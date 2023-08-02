البيئة والصحة والسلامة (EHS) هو مجال متعدد التخصصات يركز على حماية صحة الإنسان والبيئة في مختلف الأوساط، بما في ذلك مواقع العمل والمجتمعات والأماكن العامة. تتمثل الأهداف الرئيسية للبيئة والصحة والسلامة في تحديد المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها، ومنع الحوادث وتعزيز بيئة معيشة وعمل آمنة وصحية.
تنشر الإدارات الحكومية المعنية بالبيئة والصحة والسلامة، مثل وكالة حماية البيئة (EPA) وإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) في الولايات المتحدة، لوائح البيئة والصحة والسلامة المهنية لفرض الالتزام بالمعايير التي تعزز الحماية البيئية الجماعية والسلامة المهنية والصحة والعافية. وبالمثل، تضع هيئات دولية مثل المنظمة الدولية للمعايير(ISO) المعايير وتقدم الشهادات للكيانات التي تلتزم بتلك المعايير.
في بعض المناطق والسياقات، يُشار إلى الصحة والسلامة والبيئة بالاختصار HSE من بين العديد من الاختصارات الأخرى المشابهة مثل EHS وSHE وOHS وWHS وWHS وQHSE وHSSE وغيرها، ولكن من المحتمل أن تشير هذه الاختصارات إلى التخصص نفسه.
تتألف الصحة والسلامة والبيئة من ثلاثة تخصصات مترابطة:
يركز هذا على حماية البيئة من التلوث والتدهور. ويتضمن مراقبة عوامل مثل جودة الهواء وجودة المياه وتلوث التربة وإدارة النفايات والتحكم فيها. تهدف تدابير الإدارة والحماية البيئية إلى الحد من التأثير السلبي للأنشطة البشرية والانبعاثات والمواد الخطرة على النظم البنائية والحياة البرية والموارد الطبيعية.
تهتم السلامة في مكان العمل بحماية صحة العمال ورفاهيتهم في مكان العمل. وتتضمن تحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تسبب إصابات أو أمراض أو حوادث للموظفين والتخفيف من حدتها. تشمل تدابير السلامة المهنية توفير معدات الحماية الشخصية المناسبة، وتدريب الموظفين على برامج السلامة، وإجراء عمليات التفتيش على السلامة، وتنفيذ إجراءات السلامة لتوفير بيئة عمل تلتزم باللوائح التنفيذية للسلامة. لقد عانى 5,190 عاملاً في الولايات المتحدة من إصابات عمل مميتة في عام 2021، وتهدف تدابير الصحة والسلامة والبيئة إلى خفض هذا العدد.1
يركز هذا العنصر على تعزيز الصحة العامة وسلامة الأطراف المعنية والمجتمعات. ويشمل معالجة مخاوف الصحة العامة وإجراء تقييمات المخاطر الصحية ومتابعة تفشي الأمراض وتنفيذ برامج تعزيز الصحة.
تم تصميم برنامج نظام إدارة الصحة والسلامة البيئية لمساعدة المؤسسات على تبسيط برامج البيئة والصحة والسلامة لديها وجعلها مركزية في منصة واحدة. إذ يجعل من السهل إدارة الامتثال ومراقبته وتتبع الحوادث وتحسين أداء السلامة بشكل عام.
جمع البيانات وتتبع الحوادث: يسمح البرنامج للمستخدمين بجمع مختلف أنواع البيانات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة وتتبعها وإدارتها. ويشمل ذلك معلومات عن الحوادث والحوادث الوشيكة الحدوث وعمليات التفتيش والتدقيق والتصاريح وتقييمات المخاطر وسجلات التدريب وغيرها. ويتتبع دورة حياة الحادث بالكامل، بدءًا من الإبلاغ الأولي وحتى التحقيق والإجراءات التصحيحية. يمكن للبرنامج جمع البيانات البيئية وتحليلها، مثل جودة الهواء وجودة المياه ومستويات الضوضاء. ويساعد جمع البيانات على تحديد الاتجاهات والأسباب الجذرية لمنع حدوث مشكلات مستقبلية.
إدارة الامتثال: يمكن للمؤسسات تيسير الامتثال التنظيمي للمتطلبات والمعايير التنظيمية ذات الصلة من خلال تتبع متطلبات الامتثال لمتطلبات البيئة والصحة والسلامة والتصاريح والمواعيد النهائية والتزامات الإبلاغ بشكل أفضل.
تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها: يتيح برنامج إدارة الصحة والسلامة البيئية للمستخدمين إجراء إدارة المخاطر، وتطبيق الضوابط والتدابير الوقائية للحد من المخاطر والحفاظ على بيئة أكثر أمانًا.
