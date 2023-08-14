كيف يربط الذكاء الاصطناعي التوليدي بين تكنولوجيا المعلومات وأهداف الأعمال لتعظيم نتائج الأعمال

يمكن أن يُحدث الاستخدام الفعّال لموارد تكنولوجيا المعلومات لدعم أهداف العمل فارقًا جوهريًا لأي مؤسسة. ومع ذلك، تعيق تحديات كبيرة إدماج التقنيات التحويلية في العمليات التشغيلية. فغالبًا ما يجد أصحاب الأعمال أنفسهم أمام واقع محبط يتمثل في اكتشاف مشكلات تكنولوجيا المعلومات التي تؤثر في عملياتهم فقط بعد ظهور شكاوى العملاء، مما يحد من قدرتهم على معالجة هذه المشكلات بصورة استباقية. ويؤدي غياب الوعي في الوقت المناسب إلى إبطاء معالجة المشكلات والتقليل من اتساق الجهود التي تبذلها فرق تكنولوجيا المعلومات مع أهداف المؤسسة. ويزداد هذا الانفصال تعقيدًا بسبب الحاجة إلى الاستعانة بفرق دعم متعددة من مزوّدين مختلفين لحل المشكلات، الأمر الذي يستنزف الوقت والموارد بعيدًا عن الوظائف الأساسية للأعمال.
وتسهم الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب التنفيذ الاستراتيجي والتعاون الفعّال، في سد الفجوة بين تكنولوجيا المعلومات وأهداف العمل، بما يدعم استمرارية النجاح ويضمن تحقيق النتائج المستهدفة.
ولا تزال الإنجازات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي التوليدي المدعوم بالنماذج اللغوية الكبيرة تلهم حلولًا جديدة تساعد المؤسسات على تجاوز التحديات التنظيمية المتراكمة منذ سنوات. وتأتي هذه الإنجازات بعد قفزات كبيرة في تقنيات تكنولوجيا المعلومات والسحابة، مما يمكّن المؤسسات في مختلف القطاعات من التوسع على نطاق واسع، ودخول أسواق جديدة، واستكشاف مسارات إضافية للنجاح. ومن أبرز هذه التطورات التحسينات التي شهدتها السحابة الهجينة، والتي جعلت نشر التطبيقات وإدارتها وتأمينها في بيئات سحابية متعددة أكثر سهولة وكفاءة.
ومع ذلك، فإن البيئة السحابية الهجينة الواسعة يمكن أن تصبح معقدة بسرعة، مما يفرض على فرق تكنولوجيا المعلومات تخصيص وقت كبير لمراقبتها لضمان سلامة التشغيل ومستوى الأمان المطلوب. وتستضيف العديد من الشبكات المؤسسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات عشرات الآلاف من التطبيقات التي تعمل ضمن منظومة السحابة الهجينة للمؤسسة. مع وجود هذا العدد الكبير من التطبيقات، يصبح من الصعب على فرق تكنولوجيا المعلومات التركيز على تحقيق النتائج المرجوّة للأعمال. ويمثّل كل تطبيق مصدراً لإشارات يتعيّن على مختصي تكنولوجيا المعلومات مراقبتها وفهمها بسرعة لتقييم سلامة التطبيق والشبكة، وتمكينهم من التدخّل في حال وجود أي تأثيرات سلبية على أداء الأعمال. وفي بيئة تكنولوجيا المعلومات السحابية الهجينة المعقّدة، يصبح الربط بين عمليات تكنولوجيا المعلومات ونتائج الأعمال واتخاذ إجراءات استباقية أمرًا بالغ الصعوبة.
ولهذا تعتمد فرق تكنولوجيا المعلومات على مجموعة من أدوات مراقبة أداء التطبيقات لاتخاذ القرارات وتقييم سلامة الكمّ الكبير من التطبيقات التي تعمل ضمن النظام البنائي لتكنولوجيا المعلومات والسحابة الهجينة الخاصة بالمؤسسة. ولا يملك قادة الأعمال إمكانية الوصول السهل إلى هذه البيانات الحيوية، كما أنهم غالبًا لا يمتلكون التدريب التقني اللازم لفهمها، مما يجعلهم في كثير من الأحيان غير مطّلعين على مشكلات تكنولوجيا المعلومات أو تأثيراتها المحتملة على سير العمل اليومي وتحقيق أهداف العمل. ويمكن لهذا التفاوت في التواصل أن يُحدث ارتباكًا ويؤدي إلى انخفاض الكفاءة عند التعامل مع المشكلات الحرجة.
ويمثّل توضيح أثر المشكلات التقنية للأطراف المعنية في الأعمال تحديًا كبيرًا، إذ تواجه المؤسسات صعوبة في تكييف الرسائل مع اختلاف خبرات الأطراف المعنية ومستوياتهم التقنية.
كما يتعيّن على فرق تكنولوجيا المعلومات التأكد من بقاء الأنظمة والمنصات المتكاملة قابلة للمراقبة الشاملة، وهو ما يتطلب جهدًا كبيرًا وتنسيقًا مستمرًا. ويمكن أن يكون تحديد مؤشرات الأداء المناسبة لقياس فعالية جهود المراقبة أمرًا معقّدًا أيضًا، لأن المقاييس يجب أن تُظهر القيمة والأثر الحقيقيَّين للمراقبة على عمليات الأعمال، وهو ما لا يبدو واضحًا دائمًا عند النظر إليه من زاوية تقنية بحتة. لذلك، يجب على عمليات تكنولوجيا المعلومات توضيح كيف تسهم قابلية الملاحظة مباشرة في نجاح الأعمال وتحقيق نتائجها.
