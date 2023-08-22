العلامات
Artificial Intelligence

هل سيتمكن الذكاء الاصطناعي التوليدي من تحقيق وعد التوأم الرقمي في قطاع الطاقة والمرافق العامة؟

صورة انعكاس جسر القناة والقفل في الماء مقابل السماء

التوأم الرقمي هو التمثيل الرقمي للأصل المادي. يستخدم بيانات العالم الحقيقي (في الوقت شبه الفعلي والتاريخية) مع نماذج هندسية أو محاكاة أو تعلم آلي لتعزيز العمليات ودعم اتخاذ القرار البشري.

التغلب على العقبات لتحسين فوائد التوأم الرقمي

لتحقيق الفوائد من التوأم الرقمي، تحتاج إلى طبقة التكامل والمنطق، بالإضافة إلى العرض التقديمي القائم على الأدوار. كما هو موضَّح في الشكل 1، في أي صناعة كثيفة الأصول، مثل الطاقة ومرافق الخدمات، يجب عليك دمج مجموعات بيانات مختلفة، مثل:

  • العمليات التشغيلية (بيانات المعدات وأجهزة الاستشعار وإنترنت الأشياء في الوقت الفعلي).
  • أنظمة تكنولوجيا المعلومات مثل إدارة أصول المؤسسة (على سبيل المثال، Maximo أو SAP).
  • أنظمة إدارة دورة حياة المصنع
  • تخطيط موارد المؤسسات ومجموعات البيانات غير المنظمة المختلفة، مثل P&ID والصور المرئية والبيانات الصوتية

بالنسبة لطبقة العرض، يمكن الاستفادة من قدرات متعددة، مثل النمذجة ثلاثية الأبعاد، والواقع المعزز، ومؤشرات الصحة والأهمية الحرجة المستندة إلى النماذج التنبؤية. في IBM، نعتقد بقوة أن التقنيات المفتوحة هي الأساس المطلوب للتوأم الرقمي.

عند الاستفادة من تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التقليدية، يجب عليك إجراء تدريب مركَّز لنماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب الكثير من التدريب تحت إشراف بشري. وقد شكَّل ذلك عقبة كبيرة في الاستفادة من البيانات -التاريخية والحالية والتنبؤية- التي يتم إنشاؤها والاحتفاظ بها في العملية والتقنية المنعزلة.

كما هو موضَّح في الشكل 2، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يزيد من قوة التوأم الرقمي من خلال محاكاة أي عدد من حالات الكائنات الممكنة فيزيائيًا والمعقولة في نفس الوقت وتغذيتها في شبكات التوأم الرقمي.

يمكن أن تساعد هذه الإمكانات على تحديد حالة الكائن المادي باستمرار. على سبيل المثال، يمكن أن تُظهر الخرائط الحرارية مكان حدوث اختناقات في شبكة الكهرباء بسبب موجة حر متوقعة ناتجة عن الاستخدام المكثف لتكييف الهواء (وكيف يمكن معالجتها عن طريق التبديل الذكي). إلى جانب أساس التقنية المفتوحة، من المهم أن تكون النماذج موثوقًا بها وتستهدف مجال الأعمال.

حالات الاستخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي والتوأم الرقمي في الصناعات كثيفة الأصول

تظهر حالات الاستخدام المختلفة في الواقع عندما تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقنيات التوأم الرقمي في صناعة الأصول مثل الطاقة ومرافق الخدمات. ضَع في اعتبارك بعض أمثلة حالات الاستخدام من عملائنا في الصناعة:

  1. الرؤى المرئية. من خلال إنشاء نموذج أساس لفئات الأصول المختلفة لمرافق الخدمات -مثل الأبراج والمحولات والخطوط- ومن خلال الاستفادة من الصور المرئية واسعة النطاق والتكيف مع إعدادات العميل، يمكننا الاستفادة من بنى الشبكات العصبية. يمكننا استخدام هذا الأمر لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد الحالات الشاذة والأضرار التي لحقت بأصول المرافق مقابل مراجعة الصورة يدويًا.
  2. إدارة أداء الأصول. نُنشئ نماذج أساس واسعة النطاق استنادًا إلى بيانات السلاسل الزمنية وعلاقتها المشتركة مع أوامر العمل والتنبؤ بالأحداث والسلامة ومؤشر الأهمية وأدلة المستخدم والبيانات غير المنظمة للكشف عن الحالات الشاذة. نستخدم النماذج لإنشاء توائم فردية من الأصل الذي يحتوي على جميع المعلومات التاريخية المُتاحة للتشغيل الحالي والمستقبلي.
  3. الخدمات الميدانية. نستفيد من مهام التوليد المعزز بالاسترجاع لإنشاء ميزة الرد على الأسئلة أو روبوت محادثة متعدد اللغات (استنادًا إلى مستندات أو محتوى ديناميكي من قاعدة معرفية واسعة) يوفر المساعدة على الخدمة الميدانية في الوقت الفعلي. يمكن أن تؤثر هذه الوظيفة بشكل كبير في أداء طاقم خدمة ميدانية وتزيد من موثوقية خدمات الطاقة من خلال الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالأصول في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى إعادة توجيه المستخدم النهائي إلى الوثائق أو الروابط أو المشغِّل البشري.

يقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مخاطر جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا ندعي أن لدينا جميع الإجابات عن الأسئلة التي تطرحها هذه الحلول الجديدة. تدرك شركة IBM أن بناء الثقة والشفافية في الذكاء الاصطناعي ليس تحديًا تقنيًا فحسب، بل هو تحدٍ اجتماعي وتقني.

نحن نرى نسبة كبيرة من مشاريع الذكاء الاصطناعي تتعثر في إثبات المفهوم، لأسباب تتراوح بين عدم التوافق مع الاستراتيجية إلى عدم الثقة في النتائج. تجمع شركة IBM بين تجربة التحول الواسعة والخبرة في الصناعات والتقنيات الخاصة والشريكة. من خلال هذه المجموعة من المهارات والشراكات، تتميز IBM Consulting بالقدرة الفريدة على مساعدة الشركات على بناء الاستراتيجية والقدرات اللازمة لتفعيل الذكاء الاصطناعي الموثوق به وتوسيعه لتحقيق أهدافها.

حاليًا، تُعَد IBM من بين القلائل في السوق التي تقدِّم حلول الذكاء الاصطناعي وتمتلك أيضًا وحدة استشارية مخصصة لمساعدة العملاء على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول. يساعد مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي التابع لشركة IBM العملاء على تشغيل دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المسؤولة أخلاقيًا.

يجب أن تتم رحلة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي على النحو التالي: أ) أن تكون مدفوعة بالتقنيات المفتوحة؛ ب) ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي مسؤولًا ومُدارًا لبناء الثقة في النموذج؛ ج) تمكين مستخدمي منصتك. نعتقد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يجعل وعد التوأم الرقمي واقعًا لشركات الطاقة والمرافق أثناء تحديث بنيتها الرقمية للانتقال إلى الطاقة النظيفة. من خلال التعاون مع IBM Consulting، يمكنك أن تصبح صانع قيمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يُتيح لك تدريب ونشر وإدارة بيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي.

 

