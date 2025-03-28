التعافي الإلكتروني والتعافي من الكوارث: ما الفرق بينهما؟

تواجه الشركات اليوم مجموعة واسعة من التهديدات ذات الصلة بأمنها وأصولها وعمليات أعمالها المهمة. وسواء أكنت تستعد لمواجهة هجوم إلكتروني معقد أو كارثة طبيعية، فإن اتباع نهج استباقي واختيار حل التعافي من الكوارث لاستمرارية الأعمال (BCDR) المناسب أمر بالغ الأهمية لزيادة القدرة على التكيف والمرونة.

يُعدّ الأمن الإلكتروني والتعافي الإلكتروني أنواعًا من ممارسات التعافي من الكوارث (DR) التي تركِّز على محاولات سرقة البيانات الحساسة أو كشفها أو تغييرها أو تعطيلها أو إتلافها. عادة ما تستهدف عمليات التعافي من الكوارث نفسها مجموعة واسعة من التهديدات، ولا يقتصر ذلك على التهديدات ذات الطبيعة الإلكترونية فقط. وعلى الرغم من اختلافهما، الذي يرجع بالأساس إلى أسباب الأحداث التي تساعد في التخفيف من حدتها، إلا أن التعافي الإلكتروني والتعافي من الكوارث غالبًا ما يكونان متكاملين، حيث تختار العديد من الشركات بحكمة تطبيق كليهما.

تم تصميم التعافي الإلكتروني لمساعدة المؤسسات على الاستعداد والتعافي من هجوم إلكتروني، وهو جهد متعمد لسرقة أو تدمير البيانات والتطبيقات والأصول الرقمية الأخرى من خلال الوصول غير المصرح به إلى شبكة أو نظام كمبيوتر أو جهاز رقمي. في حين أن التعافي من الكوارث يمكن أن تتضمن خططًا تساعد في التعامل مع التهديدات الإلكترونية، إلا أنها تستهدف في المقام الأول نطاقًا أوسع بكثير بما في ذلك الكوارث الطبيعية والخطأ البشري والانقطاعات الهائلة وغيرها.

ربما يكون الاختلاف الأكثر أهمية بين التعافي الإلكتروني والتعافي من الكوارث هو طبيعة التهديد الذي يهدفان إلى تخفيفه. يركِّز التعافي الإلكتروني على الكوارث الناجمة عن النوايا الخبيثة، بما في ذلك المتسللين والدول الأجنبية وغيرها. أما التعافي من الكوارث فيشمل التهديدات من جميع الأنواع المختلفة، ما تكون هذه التهديدات غير مدفوعة بنوايا خبيثة.

فيما يلي ملخص موجز لبعض المصطلحات أعلاه:

ما المقصود بالتعافي من الكوارث؟

التعافي من الكوارث (DR) هو مزيج من تقنيات تكنولوجيا المعلومات وأفضل الممارسات المصممة لمنع فقدان البيانات وتقليل تعطل الأعمال الناجم عن حدث غير متوقع. يمكن أن يشير التعافي من الكوارث إلى كل شيء بدءًا من أعطال المعدات وانقطاع التيار الكهربائي والهجمات الإلكترونية وحالات الطوارئ المدنية والكوارث الطبيعية والهجمات الإجرامية أو العسكرية، ولكنه يستخدم بشكل شائع لوصف الأحداث ذات الأسباب غير الضارة.

ما المقصود بالتعافي الإلكتروني؟

التعافي الإلكتروني هو عملية زيادة المرونة الإلكترونية لمؤسستك أو القدرة على استعادة الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبيانات المهمة ووظائفها في حالة وقوع هجوم إلكتروني. تتمثل الأهداف الرئيسية للتعافي الإلكتروني في استعادة أنظمة الأعمال والبيانات من بيئة النسخ الاحتياطي وإعادتها إلى حالة العمل بأسرع ما يمكن وبفاعلية. تساعد البنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات وحلول النسخ الاحتياطي للبيانات خارج الموقع على ضمان استمرارية الأعمال والاستعداد لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات المتعلقة بالإنترنت.

من خلال تطوير خطط التعافي الإلكتروني التي تشمل التحقق من صحة البيانات من خلال البرامج النصية المخصصة، والتعلم الآلي لزيادة قدرات النسخ الاحتياطي للبيانات وحماية البيانات، ونشر الأجهزة الافتراضية، يمكن للشركات التعافي من الهجمات الإلكترونية ومنع إعادة الإصابة بالبرامج الضارة في المستقبل.

ما المقصود بالهجوم الإلكتروني؟

الهجوم الإلكتروني هو أي جهد متعمد لسرقة البيانات أو كشفها أو تغييرها أو تعطيلها أو تدمير سلامتها من خلال الوصول غير المصرح به إلى شبكة أو نظام كمبيوتر أو جهاز رقمي. تشن الجهات الفاعلة في مجال التهديدات هجمات إلكترونية لجميع الأسباب، بدءًا من السرقة الصغيرة وحتى الأعمال الحربية.