تتيح أدوات قابلية الملاحظة القياسية لخبراء تكنولوجيا المعلومات مراقبة تنبيهات الأنظمة وتحليلها لتحديد مدى أهميتها بالنسبة للأعمال. ومع ذلك، كثيرًا ما تفتقر هذه العملية إلى التوافق مع أولويات الأعمال، مما يؤدي إلى انخفاض الكفاءة وسوء التواصل. ويمثّل توضيح تأثير مشكلات تكنولوجيا المعلومات على الأعمال للأطراف المعنية مهمة معقّدة، حيث يحتاج قادة الأعمال إلى معلومات غنية بالسياق لاتخاذ قرارات مستنيرة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يقدّم الذكاء الاصطناعي التوليدي حلًا واعدًا يساعد المؤسسات على تعظيم قيمة أعمالها وتقليل التأثيرات السلبية لمشكلات تكنولوجيا المعلومات. ويمكن لفرق العمليات الاستفادة من مرونة الذكاء الاصطناعي التوليدي (من حيث تعدّد المجالات وقدرات التوليد والتلخيص وكتابة التعليمات البرمجية واستخراج الكيانات) لتعزيز مراقبة الشبكات وتنبيه خبراء التكنولوجيا إلى المشكلات أو الأحداث المحتملة. وفي الوقت نفسه، تستطيع النماذج اللغوية الكبيرة تقديم رؤى تفصيلية وسياقية توضّح تأثير مشكلات تكنولوجيا المعلومات على مختلف جوانب الأعمال.
يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي على سدّ الفجوة من خلال نقل معلومات تنبيهات تكنولوجيا المعلومات إلى الأطراف المعنية المناسبة بلغة واضحة يمكنهم فهمها، وبما يتضمّن التفاصيل ذات الصلة. ويمكنه تقديم معلومات مخصّصة استنادًا إلى طبيعة الدور الوظيفي، مما يمكّن الأطراف المعنية من فهم كيفية تأثير المشكلة عليهم بشكل مباشر.
ويستخدم حلّ الذكاء الاصطناعي التوليدي النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لإبلاغ مستخدمي الأعمال بتأثير المشكلة على عملياتهم، مع تحديد الجانب الدقيق من العملية الذي تأثّر. ويمكنه تزويدهم بمعلومات مثل نقطة التأثير، والآثار المحتملة على القسم أو مركز الربح، والتأثير الكلّي على المؤسسة.
على سبيل المثال، إذا تعطّلت الواجهة بين Salesforce وSAP، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تقديم تفاصيل حول كيفية حدوث المشكلة (مثل خلل في الواجهة أو في تحميل البيانات)، وتحديد كل عملية لاحقة قد تؤثر في نتائج الأعمال. ويمكن لفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات بعد ذلك إبلاغ الأطراف المعنية بالمشكلة باستخدام لغة متخصصة تُنشئها نماذج الذكاء الاصطناعي، لمساعدة قادة الأعمال على فهم سياق الحدث وتأثيراته المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي اقتراح حلول أو خطوات بديلة تمكّن مستخدمي الأعمال من متابعة العمل إذا تأثرت عملياتهم المعتادة. ويمكّن هذا المستوى من المعلومات المُسندة بالسياق قادة الأعمال من مواصلة عملياتهم بسلاسة، حتى عند مواجهة تحديات مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
يوفّر الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) تحليلاً أسرع وأكثر دقة. ويتيح ذلك للمؤسسات تحويل عمليات تكنولوجيا المعلومات من خلال إعلاء القرارات المبنية على متطلبات الأعمال، مما يؤدي إلى عمليات أكثر فعالية وكفاءة. ويسهم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتحقّق من مشكلات تكنولوجيا المعلومات وتحديد أولوياتها وفقًا لمدى ارتباطها بالأعمال، مع توفير تواصل مخصّص بشأنها للأطراف المعنية المناسبة، في تمكين قادة الأعمال من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
وعلى الرغم من أن الحل المتكامل بالكامل لا يزال قيد التطوير، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة يوفّر وسيلة عملية لإخطار قادة الأعمال بمعلومات سياقية واقتراح حلول ممكنة تتجاوز إشعارات الأحداث التقليدية. ويمكن للمؤسسات البدء في دمج أدوات وأنظمة مختلفة للاستفادة من هذه المزايا بدءًا من اليوم. ويمكن أن تركّز جهود التكامل على تضمين الذكاء الاصطناعي التوليدي في التقنيات القائمة (مثل SAP وواجهات CPI وSignavio وSalesforce) لتحقيق النتائج المستهدفة.
وتتيح هذه التكاملات رؤية شاملة ومعالجة فعّالة لتنبيهات تكنولوجيا المعلومات عبر مختلف الأنظمة. وتوفّر IBM Consulting تكاملات عبر مجموعة واسعة من الأدوات، مما يتيح تقديم حل يغطي المؤسسة بأكملها، ويتجاوز حدود المنصات الخاصة بعينها.
ويمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي فرصة تحويلية للمؤسسات لتعظيم قيمة الأعمال وتقليل الآثار السلبية لعمليات تكنولوجيا المعلومات. ويعزّز الذكاء الاصطناعي التوليدي قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة والحفاظ على سلاسة العمليات من خلال مواءمة عمليات تكنولوجيا المعلومات مع أولويات الأعمال، والاستفادة من المعلومات السياقية، وتوفير حلول بديلة موجهة.
