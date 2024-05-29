مَن كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي؟

يتولى كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي (CAIO) دورًا تنفيذيًا داخل المؤسسة، حيث يشرف على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ووضع استراتيجياتها وتنفيذها.
يُعد كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي دورًا جديدًا نسبيًا ظهر كاستجابة لأهمية الذكاء الاصطناعي المتزايدة في إستراتيجية الأعمال والعمليات. يشير وجود كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في الإدارة العليا إلى أن الشركة قد التزمت بقوة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في إستراتيجيتها، ومن المرجح أن تكون لديها مبادرات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ.
وبينما نجد أن العديد من المؤسسات ذات التفكير المستقبلي كانت تستكشف الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من عشر سنوات، فإن إصدار ChatGPT والنمو الهائل اللاحق للذكاء الاصطناعي التوليدي أوضح أن العديد من المؤسسات يمكنها الاستفادة من هذه الأدوات.وحيث إن الشركات في كل صناعة أصبحت حاليًا تستكشف تطبيقات معقدة تتضمن العديد من الأطراف المعنية، فقد بدأ دور كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي يزداد شهرة. وفقًا لبيانات موقع LinkedIn، قد ازداد عدد رؤساء أقسام الذكاء الاصطناعي حوالي ثلاث مرات خلال الخمس سنوات الماضية.¹
كان ظهور منصب "كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي" أمرًا لا محيد عنه، يرجع ذلك جزئيًا إلى أن فوائد تطوير الذكاء الاصطناعي واضحة جدًا، وكذلك بسبب المخاطر التي ينطوي عليها هذا المنصب. تتضمن مشاريع الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق أسئلة أخلاقية صعبة وعلى الممارسين إيجاد إجابات عنها. بينما من الضروري أن يتمتع كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي بخبرة تقنية وإستراتيجية عميقة، يجب أيضًا أن يمتلك القدرة على التنقل في بيئة تنظيمية عالمية دائمة التغير، وأن يجيد التعامل مع الآثار الأخلاقية الخطيرة التي ينطوي عليها تطوير الذكاء الاصطناعي.
يوفر كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي المساءلة المطلقة والإشراف المطلق على كل عمل تستخدم فيه المؤسسة تقنيات الذكاء الاصطناعي. فمثلاً في الولايات المتحدة، أصدرت إدارة الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يتطلب من الوكالات الفيدرالية تعيين كبراء مسؤولي الذكاء الاصطناعي "لضمان المساءلة والقيادة والإشراف" على التقنيات.²
يمثل كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في توجيه المؤسسة خلال تعقيدات اعتماد الذكاء الاصطناعي، مما يضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بفاعلية ومسؤولية لتشجيع نمو الأعمال والابتكار. وهذا يقسم المسؤولية إلى فئات متعددة.
يقوم كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي بتطوير إستراتيجية الذكاء الاصطناعي وتوجيهها لتتوافق مع خارطة طريق المؤسسة نحو التحول الرقمي الأوسع نطاقًا وكي تتواءم مع أهداف العمل. يتضمن ذلك تحديد الفرص التي يمكن أن يضيف إليها الذكاء الاصطناعي قيمة جديدة، مثل تحسين الكفاءات التشغيلية أو تعزيز تجارب العملاء أو إنشاء تدفق إيرادات جديدة. يتعاون كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي بشكل وثيق مع المديرين التنفيذيين الآخرين والأقسام والإدارات والأطراف المعنية لنيل الدعم والتأييد وتحسين عملية صنع القرار القائمة على الذكاء الاصطناعي ودمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية الحالية.
بمجرد تحديد الإستراتيجية، يجب تطوير حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها. يشرف كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي على هذه العملية، لاستخدام الأدوات المناسبة والطرق الصحيحة لتطوير خوارزميات التعلم الآلي و نماذج الذكاء الاصطناعي بما يفيد حالات استخدام ذات قيمة أكبر.
يتضمن ذلك قيادة وبناء فرق العمل وجذب مواهب الذكاء الاصطناعي، وتشمل علماء البيانات ومهندسي التعلم الآلي وغيرهم من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي. يضمن CAIO أن الفريق لديه المهارات والموارد والدعم اللازم لتنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي بنجاح. قد تتضمن إدارة الفريق أيضًا بناء شراكات مع بائعين من خارج المؤسسة والحفاظ عليها.
يضمن كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي امتثال تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمعايير الأخلاقية والمتطلبات التنظيمية. يشمل ذلك وضع سياسات وأطر الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي ، و إدارة الذكاء الاصطناعي بشكل سليم، ومعالجة المخاطر والتحيزات وتحسين خصوصية البيانات وأمنها.
