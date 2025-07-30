ما المقصود بتشابه جيب التمام؟

تشابه جيب التمام هو مقياس تشابه يُستخدَم على نطاق واسع لتحديد مدى تشابه نقطتي بيانات بناءً على الاتجاه الذي تُشيران إليه وليس طولهما أو حجمهما. وهو فعَّال بشكل خاص في المساحات ذات الأبعاد العالية حيث قد تواجه مقاييس المسافة التقليدية صعوبة.

يتطلب حساب تشابه جيب التمام قياس جيب التمام للزاوية (ثيتا) بين متجهين غير صفريين في فضاء حاصل الضرب الداخلي. وينتج عن هذا القياس درجة تشابه جيب التمام. تتراوح قيم تشابه جيب التمام من -1 إلى 1:

تُشير درجة تشابه جيب التمام 1 إلى أن المتجهين يشيران إلى الاتجاه نفسه بالضبط.

تُشير درجة تشابه جيب التمام 0 إلى أن المتجهات متعامدة، ما يعني عدم وجود تشابه اتجاهي بينها.

تُشير درجة تشابه جيب التمام -1 إلى أن المتجهين يشيران إلى اتجاهين متعاكسين تمامًا.

فكّر في الأمر كمقارنة الأسهم: إذا كانت تُشير في الاتجاه نفسه، فهي متشابهة إلى حد كبير. أما الأسهم التي تكون بزوايا قائمة فهي غير مرتبطة، والأسهم التي تُشير في اتجاهات متعاكسة فهي غير متشابهة.

يُعَد هذا النهج الزاوي أساسًا للعديد من أنظمة التعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والذكاء الاصطناعي (AI). وتعتمد هذه التقنيات على التمثيلات المتجهة للبيانات، ما يعني أن البيانات تم تحويلها إلى شكل رقمي لالتقاط معناها وتشابهها مع البيانات الأخرى.

على سبيل المثال، قد يستخدم روبوت المحادثة تقنيات تضمين الكلمات لتحويل النص إلى شكل متجه، ونماذج التعلم العميق لفهم خوارزميات البحث عن النية والتشابه لاسترداد الاستجابة الأكثر صلة من قاعدة بيانات. يُتيح تشابه جيب التمام كل خطوة من هذه الخطوات.