تساعد أنظمة CMMS المرافق الطبية على التغلب على نقص العمالة

نظام إدارة الصيانة المحوسب هو نوع من برامج إدارة المرافق التي تحتفظ بقاعدة بيانات شاملة للمعلومات بشأن عمليات الصيانة في المؤسسة، ومساعدة العاملين في قطاع الصيانة على أداء وظائفهم بكفاءة أكبر وتمكين المديرين من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

سيساعد نظام إدارة الصيانة المحوسب عالي الجودة قطاع الرعاية الصحية على تخطيط طلبات الخدمة وأوامر العمل وإنشائها وتتبعها وتنظيمها وإجراء الصيانة الروتينية تلقائيًا، ما يلغي واجبات تخطيط المهام الزائدة عن الحد بالنسبة لموظفي المعدات الطبية الحيوية. وتعمل منصات أنظمة الصيانة المحوسبة مع البرامج المصاحبة للأجهزة المحمولة على دفع الوصول إلى أبعد من ذلك، ما يسمح للمستخدمين بتتبع أوامر العمل والوصول إلى أنشطة الصيانة عن بُعد.

يمكن أن تساعد أنظمة CMMS المرافق الطبية في القيام بما يلي:

1. تحسين الكفاءة التشغيلية

تم تصميم نظام CMMS لأتمتة العديد من المهام اليدوية (على سبيل المثال، إدارة طلب العمل، وجدولة الصيانة الوقائية، وإدارة المخزونات، وتتبع سير العمل، وما إلى ذلك) التي يمكن أن تستهلك وقت الفنيين. تساعد أتمتة هذه العمليات الشاقة في كثير من الأحيان فِرق الرعاية الصحية في الحفاظ على المعدات الطبية في أفضل حالاتها بحيث يكون لدى الطاقم الطبي المعدات التي يحتاج إليها عندما يحتاج إليها.

تساعد حلول أنظمة CMMS أيضًا فِرق الصيانة على تحديد أولويات المهام بناءً على الأهمية وحساسية الوقت، ما يضمن إنجاز المهام الأكثر أهمية أولًا. عندما تتمكن الصيانة من تحديد أولويات المهام بفاعلية، يمكن لمرافق الرعاية الصحية تجنّب الإخفاقات في المعدات وفترات التعثر التي تؤثر سلبًا على رعاية المرضى.

2. توفير فرص لتدريب الموظفين وتبادل المعرفة

مع انخفاض توفر فنيي المعدات الطبية الحيوية، ستحتاج المستشفيات إلى إيجاد طرق للعمل بذكاء أكبر (وليس بجهد أكبر). يمكن أن تشتمل أنظمة CMMS على مزايا تدعم التدريب ومشاركة المعرفة بين الفنيين بحيث يتمكّن كل عضو من أعضاء الفريق من تحسين مواهبه. على سبيل المثال، يمكن لبرامج أنظمة CMMS للرعاية الصحية تخزين الكتيبات والأدلة الإرشادية ووثائق استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ما يساعد الفنيين الأقل خبرة على تعلم الأساسيات بشكل أسرع، ويساعد الفنيين ذوي الخبرة على القيام بمهام أكثر تعقيدًا.

3. مراقبة المعدات وإجراء التشخيصات عن بُعد

توفر العديد من أنظمة CMMS المتقدمة قدرات المراقبة عن بُعد، ما يسمح للفنيين بجمع البيانات في الوقت الفعلي ومراقبة أداء المعدات وتشخيص المشكلات من دون التواجد الفعلي. تُعدّ هذه الميزة ذات قيمة خاصة عندما يكون هناك نقص في الفنيين في الموقع. تمكّن المراقبة عن بُعد الفنيين من معالجة المشكلات على الفور ومن أي مكان من خلال الوصول إلى منصات CMMS، ما يقلل الحاجة إلى القيام بزيارات متعددة للمواقع وتحسين وقتهم ومواردهم.

