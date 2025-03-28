تاريخ تغير المناخ

تعود النظريات المتعلقة بتغير المناخ إلى أوائل القرن 19. جاءت الملاحظة المبكرة لما أصبح يعرف في النهاية باسم تأثير الدفيئة من عالم الرياضيات والفيزيائي الفرنسي جوزيف فورييه. في عام 1824، كتب فورييه أن الغازات في الغلاف الجوي للأرض تحبس الحرارة، ما يجعل الكوكب أكثر دفئًا مما سيكون عليه.

في عام 1856، ومن خلال تجارب على تركيبات غازية مختلفة، تمكنت العالمة الأمريكية الهاوية "يونيس نيوتن فوت" من التوصل إلى أن بخار الماء وثاني أكسيد الكربون، الذي سُمي بعد ذلك حمض الكربونيك، هما المسببان في احتباس الحرارة، وكتبت قائلة: "إن امتلاء الغلاف الجوي بهذا الغاز هو المسبب لارتفاع درجة حرارة كوكبنا."2

ومن المفارقات أن الفضول بشأن العصور الجليدية وليس الاحتباس الحراري هو الذي دفع إلى مزيد من التقدم في فهم تغير المناخ الحديث. شرع الفيزيائي الأيرلندي جون تيندال في تحديد ما إذا كان تكوين الغلاف الجوي المتغير للأرض قد ساهم في العصور الجليدية في عصور ما قبل التاريخ. وعلى غرار فوت، جرب تيندال غازات مختلفة. في ستينيات القرن التاسع عشر، أظهر أن الغاز الناتج من فحم التدفئة—الذي يتكون من ثاني أكسيد الكربون والميثان والهيدروكربونات المتطايرة—يمتص كميات كبيرة من الطاقة.3

استنادًا إلى النتائج التي توصل إليها Tyndall، طور الفيزيائي السويدي Svante Arrhenius في عام 1896 نموذجًا مناخيًا يوضح كيف يمكن أن تؤثر التركيزات المختلفة لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي على درجات الحرارة العالمية. وعلى غرار Tyndall، بدأ Arrhenius في وضع نظريات حول الظروف التي قد تكون أدت إلى العصور الجليدية للأرض، بما في ذلك الانبعاثات الناتجة عن الانفجارات البركانية. كما نظر Arrhenius أيضًا في المصادر الحديثة للانبعاثات في عصره—أي حرق الوقود الأحفوري خلال الثورة الصناعية الثانية—والزيادات في متوسط درجات الحرارة التي يمكن أن تسببها.

توقع أرهينيوس أن مستويات CO2 في الغلاف الجوي ستستغرق 3000 عام حتى تتضاعف، ما سيؤدي إلى زيادة من 5 إلى 6 درجات مئوية. على النقيض من المواقف الحالية، لم يكن أرهينيوس حذرًا من هذه التغييرات المحتملة في مناخ الأرض. بل تنبأ أنه مع ارتفاع متوسط درجة الحرارة، "سيعيش الناس تحت سماء أكثر دفئًا وفي بيئة أقل قسوة مما كنا نتمتع به"4.