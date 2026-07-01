قائمة فحص المعدات

ويعتمد نوع قائمة الفحص المطلوبة بدرجة كبيرة على القطاع الذي تخدمه. فعلى سبيل المثال، تتطلب قوائم فحص المعدات الطبية المعقدة مستوى أعلى من التفصيل والتعقيد مقارنةً بالقوائم المخصصة للمعدات الأبسط.ذ

ومع ذلك، توجد عناصر أساسية مشتركة يمكن تطبيقها على معظم قوائم فحص المعدات، وتشمل: