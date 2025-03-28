التعافي الإلكتروني والتعافي من الكوارث: ما الفرق بينهما؟

تواجه الشركات اليوم مجموعة واسعة من التهديدات ذات الصلة بأمنها وأصولها وعمليات أعمالها المهمة. وسواء أكنت تستعد لمواجهة هجوم إلكتروني معقد أو كارثة طبيعية، فإن اتباع نهج استباقي واختيار حل التعافي من الكوارث لاستمرارية الأعمال (BCDR) المناسب أمر بالغ الأهمية لزيادة القدرة على التكيف والمرونة.
يُعدّ الأمن الإلكتروني والتعافي الإلكتروني أنواعًا من ممارسات التعافي من الكوارث (DR) التي تركِّز على محاولات سرقة البيانات الحساسة أو كشفها أو تغييرها أو تعطيلها أو إتلافها. عادة ما تستهدف عمليات التعافي من الكوارث نفسها مجموعة واسعة من التهديدات، ولا يقتصر ذلك على التهديدات ذات الطبيعة الإلكترونية فقط. وعلى الرغم من اختلافهما، الذي يرجع بالأساس إلى أسباب الأحداث التي تساعد في التخفيف من حدتها، إلا أن التعافي الإلكتروني والتعافي من الكوارث غالبًا ما يكونان متكاملين، حيث تختار العديد من الشركات بحكمة تطبيق كليهما.
تم تصميم التعافي الإلكتروني لمساعدة المؤسسات على الاستعداد والتعافي من هجوم إلكتروني، وهو جهد متعمد لسرقة أو تدمير البيانات والتطبيقات والأصول الرقمية الأخرى من خلال الوصول غير المصرح به إلى شبكة أو نظام كمبيوتر أو جهاز رقمي. في حين أن التعافي من الكوارث يمكن أن تتضمن خططًا تساعد في التعامل مع التهديدات الإلكترونية، إلا أنها تستهدف في المقام الأول نطاقًا أوسع بكثير بما في ذلك الكوارث الطبيعية والخطأ البشري والانقطاعات الهائلة وغيرها.
ربما يكون الاختلاف الأكثر أهمية بين التعافي الإلكتروني والتعافي من الكوارث هو طبيعة التهديد الذي يهدفان إلى تخفيفه. يركِّز التعافي الإلكتروني على الكوارث الناجمة عن النوايا الخبيثة، بما في ذلك المتسللين والدول الأجنبية وغيرها. أما التعافي من الكوارث فيشمل التهديدات من جميع الأنواع المختلفة، ما تكون هذه التهديدات غير مدفوعة بنوايا خبيثة.
فيما يلي ملخص موجز لبعض المصطلحات أعلاه:
التعافي من الكوارث (DR) هو مزيج من تقنيات تكنولوجيا المعلومات وأفضل الممارسات المصممة لمنع فقدان البيانات وتقليل تعطل الأعمال الناجم عن حدث غير متوقع. يمكن أن يشير التعافي من الكوارث إلى كل شيء بدءًا من أعطال المعدات وانقطاع التيار الكهربائي والهجمات الإلكترونية وحالات الطوارئ المدنية والكوارث الطبيعية والهجمات الإجرامية أو العسكرية، ولكنه يستخدم بشكل شائع لوصف الأحداث ذات الأسباب غير الضارة.
التعافي الإلكتروني هو عملية زيادة المرونة الإلكترونية لمؤسستك أو القدرة على استعادة الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبيانات المهمة ووظائفها في حالة وقوع هجوم إلكتروني. تتمثل الأهداف الرئيسية للتعافي الإلكتروني في استعادة أنظمة الأعمال والبيانات من بيئة النسخ الاحتياطي وإعادتها إلى حالة العمل بأسرع ما يمكن وبفاعلية. تساعد البنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات وحلول النسخ الاحتياطي للبيانات خارج الموقع على ضمان استمرارية الأعمال والاستعداد لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات المتعلقة بالإنترنت.
من خلال تطوير خطط التعافي الإلكتروني التي تشمل التحقق من صحة البيانات من خلال البرامج النصية المخصصة، والتعلم الآلي لزيادة قدرات النسخ الاحتياطي للبيانات وحماية البيانات، ونشر الأجهزة الافتراضية، يمكن للشركات التعافي من الهجمات الإلكترونية ومنع إعادة الإصابة بالبرامج الضارة في المستقبل.
الهجوم الإلكتروني هو أي جهد متعمد لسرقة البيانات أو كشفها أو تغييرها أو تعطيلها أو تدمير سلامتها من خلال الوصول غير المصرح به إلى شبكة أو نظام كمبيوتر أو جهاز رقمي. تشن الجهات الفاعلة في مجال التهديدات هجمات إلكترونية لجميع الأسباب، بدءًا من السرقة الصغيرة وحتى الأعمال الحربية.
إن المؤسسات التي تتجاهل تطوير استراتيجيات موثوق بها للأمن الإلكتروني والتعافي من الكوارث تعرِّض نفسها لمجموعة واسعة من التهديدات التي يمكن أن تترتب عليها عواقب وخيمة. على سبيل المثال، أفادت دراسة حديثة أجرتها شركة Kyndril (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) إلى أن فشل البنية التحتية يمكن أن يكلف الشركات ما يصل إلى 100 ألف دولار أمريكي في الساعة، مع فشل التطبيق الذي يتراوح من 500 ألف دولار أمريكي إلى مليون دولار أمريكي في الساعة. ولا تملك العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الموارد اللازمة للتعافي من حدث تخريبي يتسبب في أضرار بهذا الحجم. وفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة Access Corp (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، فإن 40% من الشركات الصغيرة تفشل في إعادة فتح أبوابها بعد وقوع كارثة، ومن بين تلك الشركات التي تنجح في ذلك، تفشل 25% إضافية منها خلال العام التالي.
