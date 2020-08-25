أدت التطورات في التقنيات المتقدمة إلى بعض الإنجازات المؤثرة. يُحوّل الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي مفهوم الأتمتة الفائقة إلى واقع، بينما ستوفر التقنيات الغامرة مثل الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) قريبًا واجهات حركية وتجارب نقاط تواصل متعددة.
من المتوقع أن تقدم هذه التقنيات الرائجة أكثر بكثير مما كان متوقعًا منها قبل بضع سنوات. فإنها تُحدث ثورة في أساليب التشغيل التقليدية لمختلف القطاعات، وتجلب تغييرات كبيرة إلى أعمال اللوجستيات وسلاسل التوريد أيضًا، خاصة في مجال مراقبة الشحنات.
تُعد قطاعات اللوجستيات والنقل من أبرز ميادين تطبيق التقنيات المتقدمة، حيث يتم نقل أكثر من 95% من جميع السلع المصنعة من خلال الحاويات في مرحلة ما من دورة شحنها.
من المتوقع أن يكون إنترنت الأشياء (IoT) وسلسلة الكتل من عوامل التغيير الكبرى بفضل قدراتهما على المراقبة عن بُعد واللامركزية على التوالي. بينما يتيح إنترنت الأشياء للشركات تتبع حالة البضائع المنقولة وسلامتها، توفر سلسلة الكتل إطارًا آمنًا وسريعًا لتخزين العقود الرقمية وإجراء المعاملات بسرعة.
بالإضافة إلى ذلك، تكمل هاتان التقنيتان بعضهما البعض وتعززان ميزات كل منهما. ينشئ إنترنت الأشياء (IoT) شبكة واسعة من الأجهزة المترابطة، بينما تسمح سلسلة الكتل بجمع البيانات ومشاركتها بين هذه الأجهزة عبر منصة آمنة. ويجعل دمجهما الحل المثالي لشركات اللوجستيات لإدارة أساطيلها عن بُعد ومراقبة حالة الشحنات وضمان توصيل المنتجات قبل الموعد النهائي.
يوفر إنترنت الأشياء (IoT) شفافية في عمليات الأسطول، ما يتيح للشركات مراقبة موقع البضائع المشحونة وحالتها. تُعد هذه التقنية ذات قيمة خاصة عند استخدامها لتتبع رحلة البضائع القابلة للتلف وحالتها.
وترتبط أجهزة مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأجهزة استشعار درجة الحرارة بشحنة تتبع موقعها وحالتها. ويتم نقل هذه البيانات عبر البوابات إلى منصة يمكن لمشغلي الأساطيل ومناولي الشحنات من خلالها مراقبة الشحنات وإدارتها. إذ يكتسبون رؤية واضحة لعمليات النقل الخاصة بهم، ما يمكّنهم من اتخاذ قرارات ذكية لتحسين كفاءة سلسلة التوريد وضمان تسليم المنتجات في الوقت المحدد.
ستتوفر لديهم بيانات أساسية عن موقع المنتجات وحالتها، حتى في أثناء انتقال البضائع من ميناء إلى آخر. كما ستساعدهم أجهزة الاستشعار في إدارة حركة مركباتهم بناءً على ظروف العرض والطلب وتوقعات الطقس وخيارات المسار ونوع البضائع المنقولة. ويمكنهم اتخاذ قرارات ذكية للحفاظ على حركة البضائع ومعرفة الموقع المباشر للبضاعة على جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، ما يسمح لهم بتقدير موعد تسليم الشحنة.
بينما يكون من المهم الالتزام بموعد الوصول المتوقع (ETA) لمُستلم البضائع القابلة للتلف، فإنهم يحرصون أيضًا على استلام البضائع طازجة وسليمة. وعلى مدار الرحلة، تتيح أنظمة مراقبة البضائع الذكية للمعنيين ضمان بقاء البضائع طازجة حتى وصولها إلى العميل. إذ يمكن تتبع معايير مثل تدفق الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة والتكثيف في الحاوية لضمان سلامة العبوة.
يمكن أيضًا استخدام إنترنت الأشياء (IOT) في التطبيقات الأخرى أيضًا في عملية الشحن. ويمكن أن يؤدي حل إنترنت الأشياء (IOT) التفاعلي ثنائي الاتجاه إلى تمكين مديري الأسطول من التحكم عن بعد في بعض وظائف الحاوية بأنفسهم. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي وجود الرطوبة والماء والتكثف إلى تلف التغليف وظهور العفن والبكتيريا.
يمكن لمديري الأساطيل تشغيل المبخر المزود في محرك التبريد عن بُعد لإزالة التكثف والرطوبة من منطقة التخزين ومنع تلف المنتجات، من دون التأثير في قدرة المحرك على التبريد.
يمكن أيضًا استخدام أنظمة إنترنت الأشياء لمنع سرقة البضائع من مقطورة الشاحنة. ويمكن لأجهزة استشعار وزن الحمولة، عند تثبيتها على محور المقطورة، مراقبة وزن البضائع ومشاركته مع مشغلي الأسطول. في حالة انخفاض وزن الشحنة بشكل غير متوقع، يمكن إرسال تنبيه إلى مساعدي الأسطول لتنبيههم إلى احتمال سرقة البضائع.
تظل معظم الوثائق في شركات اللوجستيات ورقية، وحتى مع تنفيذ أنظمة إنترنت الأشياء (IOT)، لا يمكن الاستفادة منها بالكامل من دون دمج تقنية سلسلة الكتل.
تتيح سلسلة الكتل إنشاء مستندات بوليصة الشحن الذكية (BoL) التي تُخزَّن رقميًا وتُشارك مع الأطراف المختلفة المرتبطة بعملية نقل الشحنات. لذا، يمكن لجميع الأطراف التحقق مما إذا كانت الشروط والأحكام المحددة في بوليصة الشحن الرقمية (BoL) مُلتزمًا بها من خلال البيانات المجمعة من أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT). علاوة على ذلك، نظرًا إلى أن سلسلة الكتل تخزن البيانات في دفتر أستاذ لامركزي وغير قابل للتغيير، فلا يمكن التلاعب بالبيانات بمجرد إدخالها.
لن يحتاج الأطراف إلى استخدام بطاقاتهم الائتمانية لإتمام المعاملات، إذ يمكنهم الاعتماد على محافظهم الرقمية للعملات المشفرة. ومن ثَمَّ، يتم رقمنة العمليات التقليدية المعتمدة على الأوراق، ما يقلل من الاعتماد على العقود الورقية ويخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالإشراف على البضائع.
يقدّم دمج تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) وسلسلة الكتل تطبيقات استثنائية لمراقبة البضائع وتأمينها، ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 92.92%، من 113.1 مليون دولار في 2019 إلى 3021 مليون دولار بحلول 2024
من الواضح أن شركات الشحن وجميع الأطراف في سلسلة التوريد ونظام الشحن العالمي يدركون ما ينتظر هذه التقنيات، وأن هذا التحول والرقمنة يجري بالفعل. يزيد دمج إنترنت الأشياء (IoT) مع سلسلة الكتل من كفاءة سلاسل التوريد ويساعد مشغلي الأساطيل على إدارة عمليات مناولة الشحنات بسلاسة.