يعد كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي مسؤولاً عن رفع الوعي لدى سائر أفراد المؤسسة وكافة الأطراف المعنية الخارجية بشأن نهج الشركة ورؤيتها للذكاء الاصطناعي. يمثل كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي دورًا متزايد الأهمية كمتحدث رسمي عن كل ما يخص الذكاء الاصطناعي، وكثيرًا ما يظهر كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي اليوم في البرامج الصوتية (البودكاست) وحلقات المناقشة لتوضيح موقف الشركة من القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ولأن المجال يتوسع بسرعة كبيرة، فإن كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي يمتلك أيضًا فرصة إقناع المجتمع الأوسع من خبراء الذكاء الاصطناعي بأن الشركة مكان رائع للعمل ما داموا يرغبون في أن يكونوا رائدين في طليعة هذا المجال.
إن كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي دور جديد ناشئ، ونظرًا لحداثته؛ فإن مسؤولياته ليست محددة جيدًا. يتحمل كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي مسؤوليات متميزة لكنها متداخلة مع أدوار مثل كبير مسؤولي البيانات (CDO)، وكبير مسؤولي المعلومات (CIO)، وكبير مسؤولي التقنية (CTO)، وكبير مسؤولي أمن المعلومات (CISO). يقدم بعض كبيري مسؤولي الذكاء الاصطناعي تقاريرهم إلى الرئيس التنفيذي، والبعض الآخر يقدمها إلى مدير العمليات والبعض الآخر إلى مدير التقنية، حسب الهيكل التنظيمي الحالي.
سيحتاج CAIO إلى امتلاك مزيج فريد من الخبرة الفنية والرؤية الاستراتيجية والقيادة والبصيرة الأخلاقية لقيادة مبادرات الذكاء الاصطناعي بنجاح.
ولعل العنصر الأكثر وضوحًا في مجموعة المهارات هو امتلاك مهارات تقنية في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وعلوم البيانات والتحليلات، وتطوير البرامج التقليدية وفهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
علاوةً على الخبرة الفنية، يحتاج كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي أيضًا إلى التمتع بصفات القيادة والرؤية الاستراتيجية والفطنة التجارية الجديرة بالإدارة العليا. ويعد كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي مسؤولاً عن كسب حماس الأطراف المعنية في جميع أنحاء المؤسسة من أجل تمويل وتحسين مبادرات الذكاء الاصطناعي. يتعين على مسؤولي الذكاء الاصطناعي أن يكونوا قادرين على صياغة قصة قوية تتوافق مع الأهداف التجارية الأوسع للشركة، وتحديد فرص السوق الجديدة التي أصبحت ممكنة بفضل الذكاء الاصطناعي، وامتلاك المهارات اللازمة لإدارة المشاريع الوظيفية المتعددة واسعة النطاق.
وأخيرًا، فإن الأساس الأخلاقي القوي يساعد كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي على خدمة المؤسسة وضمان تقدم المشاريع بأمن وسلام ومسؤولية.
يعتمد تحديد إذا ما كانت الشركة بحاجة إلى تعيين كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي على عدة عوامل، تشمل كيفية استخدام المؤسسة الحالي للذكاء الاصطناعي والأهداف الاستراتيجية والهيكل التنظيمي. فإذا ما كان الذكاء الاصطناعي محوريًا لمنتجات شركتك أو خدماتها، فسوف يوفر كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي المهارات القيادية اللازمة للاستفادة المثلى من كامل إمكانات الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
وإذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركتك معقدة أو تتضمن العديد من الأطراف المعنية داخل المؤسسة، فسيساعد كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي على تجميع هذه الأجزاء المتناثرة معًا ودعم ومساندة مشاريع الذكاء الاصطناعي. وإذا كانت الشركة طورت بنية تحتية قوية للبيانات (عادةً ما تكون في مجال كبير مسؤولي البيانات أو مدير المعلومات)، فيمكن أن يستخدم كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي هذا الأساس لبناء أدوات ذكاء اصطناعي قوية.
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1 "ارتفاع عدد من يشغل منصب كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي"، LinkedIn، إبريل 2024.
2 "أعلنت Harris، نائبة الرئيس، عن سياسة مكتب الإدارة والميزانية لتعزيز الحوكمة والابتكار وإدارة المخاطر في استخدام الوكالات الفيدرالية الأمريكية للذكاء الاصطناعي"، Whitehouse.gov، بتاريخ 28 مارس 2024.