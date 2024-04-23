لطالما كان إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لإدارة سلسلة التوريد هدفًا للشركات التي تسعى إلى تحقيق الكفاءة والمرونة والاستدامة. في عصر التحول الرقمي، يفتح دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي عصرًا جديدًا من الابتكار والتحسين. تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمين على التعامل مع الاستفسارات وحل التنبيهات باستخدام بيانات سلسلة التوريد، كما تمكِّن معالجة اللغة الطبيعية المحللين من الوصول إلى بيانات المخزون والطلبات والشحن لاتخاذ القرارات.
توضِّح دراسة حديثة أجراها معهد IBM Institute of Business Value، بعنوان “The CEO’s guide to generative AI: Supply chain“، كيف سيحوِّل الجمع القوي بين البيانات والذكاء الاصطناعي الشركات من الاستجابة التفاعلية إلى النهج الاستباقي. إن الذكاء الاصطناعي التوليدي، بفضل قدرته على إيجاد حلول للمشكلات المعقدة تلقائيًا، سيُحدث تغييرًا جذريًا في كل جانب من جوانب سلاسل التوريد. بدءًا من التنبؤ بالطلب إلى تحسين المسار وإدارة المخزون وتخفيف المخاطر، تُعَد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لا حدود لها.
فيما يلي بعض الطرق التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحويل إدارة سلسلة التوريد:
يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحسين سلسلة التوريد الخاصة بالشركات من أجل الاستدامة من خلال تحديد فرص تقليل انبعاثات الكربون وتقليل النفايات وتعزيز ممارسات التوريد الأخلاقية من خلال تحليل السيناريوهات وخوارزميات التحسين. على سبيل المثال، يساعد الجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات مثل سلسلة الكتل في الحفاظ على البيانات المتعلقة بالتحول من المواد إلى منتجات غير قابلة للتغيير عبر كيانات مختلفة، ما يوفر رؤية واضحة لأصل المنتجات والبصمة الكربونية. يُتيح ذلك للشركات إثبات الاستدامة لتعزيز ولاء العملاء والامتثال للوائح.
يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء خطط إعادة تزويد محسَّنة بشكل مستمر استنادًا إلى إشارات الطلب في الوقت الفعلي، وأوقات توريد المورِّدين، ومستويات المخزون. يساعد ذلك في الحفاظ على مستويات المخزون المُثلى التي تقلل من تكاليف التخزين، ويمكن أن يعزز رضا العملاء من خلال حسابات دقيقة للتوافر الموعود (ATP) وتحسين عمليات التنفيذ القائمة على الذكاء الاصطناعي.
يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحليل بيانات أداء المورِّدين وظروف السوق لتحديد المخاطر والفرص المحتملة، واقتراح مورِّدين بديلين والتفاوض على شروط ملائمة، ما يعزز إدارة علاقات المورِّدين.
يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي محاكاة سيناريوهات مخاطرة مختلفة، مثل تعطُّل المورِّدين، والكوارث الطبيعية، وظواهر الطقس، أو حتى الأحداث الجيوسياسية، ما يمكِّن الشركات من تحديد نقاط الضعف بشكل استباقي أو الاستجابة للاضطرابات بمرونة وسرعة. يساعد نموذج "ماذا لو" المدعوم بالذكاء الاصطناعي على وضع خطط طوارئ، مثل إعادة تخصيص المخزون أو المورِّدين أو مراكز التوزيع.
يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي تحسين طرق النقل بشكل ديناميكي استنادًا إلى عوامل مثل ظروف المرور وتوقعات الطقس ومواعيد التسليم النهائية، ما يقلل تكاليف النقل ويحسِّن كفاءة التسليم.
يمكن للذكاء الصناعي التوليدي تحليل البيانات التاريخية وتوجهات السوق لتوليد توقعات دقيقة للطلب، ما يساعد الشركات على تحسين مستويات المخزون وتقليل حالات نفاد المخزون أو تكدسه. يمكن للمستخدمين التنبؤ بالنتائج من خلال التحليل السريع للبيانات واسعة النطاق والدقيقة لسيناريوهات ماذا لو في الوقت الفعلي، ما يسمح للشركات بالتحول بسرعة.
ينطوي تكامل الذكاء الصناعي التوليدي في إدارة سلسلة التوريد على وعود هائلة للشركات التي تسعى إلى تحويل عملياتها. فمن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للشركات تعزيز الكفاءة والمرونة والاستدامة مع البقاء في صدارة سوق اليوم الديناميكي.
