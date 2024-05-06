في نهاية عام 2023، أظهر استطلاع أجراه معهد IBM Institute for Business Value (IBV) أن المشاركين يرون أن قادة الحكومات غالبًا ما يبالغون في تقدير مستوى ثقة الجمهور بهم. كما كشف الاستطلاع أنه، على الرغم من استمرار حذر الجمهور تجاه التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، فإن معظم الأشخاص يؤيدون اعتماد الحكومات للذكاء الاصطناعي التوليدي.
وقد شمل الاستطلاع مجموعة متنوعة تضم أكثر من 13,000 شخص بالغ من تسع دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان. وكان لدى جميع المشاركين فهم أساسي على الأقل للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي.
وصُمّم الاستطلاع لفهم وجهات نظر الأفراد حول الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخدامه من جانب الشركات والحكومات، إلى جانب توقعاتهم ونواياهم في استخدام هذه التقنية في العمل وفي حياتهم الشخصية. وأجاب المشاركون عن أسئلة تتعلق بمستوى ثقتهم بالحكومات، وآرائهم حول تبنّي الحكومات للذكاء الاصطناعي التوليدي والاستفادة منه في تقديم الخدمات الحكومية.
وتُظهر هذه النتائج الطبيعة المعقّدة لثقة الجمهور في المؤسسات، وتقدّم رؤى مهمة لصنّاع القرار الحكوميين أثناء تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق عالمي.
تُعد الثقة إحدى الركائز الأساسية للمؤسسات العامة. وبحسب Cristina Caballe Fuguet، قائدة قطاع الحكومة العالمية في IBM Consulting:“تشكل الثقة جوهر قدرة الحكومات على أداء مهامها بفعالية.” وتعتمد ثقة المواطنين في الحكومات، من ممثليهم المحليين وصولاً إلى أعلى المناصب في الحكومة الوطنية، على عدة عوامل، من أبرزها جودة تقديم الخدمات العامة."
وتُعد الثقة عنصرًا أساسيًا في ظلّ اضطلاع الحكومات بدور قيادي في القضايا الحساسة مثل تغيّر المناخ والصحة العامة والدمج الآمن والأخلاقي للتقنيات الناشئة في المجتمعات. ويفرض العصر الرقمي الحالي مزيدًا من النزاهة والانفتاح والثقة والأمان باعتبارها ركائز رئيسية لترسيخ الثقة.
وفقًا لدراسة حديثة أخرى أجراها معهد IBM لأعمال الحكومة (IBV) والأكاديمية الوطنية للإدارة العامة (NAPA)، يدرك معظم قادة الحكومة أن بناء الثقة يتطلب التركيز والالتزام بالتعاون والشفافية والكفاءة في التنفيذ. ومع ذلك، تُشير أحدث أبحاث IBV إلى أن الثقة في الحكومات لدى المواطنين في تراجُع.
ويشير المشاركون إلى أن ثقتهم في الحكومات الاتحادية والمركزية تراجعت بصورة أكبر منذ بداية الجائحة؛ حيث أفاد 39% بأن مستوى ثقتهم في المؤسسات الحكومية في بلدانهم منخفض جدًا أو منخفض للغاية، مقابل 29% قبل الجائحة.
ويتناقض هذا مع تصوّر القادة الحكوميين الذين شملتهم الدراسة نفسها، إذ أعرب هؤلاء عن ثقتهم بأنهم نجحوا في ترسيخ وتعزيز الثقة في مؤسساتهم لدى المواطنين منذ جائحة كوفيد-19. ويُظهر هذا التباين في إدراك مستويات الثقة حاجة القادة الحكوميين إلى إيجاد سُبل لفهم المواطنين بصورة أوضح، ومواءمة رؤيتهم لأداء مؤسسات القطاع العام مع الصورة التي يراها المواطنون بالفعل.
كما كشفت الدراسة أن بناء الثقة في الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وفي خدمات المواطنين القائمة عليه سيشكّل تحديًا أمام الحكومات. أشار ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم يثقون أكثر بالخدمات التقليدية المدعومة بالتفاعل البشري، بينما أفاد نحو واحد من كل خمسة فقط بأنهم يثقون أكثر بالخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
هذا العام، ستتوجه أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي (الذي يمثِّل نحو نصف سكان العالم) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم. يواجه قادة الحكومات تحديات عديدة، بما في ذلك ضمان أن تعمل التقنيات لصالح المبادئ والمؤسسات والمجتمعات الديموقراطية، لا ضدها.
قال David Zaharchuck، مدير البحث وقيادة الفكر في IBV: "إن ضمان التكامل الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي داخل مجتمعاتنا والاقتصاد العالمي سيكون من أكبر التحديات والفرص أمام الحكومات خلال ربع القرن المقبل."
ويشير معظم الأفراد الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم يشعرون بالقلق إزاء التأثيرات السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي. ويوضح ذلك أن جزءًا كبيرًا من الجمهور لا يزال يحاول فهم هذه التقنية، وكيف يمكن للجهات المختلفة تصميمها ونشرها بأسلوب موثوق ومسؤول يلتزم بمتطلبات أمنية وتنظيمية صارمة.
