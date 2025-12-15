مؤشرات أداء الرعاية الصحية هي بيانات مجمعة ومقدرة كميًا ومحللة عن نشاط معين متعلق بالرعاية الصحية. والغرض منها تحديد الفرص المتاحة لخفض التكاليف وتحسين جودة الرعاية وزيادة كفاءة تقديم الرعاية.
كما تُستخدم مؤشرات أداء الرعاية الصحية لرصد المقاييس الأخرى التي ترغب المؤسسة في تتبعها — أو تحتاج إلى تتبعها — لتلبية المتطلبات التنظيمية.
عادةً ما تُطوَّر مبادرات قياس أداء الرعاية الصحية وتُشغَّل بمشاركة نشطة من الأطباء وموظفي المستشفى الذين يُقاس أداؤهم — بالإضافة إلى الحكومة والوكالات الخارجية الأخرى — لضمان أن تكون المقاييس ذات مغزى وأن تكون البيانات دقيقة.
تشمل أنواع مؤشرات أداء الرعاية الصحية ما يلي:
هناك العديد من الأسباب التي تجعل مؤشرات أداء الرعاية الصحية مهمة للمؤسسات الصحية والمجتمع بشكل عام:
الصحة الجيدة أكثر أهمية للناس من معظم السلع أو الخدمات الأخرى.1 ويهتم المجتمع اهتمامًا جماعيًا بالغًا بضمان أن يعمل نظام الرعاية الصحية على تمكين الناس من العيش حياة صحية قدر الإمكان.
تنفق الحكومات والأفراد الكثير على الرعاية الصحية. ولا يقتصر الأمر على إنفاق الأفراد والجماعات مبالغ كبيرة على الرعاية الصحية (و/أو التأمين الصحي)، بل إن هذه التكاليف قد ارتفعت بسرعة مع مرور الوقت مقارنة بقطاعات الاقتصاد الأخرى.
يرغب الناس في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رعايتهم الصحية. وتساعد مقاييس الأداء الموضوعية الناس على اتخاذ قرارات أفضل في مجال الرعاية الصحية لأنها تتيح لهم المقارنة بين المتماثلات والبحث عن أفضل رعاية.
يمكن للهيئات الحكومية وضع سياسات رعاية صحية أفضل. وتوفر مؤشرات الأداء بيانات أساسية قوية للمناقشات التشريعية حول برامج الرعاية الصحية والاستثمارات، ما يشير إلى المجالات التي يمكن فيها تحسين القوانين والتشريعات.
توفر مؤشرات الأداء إحدى أفضل الطرق لقيادة عمليات تحسين النظام الصحي العام والمستشفيات من خلال توفير بيانات قوية عن الحالة الحالية للكفاءة والفعالية، بما في ذلك:
في عام 2009، أنشأت الحكومة الأمريكية برنامج حوافز بقيمة 27 مليار دولار أمريكي لتشجيع مقدمي الرعاية الصحية على اعتماد السجلات الطبية الإلكترونية. وكان أحد أسباب هذا التغيير هو تزويد المستشفيات ببيانات جديرة بالثقة لقياس أداء الرعاية الصحية، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة كفاءة رعاية المرضى وجودتها.
على الرغم من استمرار قبول السجلات الطبية الإلكترونية، مدفوعًا بزيادة كبيرة في اعتماد برامج السجلات الطبية الإلكترونية القائمة على السحابة، فإن النتائج كانت متباينة. ووفقًا لدراسة أجرتها Stanford/Harris Poll، يعتقد 40% من أطباء الرعاية الأولية أن التحديات التي تواجه السجلات الطبية الإلكترونية تفوق فوائدها.2
استجابةً لذلك، طور مزودو البرامج منصات برمجية متقدمة للرعاية الصحية يمكنها تبسيط عملية السجلات الطبية الإلكترونية وتوفير أدوات لتتبع نتائج المرضى ورضاهم بسهولة أكبر. وباستخدام هذه الأدوات، يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية الوصول إلى بيانات رعاية المرضى التي يسهل تحليلها واتخاذ الإجراءات بناءً عليها.
هناك المئات من مقاييس أداء الرعاية الصحية التي يمكن لمؤسسة الرعاية الصحية تتبعها. فكيف تقرر المؤسسة المقاييس الأكثر أهمية؟
تشير Alanna Moriarty من Definitive Healthcare في مدونتها إلى أن مراكز الرعاية الصحية وخدمات الرعاية تواصل إضافة برامج الجودة وتعديلها، ما يجعل من الصعب على المؤسسات التركيز على المقاييس الأكثر أهمية وسهولة في التحسين.3
لقياس المدة الزمنية بين دخول المريض إلى المستشفى وخروجه منه. ويوفر هذا المقياس للمؤسسة بيانات ملموسة على مدار الوقت حول كفاءة الرعاية.