عمليات التفتيش والتدقيق: يعمل برنامج إدارة الصحة والسلامة البيئية على تبسيط عملية إجراء عمليات التفتيش والتدقيق على السلامة في الموقع. ويساعد في جدولة عمليات التفتيش وتوثيق النتائج وتتبع الإجراءات التصحيحية. تؤدي البيئة والصحة والسلامة أيضًا دورًا حاسمًا في تحسين الاستعداد للطوارئ.
تدريب وشهادات البيئة والصحة والسلامة: يساعد البرنامج المتخصصين في البيئة والصحة والسلامة على إدارة سجلات تدريب الموظفين والشهادات ومتطلبات الكفاءة. ويضمن حصول الموظفين على التدريب اللازم في مجال السلامة ومواكبة أحدث بروتوكولات سلامة الموظفين.
إعداد التقارير والتحليلات: يُنشئ برنامج إدارة الصحة والسلامة البيئية تقارير وتحليلات شاملة لتقديم معارف حول أداء البيئة والصحة والسلامة. وتساعد هذه التقارير المؤسسات على فهم الاتجاهات، وتحديد مجالات التحسين، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات لتعزيز جهود السلامة والامتثال.
التكامل والتعاون: يمكن للبرنامج أن يتكامل مع الأنظمة الأخرى، مثل أجهزة المراقبة البيئية وأدوات الإبلاغ عن الحوادث وأنظمة إدارة السلامة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسة. ويعمل هذا التكامل على تبسيط تبادل البيانات وتسهيل التعاون بين الأقسام المختلفة داخل المؤسسة.
تتبع الاستدامة: تدعم برنامج إدارة الصحة والسلامة البيئية جهود الاستدامة من خلال مساعدة المؤسسات على مراقبة بصمتها البيئية واستخدام الطاقة وممارسات إدارة النفايات وإدارتها.
جمع البيانات في أثناء التنقل: تقدم العديد من حلول برنامج إدارة الصحة والسلامة البيئية تطبيقات عبر الأجهزة المحمولة، ما يمكّن العاملين الميدانيين من التقاط البيانات وإجراء عمليات التفتيش والإبلاغ عن الحوادث في الوقت الفعلي باستخدام الأجهزة المحمولة.
برامج الصحة والسلامة: يمكن استخدام برنامج إدارة الصحة والسلامة البيئية لإدارة مبادرات الصحة والسلامة للموظفين، مثل التقييمات الصحية وحملات السلامة وبرامج إدارة الإجهاد. وهذه ليست سوى أمثلة قليلة لحالات الاستخدام المتنوعة لبرنامج إدارة الصحة والسلامة البيئية. كما أن مرونة البرنامج وميزاته القابلة للتخصيص تجعله قابلاً للتكيف مع الاحتياجات والمتطلبات المحددة لمختلف الصناعات والمؤسسات.
تشتمل برامج البيئة والصحة والسلامة على عدد لا يحصى من التقارير وقوائم المراجعة وصحيفة بيانات السلامة وغيرها. وتتضمن الأعمال الورقية على مستوى العديد من مسارات العمل المختلفة، وتاريخيًا، على مستوى العديد من أنظمة تقنية المعلومات المختلفة المنعزلة، إن لم يتم تتبعها بالورقة والقلم حرفيًا. والنتيجة هي التباطؤ في إدارة البيئة والصحة والسلامة، وهذا يمكن أن يترجم إلى نتائج تتراوح بين غرامات عدم الامتثال التنظيمي الطفيفة وخسائر كارثية محتملة في إنتاجية العمال - أو ما هو أسوأ من ذلك، تهديد حياة العمال أنفسهم.
يتضمن الالتزام بأفضل ممارسات الصناعة والأطر التنظيمية التفاني اليقظ لضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب وبطريقة متسقة. وعندما يكون هناك آلاف أو عشرات الآلاف من الإجراءات التي يجب اتخاذها، فقد يكون هناك الكثير من الإجراءات التي يجب اتباعها. يسمح برنامج إدارة الصحة والسلامة البيئية بتبسيط هذه الإجراءات وجدولتها وأتمتتها وتتبعها وحتى تنفيذها في بيئة واحدة. يسهل برنامج إدارة الصحة والسلامة البيئية التواصل والتعاون بين الإدارات والفرق المختلفة، بحيث تكون هناك رؤية موحدة لكل من يؤدي دورًا في مجال البيئة والصحة والسلامة.
1 نظرة على الوفيات والإصابات والأمراض غير المميتة في مكان العمل بمناسبة يوم ذكرى العمال (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، مكتب إحصاءات العمل، 28 إبريل 2023.