وكشفت دراسة معهد IBV أن الأفراد لا يزالون يشعرون بقدر من القلق تجاه تبنّي هذه التقنية الناشئة وتأثيرها المحتمل على مجالات مثل اتخاذ القرار، والخصوصية، وأمن البيانات، أو الأمن الوظيفي.
وعلى الرغم من ضعف ثقتهم العامة في الحكومات والتقنيات الناشئة، يتفق معظم المشاركين في الاستطلاع مع استخدام الحكومات للذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمة العملاء، ويرون أن وتيرة اعتماد الحكومات لهذه التقنية مناسبة. يرى أقل من 30% من المشاركين في الاستطلاع أن وتيرة اعتماد هذه التقنية في القطاعين العام والخاص أسرع مما ينبغي. ويرى معظم المشاركين أن الوتيرة مناسبة، ويرى بعضهم حتى أنها أبطأ مما ينبغي.
وعند النظر في حالات الاستخدام المحددة للذكاء الاصطناعي التوليدي، جاءت آراء المشاركين متباينة بشأن توظيفه في مختلف الخدمات المقدَّمة للمواطنين؛ إلا أن الغالبية تتفق مع استخدام الحكومات للذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمة العملاء، والخدمات الاستشارية الضريبية والقانونية، وكذلك للأغراض التعليمية.
وتُظهر هذه النتائج أن المواطنين يدركون القيمة التي يمكن أن تحققها الحكومات من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع ذلك، تبقى الثقة تحديًا قائمًا. فإذا كان المواطنون لا يثقون بالحكومات الآن، فمن غير المرجّح أن تتعزّز ثقتهم إذا ارتُكبت أخطاء أثناء تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويسهم تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي بأسلوب منفتح وشفاف في تمكين الحكومات من بناء الثقة وتعزيز قدراتها في الوقت نفسه.
وبحسب Casey Wreth، رئيس الصناعات الحكومية العالمية في IBM Technology: "يبدو مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع العام واعدًا، إلا أن هذه التقنية تجلب معها تعقيدات ومخاطر جديدة يجب معالجتها بشكل استباقي.” ويحتاج القادة الحكوميون إلى تطبيق حوكمة فعّالة للذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر، ودعم برامج الامتثال، والأهمّ من ذلك كسب ثقة الجمهور في الاستخدام الأوسع لهذه التقنية."
ويضيف Wreth: "مع استمرار تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي هذا العام، يصبح من الضروري أن يتمكّن المواطنون من الوصول إلى مسارات عمل للذكاء الاصطناعي تتّسم بالشفافية وقابلة للتفسير، بما يزيل الغموض عما يُنشئه الذكاء الاصطناعي، وذلك باستخدام أدوات مثل watsonx.governance™." "وبهذه الطريقة، يمكن للحكومات أن تكون جهات مسؤولة عن تطبيق هذه التقنية الرائدة بشكل موثوق وأخلاقي."
وتضم محفظة IBM watsonx مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي التي تستند إلى خمسة ركائز أساسية لضمان الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة: العدالة، والخصوصية، وقابلية التفسير، والشفافية، والمتانة.
توفر هذه المحفظة نهجًا سلسًا وفعّالًا ومسؤولًا لتطوير الذكاء الاصطناعي عبر مختلف البيئات. وبشكل أكثر تحديدًا، يتيح الإطلاق الأخير لمنصّة IBM watsonx.governanceمساعدة فرق القطاع العام على أتمتة هذه الجوانب ومعالجتها، بما يمكّنها من توجيه أنشطة الذكاء الاصطناعي في مؤسساتها وإدارتها ومراقبتها بفعالية.
في جوهرها، توضِّح هذه الأداة "الصندوق الأسود" حول مكان وكيفية حصول أي نموذج ذكاء اصطناعي على المعلومات اللازمة لإنتاج مخرجاته، على غرار وظيفة بطاقة التغذية، ما يجعل من السهل تحقيق الشفافية الحكومية. تُتيح هذه الأداة أيضًا وضع عمليات واضحة تُمكِّن المؤسسات من اكتشاف المخاطر والتخفيف منها بشكل استباقي، مع دعم برامج الامتثال الخاصة بسياسات الذكاء الاصطناعي الداخلية والمعايير الصناعية.
ومع استمرار القطاع العام في تبنّي الذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل التحديات وتحسين الكفاءة، يصبح الحفاظ على الثقة والشفافية في أي حل للذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية. ويتعين على الحكومات فهم دورة حياة الذكاء الاصطناعي بالكامل وإدارتها بفعالية، إلى جانب تمكين القادة من شرح البيانات المستخدمة في تدريب النماذج وضبطها الدقيق، وكذلك كيفية توصل تلك النماذج إلى مخرجاتها. ويُعد تبنّي ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة بشكل استباقي فرصة للجميع للتحسين، وفرصة للحكومات لقيادة هذا التوجه بشفافية أثناء توظيف الذكاء الاصطناعي لما فيه خير المجتمع.
