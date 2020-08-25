

أدت التطورات في التقنيات المتقدمة إلى بعض الإنجازات المؤثرة. يُحوّل الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي مفهوم الأتمتة الفائقة إلى واقع، بينما ستوفر التقنيات الغامرة مثل الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) قريبًا واجهات حركية وتجارب نقاط تواصل متعددة.

من المتوقع أن تقدم هذه التقنيات الرائجة أكثر بكثير مما كان متوقعًا منها قبل بضع سنوات. فإنها تُحدث ثورة في أساليب التشغيل التقليدية لمختلف القطاعات، وتجلب تغييرات كبيرة إلى أعمال اللوجستيات وسلاسل التوريد أيضًا، خاصة في مجال مراقبة الشحنات.

تُعد قطاعات اللوجستيات والنقل من أبرز ميادين تطبيق التقنيات المتقدمة، حيث يتم نقل أكثر من 95% من جميع السلع المصنعة من خلال الحاويات في مرحلة ما من دورة شحنها.

من المتوقع أن يكون إنترنت الأشياء (IoT) وسلسلة الكتل من عوامل التغيير الكبرى بفضل قدراتهما على المراقبة عن بُعد واللامركزية على التوالي. بينما يتيح إنترنت الأشياء للشركات تتبع حالة البضائع المنقولة وسلامتها، توفر سلسلة الكتل إطارًا آمنًا وسريعًا لتخزين العقود الرقمية وإجراء المعاملات بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، تكمل هاتان التقنيتان بعضهما البعض وتعززان ميزات كل منهما. ينشئ إنترنت الأشياء (IoT) شبكة واسعة من الأجهزة المترابطة، بينما تسمح سلسلة الكتل بجمع البيانات ومشاركتها بين هذه الأجهزة عبر منصة آمنة. ويجعل دمجهما الحل المثالي لشركات اللوجستيات لإدارة أساطيلها عن بُعد ومراقبة حالة الشحنات وضمان توصيل المنتجات قبل الموعد النهائي.