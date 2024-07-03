GGUF مقابل GGML

يوفر GGUF تنسيقًا قويًا ومرنًا وفعالًا لنماذج اللغة. يعالج قيود التنسيقات السابقة، ويضمن التوافق مع التقنيات والأساليب المتطورة. كما أن مرونته المعززة وأداءه المحسّن ودعمه لأطر التكميم والنشر المتقدمة تجعله أداة مهمة لمستقبل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

أوزان النماذج هي المعلمات التي يتعلمها نموذج التعلم الآلي في أثناء التدريب. يخزن GGUF هذه الأوزان بكفاءة، ما يسمح بالتحميل والاستدلال السريع. يمكن أن تعزز طرق التحديد الكمي التي تطبَّق على أوزان النماذج تحسين الأداء وتقلل استهلاك الموارد.

يلعب التكميم ، وهو عملية تحويل الإشارات المستمرة إلى تنسيقات رقمية ذات قيم أقل ممكنة ، دورا حاسما في GGUF. يعزز التكميم الكفاءة والأداء ، لا سيما بالنسبة للأجهزة ذات الموارد المحدودة. من خلال تقليل حجم النموذج وتحسين سرعة الاستدلال ، تتطلب النماذج الكمية طاقة حسابية أقل ، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة. وهذا يجعل GGUF مناسبا للغاية للنشر على الأجهزة الطرفية والأنظمة الأساسية المتنقلة حيث تكون موارد الطاقة مقيدة.

على سبيل المثال، إحدى تقنيات التكميم المحددة المستخدمة هي GPTQ (التكميم الدقيق بعد التدريب للمحولات المولدة المدربة مسبقًا). يقلل GPTQ من الحجم والاحتياجات الحسابية لنموذج لغوي كبير عن طريق تحويل بياناته المعقدة إلى تنسيقات أبسط. يسمح هذا بنشر النماذج اللغوية الكبيرة على الأجهزة ذات الذاكرة وقوة المعالجة الأقل.

تم تصميم GGUF أيضًا لدمج ميزات جديدة دون المساس بالتوافق مع الإصدار السابق. تتيح لك هذه القدرة إضافة أنواع بيانات وبيانات وصفية جديدة، مما يجعل GGUF جاهزًا للمستقبل. مع تطور نماذج التعلم الآلي، يمكن أن يستوعب GGUF هذه التغييرات، مما يحمي الملاءمة والقدرة على التكيف على المدى الطويل.

يعمل تصميم التنسيق الثنائي لـ GGUF على تحسين سرعة تحميل النماذج وحفظها بشكل كبير، وهو أمر حيوي بشكل خاص للتطبيقات التي تتطلب النشر والاستدلال السريع. على سبيل المثال، تستفيد خدمات تحويل اللغات في الوقت الفعلي وأنظمة الذكاء الاصطناعي التفاعلية من كفاءة معالجة ملفات النماذج في GGUF. كلما كان تحميل النموذج واستخدامه أسرع، كانت تجربة المستخدم أفضل في هذه التطبيقات الحساسة للوقت.

تبرُز أهمية GGUF نظرًا إلى توافقه مع تقنيات الضبط المتقدمة، مثل التكيف منخفض الرتبة (LoRA) والتكيف الكمي منخفض الرتبة (QLoRA) والتحديد الكمي التكيفي للوزن (AWQ). تحسِّن هذه التقنيات أداء النموذج واستخدام الموارد.

علاوة على ذلك، يدعم GGUF مستويات كمّية مختلفة، مما يوفر مرونة في الموازنة بين دقة النموذج وكفاءته. تشمل مخططات التكميم الشائعة التي يدعمها GGUF ما يلي:

تكميم 2 بت: يوفر أعلى ضغط، مما يقلل بشكل كبير من حجم النموذج وسرعة الاستدلال، على الرغم من التأثير المحتمل على الدقة.

يوفر أعلى ضغط، مما يقلل بشكل كبير من حجم النموذج وسرعة الاستدلال، على الرغم من التأثير المحتمل على الدقة. التحويل الكمي 4 بت: يوازن بين الضغط والدقة، ما يجعله مناسبًا للعديد من التطبيقات العملية.

يوازن بين الضغط والدقة، ما يجعله مناسبًا للعديد من التطبيقات العملية. التحديد الكمي بتنسيق 8 بت: يوفر دقة مناسبة مع ضغط معتدل، ويُستخدم على نطاق واسع في تطبيقات مختلفة.

تشير الكميات إلى مستويات التكميم المختلفة المطبقة على أوزان النموذج، مثل التكميم 2 بت أو 4 بت أو 8 بت.

تستخدم نماذج GGUF أيضًا بنية جهاز الحوسبة الموحدة (CUDA)، وهي منصة حوسبة متوازية وواجهة برمجة تطبيقات تسمح للنماذج باستخدام وحدات معالجة الرسومات لمهام الحوسبة المتسارعة. تعمل هذه الإمكانية على تعزيز الكفاءة والسرعة الحسابية للنماذج اللغوية. أخيرًا، فإن تكامل GGUF مع Langchain، وهو إطار لتطوير ونشر نماذج اللغة، يسهل نشر نماذج GGUF بحيث يمكن استخدامها بفعالية في بيئات وتطبيقات التطوير.