وسواء أكانت الشركات تواجه هجومًا إلكترونيًا خبيثًا من قبل جهة معادية، أو كانت تواجه زلزالًا أو فيضانًا بدون نوايا خبيثة، يتعين على الشركات أن تكون مستعدة لمجموعة متنوعة من التهديدات المعقدة. يساعد وجود خطط سليمة للتعافي من الكوارث على طمأنة العملاء والموظفين وقادة الأعمال والمستثمرين من أن مؤسستك تُدار بشكل سليم وأنها مستعدة لأي شيء تواجهه. فيما يلي بعض مزايا التخطيط للتعافي من الكوارث والتعافي الإلكتروني:
تساعد خطط التعافي الإلكتروني والتعافي من الكوارث المؤسسات على الاستعداد لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات. بدءًا من هجمات التصيد الاحتيالي الخبيثة التي يستهدف العملاء برسائل بريد إلكتروني مزيفة إلى الفيضانات التي تهدد البنية التحتية الحيوية، توجد دائمًا خطط متاحة للتعامل مع التهديدات المختلفة التي قد تواجهها المؤسسات، سواء كانت هجمات إلكترونية أو كوارث طبيعية.
عند ذكر مصطلح التعافي من الكوارث، تتبادر إلى ذهنك على الفور مجموعة كاملة من السيناريوهات المحتملة، مثل الكوارث الطبيعية والانقطاعات الكبيرة في التيار الكهربائي وتعطل المعدات وغيرها. ولكن ماذا عن الهجمات الإلكترونية؟ هذا المصطلح أقل شيوعًا لمعظم الناس لكن التهديدات التي يتضمنها ليست أقل أهمية أو تكرارًا بالنسبة إلى المؤسسات. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة من الهجمات الإلكترونية التي تُسهم جهود التعافي الإلكتروني في الاستعداد لها:
يبدأ التخطيط للتعافي من الكوارث، سواء أكان يركز على هجوم إلكتروني أو نوع آخر من التهديدات، بتحليل متعمق لعمليات الأعمال بالغة الأهمية (يُعرف هذا التحليل باسم تحليل تأثير الأعمال) وإجراء تقييم شامل للمخاطر. كل مؤسسة تختلف في طبيعتها ومتطلباتها، لكن اتباع هذه الخطوات الخمس كان له تأثير إيجابي على استعداد ومرونة المؤسسات عبر مختلف القطاعات.
يُعَد تحليل تأثير الأعمال تقييمًا دقيقًا لكل تهديد تواجهه شركتك، بالإضافة إلى النتائج المحتملة. والتحليل الفعال لتأثير الأعمال يدرس كيف يمكن للتهديدات أن تؤثر في العمليات اليومية، وقنوات الاتصال، وسلامة العاملين، وغيرها من الأجزاء الحيوية في عملك.
يُعدّ إجراء تحليل سليم للمخاطر خطوة حاسمة نحو إعداد خطة فعالة للتعافي من الكوارث. ويمكنك تقييم كل تهديد محتمل على حدة من خلال النظر في أمرين: احتمالية حدوثه وتأثيره المحتمل على عمليات الأعمال.
يعتمد التعافي من الكوارث على الحصول على صورة كاملة لكل أصل تمتلكه مؤسستك. يتضمن ذلك الأجهزة والبرامج والبنية التحتية لتقنية المعلومات والبيانات وأي شيء آخر مهم لعمليات عملك. وفيما يلي ثلاثة تصنيفات مستخدمة على نطاق واسع لتصنيف أصولك:
يمكن القول إن الإسناد الواضح للأدوار والمسؤوليات هو أهم جزء من استراتيجية التعافي من الكوارث. ودون ذلك، لن يعرف أحد دوره المنوط به في حال وقوع كارثة. وفيما يلي بعض الأدوار والمسؤوليات التي يجب أن تتضمنها كل خطة للتعافي من الكوارث:
للتأكد من فاعلية استراتيجية التعافي من الكوارث الخاصة بك، ستحتاج إلى ممارستها باستمرار وتحديثها بانتظام وفقًا لأي تغييرات مهمة. يمكن تقسيم اختبار وتحسين خطط التعافي من الكوارث وخطط التعافي الإلكتروني إلى ثلاث خطوات بسيطة.
عندما يتعلق الأمر بإعداد مؤسستك لمواجهة التهديدات الإلكترونية وغير الإلكترونية، تحتاج إلى اتباع نهج حديث وشامل يركِّز على تخفيف المخاطر، ويستخدم تقنيات متطورة، ويتيح تنفيذًا سريعًا وسهلًا.
يوفر IBM Cloud Cyber Recovery خطة مبسطة لاستمرارية الأعمال تتضمن التعافي من الكوارث بشكل فعال من حيث التكلفة، وإجراء النسخ الاحتياطي على السحابة، وتوفير حل قوي للتعافي هجمات الفدية، وذلك لحماية بياناتك واستعادتها عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.