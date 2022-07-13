وهو عبارة عن هيكل فريق متخصص يمكن أن يُطلق عليه العديد من الأسماء الأخرى — بما في ذلك مكتب التحول، وفريق التسريع، ومكتب التميز التقني، وما إلى ذلك — ويتنوع نطاقه من كونه تقنيًا بحتًا إلى كونه شاملاً مع التركيز على طرق العمل الجديدة والأدوار المعاصرة والتقنيات المبتكرة. في بعض الأحيان، يركز مركز التميز على مجالات محددة، مثل عمليات التطوير (مركز التميز في عمليات التطوير) أو SAP (مركز التميز في SAP)، ولكننا نعتقد أن هذه وجهة نظر مقيدة.
لأغراض منشور المدونة هذا، سنستخدم مصطلح مركز التميز (أو CoE) وسنركز على نطاق السحابة الشامل (أي الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا) لتوضيح كيف يمكنك استخدام نهج اللبنة الأساسية للاستفادة من هذا المفهوم في مؤسستك. تتم مشاركة هذه المواد استنادًا إلى تجربتنا العالمية في مساعدة العملاء في مختلف الصناعات على تحديد هياكل من نوع CoE وتصميمها وإطلاقها و/أو تشغيلها.
مركز التميز (CoE) هو هيكل دائم مصمم لتحديد وتسريع وتوسيع نطاق المعرفة وأفضل الممارسات عبر المؤسسة.
بغض النظر عن تسميته، يجب أن يكون مركز التميز شاملاً وتحويليًا في نطاقه بحيث يمكن تجريب القدرات الجديدة وتوسيع نطاقها. وهذا يعني ليس فقط الكتابة عن التقنية، بل يعني أيضًا المساعدة على بنائها من خلال نهج المشاركة في الإنشاء ومن ثَمَّ تمكين الآخرين حتى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في القدرات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود نطاق شامل يزيل الصوامع المصطنعة ويسمح بتوحيد القدرات والصيانة وتنفيذ خارطة الطريق بأقصى قدر من التأثير.
بالنسبة إلى مجال تحويلي مثل السحابة، فإن مركز التميز "يوفر لتكنولوجيا المعلومات وسيلة للتعبير عن [...] إستراتيجية السحابة، ويمكّن الأعمال من اختيار أفضل الحلول، و[...] جمع ونشر أفضل الممارسات السحابية." [1] هذا هيكل مثبت وأكثر من 70% من الشركات لديها فريق مماثل داخل المؤسسة. [2]
قبل الشروع في إنشاء مركز التميز بنطاق شامل، يجب عليك مراعاة بعض الأمور:
يمكن أن تتخذ مراكز التميز (CoEs) العديد من الأشكال المختلفة، ولكنها قد لا تكون مناسبة لجميع المؤسسات. للبدء، نستخدم منهجية استكشافية وتشخيصية لتحديد الخطوات التالية الصحيحة وتلبية احتياجات العملاء حسب رحلتهم الفريدة.
