهها في هذا الشأن.

التعقيد التنظيمي

تتعين على المؤسسات مواءمة عملياتها مع منظومة متشعبة من معايير الامتثال والأطر التنظيمية التي تتباين من قطاع إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. يقع التصرف في أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAD) عند تقاطع أطر تنظيمية متداخلة ومتشابكة، مما يجعل تحقيق الامتثال الكامل أمرًا عسيرًا يستلزم استثمار وقت وموارد كبيرة.

عمليات اختراق أمن البيانات

أسهم الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي في رفع مستوى تعقيد اختراقات أمن البيانات وتطور أساليبها.

ووفقًا لأحدث تقرير أصدرته IBM حول تكلفة خرق البيانات أمن البيانات، تعرّضت 97% من المؤسسات لحوادث أمنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي. ومن بين هذه المؤسسات، أفادت 63% بافتقارها إلى سياسات حوكمة واضحة للذكاء الاصطناعي تمكّنها من إدارة ظاهرة الذكاء الاصطناعي الظلي أو الحدّ منها. يغدو مشهد استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات بيئةً هشّةً حين تُفضي عمليات مسح البيانات أو إتلافها بصورة غير سليمة إلى كشف معلومات سرية وتسريبها.

تتبع الأصول

تتبّع الأصول هو المراقبة في الوقت الفعلي لموقع الأصل ومصدره وحالته، وقد يُشكّل تحديًا حقيقيًا للمؤسسات المسؤولة عن آلاف أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية والخوادم وسواها من أجهزة تكنولوجيا المعلومات.

يمكن أن تُفضي الثغرات في عمليات تتبّع الأصول إلى سجلات غير مكتملة لدورة حياة الأصل وتاريخ صيانة متذبذب، مما يُقلّص في نهاية المطاف قيمته عند إعادة البيع.

التغير التقني

مع التسارع المتواصل في وتيرة التطور التكنولوجي، باتت دورات تحديث الأجهزة أقصر من ذي قبل، إذ تتقلص الفترة الزمنية المخصصة لاستبعاد المكونات التقنية القديمة واستبدالها بأحدث منها، مما يُضيّق نافذة فرص إعادة البيع.

ففي بعض الصناعات مثلًا، لم تعد التقنيات التي اقتُنيت قبل سنوات قليلة قادرةً على استيعاب البرمجيات التي يحتاج إليها الموظفون لأداء مهامهم. وهذا بحد ذاته يجعل إعادة بيع هذه الأصول أمرًا صعبًا.

قائمة التحقق الخاصة باسترداد أصول تكنولوجيا المعلومات

قبل الشروع في تنفيذ برنامج لاسترداد أصول تكنولوجيا المعلومات، ينبغي للمؤسسات التحقق من استيفاء الخطوات التالية:

  • الاحتفاظ بقوائم شاملة بأصول تكنولوجيا المعلومات المزمع استردادها، مرفقةً بسجلات تفصيلية لدورة حياة كل أصل
  • التحقق من صحة شهادات الموردين ذات الصلة، مثل R2 وe-Stewards وISO 14001 وNAID
  • إرساء إجراءات واضحة لسلسلة الحيازة وعمليات تنقية البيانات في الموقع
  • اشتراط تقديم جميع الموردين ما يُثبت إتلاف البيانات بصورة آمنة
  • توثيق القيمة المتبقية ونتائج إعادة بيع الأصول ذات الصلة
  • ضمان الامتثال للوائح الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المتعلقة بالتصرف النهائي في الأصول
  • مواءمة السياسات المنظِّمة لبرامج استرداد أصول تكنولوجيا المعلومات مع سياسات إدارة هذه الأصول
الحواشي

1 Global Value Chains Outlook 2026: Orchestrating Corporate and National Agility, World Economic Forum, January 2026