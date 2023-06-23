تخيل مستقبل التمويل والمحاسبة (F&A). في هذا المستقبل، ستكون وظيفة التمويل والمحاسبة لديك في طليعة الابتكار. قد تستخدم نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من الجيل التالي ومنصة تخطيط للتمويل والمحاسبة لا مثيل لها، توفّر تحليلات تنبؤية متقدّمة. وربما تكون قد اعتمدت أحدث الابتكارات السحابية الأصلية، وحققت من خلالها تحسينًا في النفقات التشغيلية. يقود المدير المالي الاستراتيجي (CFO) لديك، برؤية استراتيجية مستقبلية، جهود الذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسة من استخلاص رؤى استباقية وتبسيط العمليات وتحسين الأداء المالي. لديك بيانات شاملة وموضوعية تمنح فريق التمويل والمحاسبة رؤية شاملة لسلسلة القيمة الكاملة للمؤسسة (العملاء، والمورّدين، والمنافسين، وعمليات خدمة العملاء والدعم).أنت في موقع الريادة داخل مؤسستك وتُعدّ محركًا للتغيير. لكن مهمتك الآن هي قيادة النمو على مستوى المؤسسة بأكملها، وتسريع التحوّل الرقمي لضمان الوصول إلى التميّز التشغيلي.

تقدّم IBM Consulting خبرتها في هذا المجال لمساعدتك على فهم كيفية استثمار القيمة في مهام سير العمل المحددة (مثل من التسجيل إلى إعداد التقارير (record-to-report)، ومن جذب العملاء إلى تحصيل الإيرادات (lead-to-cash)، ومن الشراء إلى الدفع (procure-to-pay)، وغيرها)، من خلال تعزيز هذه العمليات بقدرات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي. يمكننا تحقيق أثر ملموس على المهام المالية الأساسية من خلال تبسيط الإجراءات وإحداث نقلة نوعية في طريقة عمل المتخصصين في التمويل والمحاسبة. تشير دراسة حديثة من معهد IBM (IBV) حول تحديث العمليات من التسجيل إلى إعداد التقارير باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى أن "المنظمات التي تُدخل الذكاء الاصطناعي ضمن عمليات التسجيل إلى التقارير تحقق دورة معالجة أسرع بنسبة 66٪ لإدخالات اليومية".

علاوة على ذلك، يمكن لبعض النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) بالفعل البحث والتلخيص، والترجمة والتفسير، والتوليد والإبداع، والفهم والإبلاغ، والحوار والتفاعل، وكل ذلك بالاعتماد على ما اكتسبته من معرفة من مجموعات البيانات الضخمة المستخدمة في التمويل والمحاسبة. كما أن هناك الكثير مما يجب مراعاته عند طرح الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك القيود التنظيمية.