التوائم الرقمية للطاقة المتجددة

تشير التوائم الرقمية (DT) للطاقة المتجددة إلى تقنية تنشئ نُسخًا افتراضية ديناميكية للأنظمة السيبرانية الفيزيائية، مثل شبكات الطاقة ومزارع الطاقة الشمسية وأنظمة البطاريات.
يستوعب التوأم الرقمي البيانات الآنية بصورة مستمرة مما يتيح مقارنة دقيقة مع نظيراتها في العالم الحقيقي.
وتُنشئ هذه التقنية، المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، نسخة رقمية من نظام الطاقة يمكن للمشغلين محاكاتها وتحليلها وتحسينها بالاستفادة من البيانات الآنية والرؤى الذكية. وبإمكان المشغلين محاكاة سلوك الأصل، والتنبؤ بالمشكلات، وتحسين أداء الأصل وكل ذلك دون المساس بالمعدات المادية.
وتُثبت هذه التقنية قدرتها على إحداث تحول جذري في كفاءة عمليات الطاقة. وأظهرت دراسة حالة حول مزرعة الرياح الرقمية التابعة لشركة جنرال إلكتريك أن التوائم الرقمية أسهمت في إطالة العمر التشغيلي للتوربينات بما يصل إلى خمس سنوات، وخفضت فترات التوقف عن العمل بما يصل إلى 25%، بناءً على دراسة نشرتها Energy Strategy Review حول التوائم الرقمية في أنظمة الطاقة المتجددة.
وتُغيّر تقنية التوأمة الرقمية الطريقة التي يدير بها قطاع الطاقة أنظمة مثل شبكة الطاقة، التي تمثل ركيزة أساسية لاقتصاد اليوم. ويشهد المشهد الحالي لقطاع الطاقة تحولًا بعيدًا عن الوقود الأحفوري التقليدي نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة، وتحسين كفاءة أنظمة الطاقة.
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وتكتسب التوائم الرقمية أهمية خاصة لمصادر الطاقة المتجددة لأنها تساعد على معالجة التحديات الأساسية المرتبطة بتقطّع الإمدادات وتعقيد البنية التحتية.
وقد تتسم مصادر الطاقة الخضراء بعدم القدرة على التنبؤ، بينما لم تُصمم أدوات المراقبة التقليدية للتعامل مع هذه المتطلبات. وتعتمد الإدارة التقليدية لشبكات الطاقة على نهج ثابت وأنظمة مركزية، مثل أحد أنظمة التحكم الإشرافي والحصول على البيانات (المعروف أيضاً بنظام سكادا SCADA)، وبروتوكولات الفحص اليدوي.
ويكتسب الاستثمار في الطاقة المتجددة واستقرار شبكات الطاقة أهمية بالغة لأن تلبية الطلب على الكهرباء تتطلب زيادة الاستثمارات السنوية في الشبكات. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة، فإن تلبية الطلب على الكهرباء حتى عام 2030 ستتطلب زيادة الاستثمارات السنوية في الشبكات بنسبة 50% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 400 مليار دولار أمريكي.
وتتميز مصادر الطاقة المتجددة، مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية، بتقلب مستويات إنتاجها تبعًا للظروف الجوية، مما يصعّب تتبع تدفقات الطاقة. وتتيح نماذج التوأم الرقمي للمشغلين محاكاة ظروف وتدفقات طاقة مختلفة. ويساهم ذلك بدوره في دعم استراتيجيات الصيانة التنبؤية والمراقبة الفورية.
كما يستخدم مشغلو شبكات الطاقة التوائم الرقمية من أجل إدارة الطاقة لاكتشاف احتمالات زيادة الأحمال على الشبكات، والتنبؤ بالانقطاعات المحتملة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
يشهد سوق التوائم الرقمية في قطاع الطاقة نموًا متسارعًا. وفقا لتقرير صادر عن Fortune Business Insights يُتوقع أن ينمو السوق من 33.97 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 384.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، مع تزايد اعتماد مختلف القطاعات على هذه التقنية.
وتزداد أهمية تقنية التوائم الرقمية لأنظمة الطاقة المتجددة مع استمرار توسع عمليات الطاقة وتركيزها على كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات الكربون وتقليل البصمة الكربونية.
وتعمل التوائم الرقمية وفق هيكل مكوّن من ثلاث طبقات: الأصل المادي، والنموذج الرقمي، واتصال البيانات الذي يربط بينهما.
ويمكن لهذه التقنية أن تعمل على مستويات مختلفة، بدءًا من أصل طاقة منفرد وصولًا إلى نظام طاقة متكامل أو شبكة كهربائية وطنية.
وتتيح التوائم الرقمية لمشغلي الطاقة إجراء التجارب عبر تمثيل افتراضي للتوأم الرقمي، مما يحد من المخاوف المرتبطة بأمن البيانات والسلامة. ومن خلال التحليلات، المتقدمة، تساعد منصات التوأم الرقمي المشغلين على استكشاف سيناريوهات "ماذا لو" التي ربما لم تخطر لهم من قبل. كما تساعد محركات التحليلات الفرق على تحسين الأداء وتمكين التحليلات التنبؤية وتخصيص الموارد على نحو استراتيجي.
ونظرًا لتعقيد عمليات الطاقة والحاجة إلى الرؤى الآنية والتحليلات التنبؤية، فإن التوأم الرقمي الواحد نادرًا ما يكون كافيًا. وبدلًا من ذلك، تحتاج شركات الطاقة إلى عدة توائم رقمية، وفقا لما ذكره Nigel Cain، نائب الرئيس والشريك الأول في IBM، وBiren Gandhi، الشريك التنفيذي والقائد العالمي لمركز التميز لقطاع الطاقة والبيئة والمرافق في IBM.