لتتبع النسبة المئوية للمرضى الذين يُعاد إدخالهم إلى المستشفى في غضون 30 يومًا من خروجهم. يمكن للمستشفيات قياس جودة الرعاية التي يتلقاها المرضى. وقد تعني النسبة المئوية الكبيرة لإعادة الدخول إلى المستشفى أن المرضى يتلقون رعاية دون المستوى المطلوب وأن مقدمي الرعاية يتجاهلون المضاعفات أو البيانات ذات الصلة بالمرضى.
يوفر استطلاع تقييم المستهلكين لمقدمي الرعاية الصحية وأنظمة الرعاية الصحية (HCAHPS) قياسًا شاملاً لرضا المرضى — من جودة الرعاية إلى نظافة المرافق.
كم عدد المرضى الذين يتوفون في أثناء إقامتهم في المستشفى قبل خروجهم؟ يشير هذا المؤشر إلى مدى قدرة المؤسسة على الحفاظ على استقرار حالة المريض بعد الجراحة أو أي إجراء آخر.
لقياس عدد أَسِرَّ ة المستشفى المستخدمة في أي وقت معين. وإذا كان هناك عدد كبير جدًا من أَسِرَّ ة المستشفى المتاحة، فقد يخسر المستشفى أموالاً لأن تكاليف الموظفين والصيانة تظل ثابتة نسبيًا — بغض النظر عن عدد المرضى.
لقياس عواقب الآثار الجانبية غير المتوقعة لإجراءات المستشفى. ويعد هذا المقياس مؤشرًا مهمًا على ما إذا كان المستشفى لديه الإجراءات اللازمة لتقديم رعاية عالية الجودة من دون التسبب في وقوع حوادث.
لدى مراكز الرعاية الصحية وخدمات الرعاية العديد من برامج قياس الأداء المصممة لخفض التكاليف وتحسين رعاية المرضى. ومن الأمثلة على ذلك برنامج الادخار المشترك لبرنامج Medicare وبرنامج المدفوعات المجمعة لتحسين الرعاية (BPCI) وبرنامج الرسوم مقابل الخدمة الجزء B.
لمساعدة المستشفيات على فهم المجالات التي قد يكون فيها الإنفاق زائدًا والمجالات التي يمكنها تحقيق أقصى ربح. تحصل المستشفيات على بيانات مفيدة، بحيث يمكنها تحليل تكاليف رعاية المرضى التي تحقق أفضل النتائج بشكل أفضل.
لقياس إيرادات المؤسسة بعد طرح كل تكاليف التشغيل — على الرغم من أن معظم المستشفيات لا تحقق هامش ربح إيجابي في العادة. إذا لم تتمكن المنشأة من الحفاظ على مستوى قريب من نقطة التعادل أو أفضل، فقد تتأثر قدرتها على توظيف الموظفين وتقديم خدمات عالية الجودة للمرضى.
الديون المعدومة هي الإيرادات غير المحصلة — كليًا أو جزئيًا — عن رعاية المرضى. ومع ذلك، لا يُعد عدم السداد دينًا معدومًا إلا إذا حدث ظرف في حياة المريض، مثل البطالة، يمنعه من دفع تكاليف الرعاية.
تعرَّف على بعض الرؤى والإجراءات المحددة التي يمكن للرؤساء التنفيذيين استخدامها لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيع نطاقه بشكل مسؤول عبر المؤسسة.
انظر كيف يتطلب جعل بيانات المرضى قابلة للمشاركة وآمنة طريقة جديدة للتفكير في أنظمة الرعاية الصحية.
اكتشف سبب انضمام UHCW NHS Trust إلى IBM Consulting وشركة Celonis SE، شريكة أعمال IBM، لاستخدام تقنية IBM watsonx.ai من أجل المساعدة في تقديم رعاية أكثر كفاءة للمرضى.
تطوير الرعاية الصحية باستخدام حلول IBM المتقدمة والمنصات الآمنة والأتمتة الفعالة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تقدم IBM خدمات استشارية في مجلا الرعاية الصحية لمساعدة العملاء على مواجهة التحديات وتحسين نتائج المرضى.
تقدم روبوتات المحادثة الذكية للرعاية الصحية المطوّرة باستخدام IBM watsonx Assistant إجابات موحدة لأسئلة المرضى وتعزز تجربتهم.
طوّر قطاع الرعاية الصحية باستخدام حلول IBM المتقدمة والمنصات الآمنة والأتمتة المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.