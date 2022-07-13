العلامات
عمليات الأعمال

مركز التميز السحابي: نظرة عامة والعناصر الأساسية للنجاح

مجموعة من رجال أعمال منخرطين في مناقشة في مكتب حديث

من الاتجاهات الشائعة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، مثل اعتماد السحابة، إنشاء مركز التميز (CoE) أو مركز الكفاءة (CoC).

وهو عبارة عن هيكل فريق متخصص يمكن أن يُطلق عليه العديد من الأسماء الأخرى — بما في ذلك مكتب التحول، وفريق التسريع، ومكتب التميز التقني، وما إلى ذلك — ويتنوع نطاقه من كونه تقنيًا بحتًا إلى كونه شاملاً مع التركيز على طرق العمل الجديدة والأدوار المعاصرة والتقنيات المبتكرة. في بعض الأحيان، يركز مركز التميز على مجالات محددة، مثل عمليات التطوير (مركز التميز في عمليات التطوير) أو SAP (مركز التميز في SAP)، ولكننا نعتقد أن هذه وجهة نظر مقيدة.

لأغراض منشور المدونة هذا، سنستخدم مصطلح مركز التميز (أو CoE) وسنركز على نطاق السحابة الشامل (أي الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا) لتوضيح كيف يمكنك استخدام نهج اللبنة الأساسية للاستفادة من هذا المفهوم في مؤسستك. تتم مشاركة هذه المواد استنادًا إلى تجربتنا العالمية في مساعدة العملاء في مختلف الصناعات على تحديد هياكل من نوع CoE وتصميمها وإطلاقها و/أو تشغيلها.

 

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.

ما مركز التميز السحابي؟

مركز التميز (CoE) هو هيكل دائم مصمم لتحديد وتسريع وتوسيع نطاق المعرفة وأفضل الممارسات عبر المؤسسة.

بغض النظر عن تسميته، يجب أن يكون مركز التميز شاملاً وتحويليًا في نطاقه بحيث يمكن تجريب القدرات الجديدة وتوسيع نطاقها. وهذا يعني ليس فقط الكتابة عن التقنية، بل يعني أيضًا المساعدة على بنائها من خلال نهج المشاركة في الإنشاء ومن ثَمَّ تمكين الآخرين حتى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في القدرات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود نطاق شامل يزيل الصوامع المصطنعة ويسمح بتوحيد القدرات والصيانة وتنفيذ خارطة الطريق بأقصى قدر من التأثير.

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

كن خبيرًا في الذكاء الاصطناعي

اكتسب المعرفة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تدفع نمو الأعمال. ابدأ مع أكاديمية الذكاء الاصطناعي المجانية اليوم وتولَّ زمام المبادرة لتعزيز مستقبل الذكاء الاصطناعي في مؤسستك.
شاهِد السلسلة

لماذا تحتاج إلى مركز التميز؟

بالنسبة إلى مجال تحويلي مثل السحابة، فإن مركز التميز "يوفر لتكنولوجيا المعلومات وسيلة للتعبير عن [...] إستراتيجية السحابة، ويمكّن الأعمال من اختيار أفضل الحلول، و[...] جمع ونشر أفضل الممارسات السحابية." [1] هذا هيكل مثبت وأكثر من 70% من الشركات لديها فريق مماثل داخل المؤسسة. [2]

الفوائد الرئيسية لمركز التميز السحابي

  • يساعدك على الانتقال من فرق العمل المجزأة والعمليات غير المتسقة وعقلية المشروع إلى نموذج تشغيل مرن قائم على المنتج مع طرق جديدة للعمل.
  • يوفر حوكمة صارمة تستند إلى عمليات تكنولوجيا المعلومات التقليدية التي تسمح باستقلالية محددة، ما يسهم في تقليل الوقت اللازم للوصول إلى السوق.
  • يتيح لك إمكانية الانتقال من الأولويات المتضاربة وتداخل الجهود إلى خارطة طريق متسقة ومتكاملة مع تحديد الأولويات القائمة على المقاييس لضمان تحقيق القيمة.
  • يحول الأدوار التقليدية والصعوبات التي تواجهها في تطوير المهارات اللازمة للتقنيات الجديدة إلى إطار عمل المواهب القائم على الخبرة مع فرص لتوسيع النطاق من خلال نماذج التناوب ومنهجيات تدريب المدربين.