وأضاف Cain وGandhi: "عند عمل التوائم الرقمية معًا، يمكنها محاكاة تأثير العوامل الخارجية، مثل الأحوال الجوية، وأعطال الأجهزة والمعدات، والتغيرات التنظيمية، وتقلبات السوق، على البنية التحتية للطاقة". "وتتيح هذه القدرة لشركات الطاقة وضع خطط طوارئ قوية وتحسين استراتيجياتها للحد من المخاطر والاستفادة من الفرص"
وتشمل الاستخدامات الشائعة للتوائم الرقمية في مجال الطاقة المتجددة محاكاة توربينات الرياح، ومراقبة محطات، ومراقبة محطات الطاقة الشمسية ، وتخزين الطاقة البطاريات، والطاقة الكهرومائية، وإدارة شبكات الطاقة.
وتسهم تقنية التوأم الرقمي في تعزيز تطبيق استراتيجيات الصيانة التنبؤية، والكشف الآلي عن الأعطال، وتحسين الأداء، وزيادة الاستقرار عبر مختلف العمليات التشغيلية.
وفي قطاع طاقة الرياح، يمكن للتوائم الرقمية محاكاة توربين منفرد أو مزرعة رياح كاملة. ويستطيع المشغلون محاكاة استجابة الشفرات لظروف الرياح المتغيرة، والتنبؤ بالتآكل الميكانيكي في علب التروس والمحامل، وجدولة أعمال الصيانة قبل وقوع الأعطال بوقت كافٍ.
ويساعد نهج الصيانة التنبؤية على اكتشاف مشكلات مثل تدهور المحامل أو تراكم الجليد على الشفرات، مما يدعم أيضًا تحسين إدارة الأصول التشغيلية.
وبالنسبة إلى منشآت الطاقة الشمسية، تُحاكي التوائم الرقمية أداء مصفوفات الألواح في ظل ظروف الطقس المختلفة، وتراكم الغبار، وحالات التظليل. وتتابع هذه التقنية معدلات التدهور وتساعد على تحسين إعدادات العاكسات الكهربائية أو جداول تنظيف الألواح.
كما يستطيع مشغلو المرافق واسعة النطاق استخدام التوائم الرقمية لمحاكاة تأثير تراكم الغبار أو اختلال محاذاة الألواح على الإنتاج.
وتساعد التوائم الرقمية لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) المشغلين على فهم بيانات الإنتاج والاستهلاك الآنية وتحليلها.
ويُعد تحديد الأوقات الأكثر كفاءة لتخزين فائض الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وتحديد توقيت ضخها إلى الشبكة، عنصرًا أساسيًا في النماذج التنبؤية. كما أن معرفة توقيت استخدام الطاقة المخزنة وآلية استخدامها تسهم في توفير الوقت وخفض التكاليف.
غالبا ما تشغل منشآت الطاقة الكهرومائية عدة توربينات في نفس الوقت. ويمكن لنموذج التوائم الرقمية محاكاة توليفات مختلفة من تشغيل التوربينات لتحديد التكوين الأكثر كفاءة لمعدل تدفق مياه ومستوى طلب محددين، مما يقلل هدر المياه ويحد من جهود التشغيل غير الضرورية.
وبالنسبة إلى الشبكات التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية بالتخزين بالضخ، تستطيع التوائم الرقمية محاكاة دورات الضخ لتحسين توقيت تخزين الطاقة أو إطلاقها استنادًا إلى الطلب على الشبكة وأسعار الكهرباء.
أما في شبكات الطاقة، فتُحاكي التوائم الرقمية تأثير توليد الطاقة المتجددة على البنية التحتية لنقل الطاقة وتخزينها، والمحطات الفرعية، وأنماط الطلب، بالاستفادة من مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT) وتجميع البيانات الآنية.
وبإمكان مشغلي الشبكات تنفيذ سيناريوهات "ماذا لو"، مثل محاكاة استجابة الشبكة لانخفاض مفاجئ في إنتاج طاقة الرياح أو ارتفاع حاد في الطلب، دون التعرض لمخاطر تعطل العمليات الفعلية. ومن خلال محاكاة العرض والطلب، يمكن للمشغلين موازنة تدفقات الطاقة ودمجها بسلاسة في الشبكة الأوسع.
وتشمل فوائد التوائم الرقمية في مجال الطاقة المتجددة تعزيز الاستدامة، وتطوير الصيانة التنبؤية، وتسريع اتخاذ القرار، وتحقيق وفورات ملموسة في التكاليف، ورفع كفاءة التكامل مع الشبكة، وتعزيز التعاون:
وتوفر التوائم الرقمية في قطاع الطاقة المتجددة إمكانات كبيرة، إلا أن المشغلين يواجهون تحديات حقيقية قبل الاستفادة الكاملة من هذه المزايا. وتشمل هذه التحديات ارتفاع مخاطر الأمن السيبراني، وضعف جودة البيانات، وارتفاع تكاليف التنفيذ، وتقادم البنية التحتية، ونقص المهارات. ويساعد فهم هذه التحديات المؤسسات على التخطيط بصورة أكثر فاعلية لعمليات النشر وتجنب الأخطاء المكلفة:
وسيتركز مستقبل التوائم الرقمية في قطاع الطاقة المتجددة على أنظمة أكثر استقلالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة على تحسين إنتاج الطاقة ذاتيًا، مع تتبع مؤشرات الأداء وإجراء تحليلات السيناريوهات تلقائيًادون تدخل بشري.
ومع تدريب النماذج على مجموعات بيانات أكبر عبر أساطيل الأصول العالمية، ستزداد دقة التنبؤات وقابليتها للتطبيق في بيئات تشغيلية مختلفة:
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