4. تحسين جدولة القوى العاملة

يمكن أن يسهل برنامج إدارة الصيانة المحوسبة تحسين جداول عمل القوى العاملة، وذلك من خلال دمج عوامل مثل توفر الفنيين ومجموعات المهارات وأعباء العمل. ومن خلال تعيين المهام والمسارات بكفاءة، يساعد نظام CMMS على ضمان استخدام الفنيين بفاعلية وإتمام عمليات الصيانة والإصلاح للمعدات المهمة في الوقت المناسب.

5. التنسيق مع الموردين والبائعين

تعمل برامج CMMS على تبسيط التواصل مع الموردين والبائعين، ما يساعد فنيي المعدات الطبية الحيوية على تتبع عقود الصيانة ومعلومات الضمان واتفاقيات الخدمة. كما تضمن ميزة التنسيق بين الموردين الحصول على الدعم الذي يحتاج إليه الموردون ويمكنهم الاستفادة من الخبرات الخارجية بكفاءة.

6. تنفيذ إدارة دورة حياة الأصول

يوفر نظام CMMS رؤية شاملة لدورة الحياة الكاملة للأصول الطبية، بما في ذلك شراء المعدات وتركيبها وصيانتها وإخراجها من الخدمة. من خلال تتبع تاريخ الأصول، وأنشطة الصيانة وبيانات الأداء، تتيح أنظمة CMMS إمكانية اتخاذ قرارات ذكية بشأن الأصول الحساسة. يمكن أن تساعد الاستفادة من النهج الاستراتيجي لصيانة الأصل في تحسين كيفية استخدام المعدات وتقليل عبء العمل الزائد على الفنيين.

7. تحليل البيانات وإعداد التقارير بشأنها

يمكن لمنصة نظام CMMS جمع البيانات عن أداء المعدات وتكاليف الصيانة وإنتاجية الفنيين وتحليلها. يرتقي نظام CMMS المتقدم خطوة إلى الأمام من خلال تجميع وعرض بيانات الأصول الطبية وفقًا للاحتياجات الخاصة بالقسم.

يمكن للفِرق إنشاء تقارير قابلة للتخصيص وعرضها، ومحاكاة بيانات التوجهات ومراقبة وظائف الأصل لجعل استكشاف المشكلات وإصلاحها وإدارة المخزون أكثر سهولة. تساعد هذه المعلومات المديرين على تحديد أوجه القصور، وتحسين العمليات، واتخاذ قرارات التوظيف مع وضع حالات النقص في الاعتبار.

8. زيادة مدة تشغيل المعدات إلى أقصى حد

في مجال الرعاية الصحية، يمكن أن تُحدث المعدات عالية التقنية العاملة فرقًا حقيقيًا في نتائج سلامة المرضى، ولذلك فإن زيادة مدة تشغيل الأصل تُعدّ أمرًا بالغ الأهمية، خاصةً عند العمل مع مجموعات فنية أصغر. تسمح برامج CMMS لفِرق المعدات الطبية الحيوية بتنفيذ برامج الصيانة التنبؤية وتتبع مهام الصيانة الوقائية، وتحويل المرافق من الصيانة التفاعلية إلى الصيانة الاستباقية وتقليل أعطال الأصول.

9. الحفاظ على الامتثال التنظيمي

يجب أن تتوافق أصول الرعاية الصحية مع مجموعة من المعايير التنظيمية الصارمة. يمكن أن يساعد نظام CMMS في الحفاظ على امتثال المرافق من خلال توفير تتبع شامل للأصول والحفاظ على سجلات دقيقة للفحوصات ومهام الصيانة والإصلاحات. تساعد هذه الميزات -إلى جانب تطبيقات الأجهزة المحمولة التي يمكنها إرسال إشعارات حالة الأصول إلى الفنيين في الوقت الفعلي- المؤسسات الطبية على توفير الوثائق بسهولة في أثناء عمليات التدقيق حتى تتمكن من الاستمرار في خدمة المرضى المحتاجين.