كيف يمكنك البدء؟

قبل الشروع في إنشاء مركز التميز بنطاق شامل، يجب عليك مراعاة بعض الأمور:

  • تمكين المستخدم: ابدأ بتحديد الأدوار الجديدة المعاصرة بما يتماشى مع احتياجات العمل واتجاهات الصناعة المقبولة (على سبيل المثال، اعتماد هندسة موثوقية الموقع). بعد ذلك، أعد تعريف ملفات تعريف الأدوار والمهارات المرتبطة بها واعمل على تمكينها باستخدام رحلات التعلم لصقل المهارات و/أو جذب المواهب الجديدة.
  • تكامل التسليم: ابدأ بإعادة تصوير الحوكمة والعمليات بحيث لا تؤثر الممارسات القديمة في القدرات الجديدة. يمكن تحقيق ذلك باستخدام تخطيط تدفق القيمة لتبسيط الرحلات الشاملة وإنشاء مصفوفات مسؤولة وخاضعة للمساءلة والاستشارة والاطلاع (RACI) لإظهار ملكية واضحة. وأخيرًا، قد تحتاج المؤسسات إلى تقييم السياسات والإجراءات الخاصة بالمهام المشتركة بعناية لتحديد فرص منح الفرق حرية صناعة القرار.
  • منصات تقنية جديدة: ابدأ بإنشاء أو إعادة النظر في البنى المرجعية كقاعدة للنشر التقني. سيساعد وجود تصميم مدروس جيدًا والقرارات البنائية المقابلة مقدمًا على تقليل المفاجآت في المستقبل. بعد التوصل إلى اتفاق مع جميع أصحاب المصلحة على البنية، استخدم الأتمتة لتقنين ورقمنة البنى للنشر.

البدء باستخدام مركز التميز السحابي

يمكن أن تتخذ مراكز التميز (CoEs) العديد من الأشكال المختلفة، ولكنها قد لا تكون مناسبة لجميع المؤسسات. للبدء، نستخدم منهجية استكشافية وتشخيصية لتحديد الخطوات التالية الصحيحة وتلبية احتياجات العملاء حسب رحلتهم الفريدة.

استفد من تأطيرنا المجاني للأعمال — ورشة عمل مجانية لمدة نصف يوم — للتعرف على تقنيات التفكير التصميمي في Garage وتطبيقها على مشكلات أعمالك. والأهم من ذلك، التفكير في أفضل السبل التي يمكن لشركة IBM من خلالها حل هذه المشكلات باستخدام تقنية IBM المدعومة بمنهجية IBM Garage. تواصل معنا وتعرف على المزيد عبر صفحة IBM Cloud Expert Labs.

الحواشي

[1] Gartner: كيفية بناء مركز التميز السحابي، Lydia Leong (نائبة الرئيس ومحللة متميزة)

[2] Flexera: Flexera State of Cloud 2022

الموارد

مجموعة متنوعة من الخبراء

احتفظ بمركز الصدارة دائمًا بمساعدة خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا. واحصل على رؤى أسبوعية حول آخر أخبار الذكاء الاصطناعي وتوجهاته وابتكاراته وتأثيرها في الأعمال.

6 حقائق صعبة على الرؤساء التنفيذيين مواجهتها

تخطَّ الحواجز وانطلق إلى الأمام بشجاعة وثقة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.  
استخدام اقتصاديات الذكاء الاصطناعي التوليدي للتغلب على المنافسة

من خلال فهم العوامل التي تؤثِّر في تكاليف الحوسبة للذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للمديرين التنفيذيين اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بشكل أفضل، ما يساعد على تحديد الأولويات الاستراتيجية التي تجعل الابتكار والتحول أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
كيفية قيام شركة Audi بتعزيز الابتكار الرقمي

تعمل شركة Audi AG على تسريع مسيرتها نحو تحقيق رؤى جديدة للأعمال من خلال استخدام أنظمة IBM Power Systems.
حلول ذات صلة
خدمات استشارات الأعمال

إعادة ابتكار كيفية إنجاز العمل من خلال تقاطع تحويل الأعمال والتقنيات لإطلاق العنان لمرونة المؤسسة.

         استكشف خدمات استشارات الأعمال
    الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتحول الموارد البشرية والمواهب

    إعادة تصور الموارد البشرية وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا فيها لتحقيق نتائج أعمال أفضل واكتشاف الإمكانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفين.

         استكشاف خدمات تحويل الموارد البشرية
    خدمات الاستشارات المالية

    أطلق العنان للأداء المالي وقيمة الأعمال من خلال الخدمات الشاملة التي تعمل على دمج تحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في العمليات الأساسية.

             استكشف الحلول المالية
      اتخِذ الخطوة التالية

      تنمية أعمالك وتحويلها من خلال إعادة تصور الإستراتيجية التي تتبعها شركتك والطريقة التي تؤدي بها عملك.

             خدمات استراتيجية الأعمال استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي