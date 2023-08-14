كيف يربط الذكاء الاصطناعي التوليدي بين تكنولوجيا المعلومات وأهداف الأعمال لتعظيم نتائج الأعمال

يمكن أن يُحدث الاستخدام الفعّال لموارد تكنولوجيا المعلومات لدعم أهداف العمل فارقًا جوهريًا لأي مؤسسة. ومع ذلك، تعيق تحديات كبيرة إدماج التقنيات التحويلية في العمليات التشغيلية. فغالبًا ما يجد أصحاب الأعمال أنفسهم أمام واقع محبط يتمثل في اكتشاف مشكلات تكنولوجيا المعلومات التي تؤثر في عملياتهم فقط بعد ظهور شكاوى العملاء، مما يحد من قدرتهم على معالجة هذه المشكلات بصورة استباقية. ويؤدي غياب الوعي في الوقت المناسب إلى إبطاء معالجة المشكلات والتقليل من اتساق الجهود التي تبذلها فرق تكنولوجيا المعلومات مع أهداف المؤسسة. ويزداد هذا الانفصال تعقيدًا بسبب الحاجة إلى الاستعانة بفرق دعم متعددة من مزوّدين مختلفين لحل المشكلات، الأمر الذي يستنزف الوقت والموارد بعيدًا عن الوظائف الأساسية للأعمال.

وتسهم الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب التنفيذ الاستراتيجي والتعاون الفعّال، في سد الفجوة بين تكنولوجيا المعلومات وأهداف العمل، بما يدعم استمرارية النجاح ويضمن تحقيق النتائج المستهدفة.

ولا تزال الإنجازات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي التوليدي المدعوم بالنماذج اللغوية الكبيرة تلهم حلولًا جديدة تساعد المؤسسات على تجاوز التحديات التنظيمية المتراكمة منذ سنوات. وتأتي هذه الإنجازات بعد قفزات كبيرة في تقنيات تكنولوجيا المعلومات والسحابة، مما يمكّن المؤسسات في مختلف القطاعات من التوسع على نطاق واسع، ودخول أسواق جديدة، واستكشاف مسارات إضافية للنجاح. ومن أبرز هذه التطورات التحسينات التي شهدتها السحابة الهجينة، والتي جعلت نشر التطبيقات وإدارتها وتأمينها في بيئات سحابية متعددة أكثر سهولة وكفاءة.

ومع ذلك، فإن البيئة السحابية الهجينة الواسعة يمكن أن تصبح معقدة بسرعة، مما يفرض على فرق تكنولوجيا المعلومات تخصيص وقت كبير لمراقبتها لضمان سلامة التشغيل ومستوى الأمان المطلوب. وتستضيف العديد من الشبكات المؤسسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات عشرات الآلاف من التطبيقات التي تعمل ضمن منظومة السحابة الهجينة للمؤسسة. مع وجود هذا العدد الكبير من التطبيقات، يصبح من الصعب على فرق تكنولوجيا المعلومات التركيز على تحقيق النتائج المرجوّة للأعمال. ويمثّل كل تطبيق مصدراً لإشارات يتعيّن على مختصي تكنولوجيا المعلومات مراقبتها وفهمها بسرعة لتقييم سلامة التطبيق والشبكة، وتمكينهم من التدخّل في حال وجود أي تأثيرات سلبية على أداء الأعمال. وفي بيئة تكنولوجيا المعلومات السحابية الهجينة المعقّدة، يصبح الربط بين عمليات تكنولوجيا المعلومات ونتائج الأعمال واتخاذ إجراءات استباقية أمرًا بالغ الصعوبة.