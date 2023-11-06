ما هي مراقبة نشاط الأعمال (BAM)؟

ولفهم عمليات الأعمال بوضوح، لا بد من تحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لمتابعة الأداء وقياسه.وتختلف مؤشرات الأداء الرئيسية تبعًا لطبيعة المنتج أو الخدمة المعنيّة، وأهداف المؤسسة ووظائفها. وقد تشمل مقاييس مثل معدلات استخدام التطبيق، وأخطاء وقت التشغيل، وفترات التعطل غير المخططة، وعائد الاستثمار (ROI)، أو إجمالي المبيعات.

وحتى تكون مؤشرات الأداء ذات جدوى، ينبغي على قادة الأعمال دراسة توقعات الأداء بعناية وصياغتها ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، التي توضّح الخدمات التي يتوقع مستخدمو الأعمال الحصول عليها من مزوّد الخدمة. وينبغي لاتفاقيات مستوى الخدمة أن تبيّن بوضوح شروط الخدمة التي يمكن للمستخدم توقّعها، وأن تشرح أيضًا كيفية قياس أداء الخدمة أو المنتج، وآلية إبلاغ تلك النتائج إلى جميع الأطراف.

ويجب مناقشة هذه المعايير وتطويرها واعتمادها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.يمكن للمؤسسة التي تدرك جيدًا كيفية عملها، أو كيفية التزامها بالعمل بموجب اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، أن تقيس مستويات الأداء بدقة أكبر. كما يتيح لها هذا الفهم الأعمق استخلاص رؤى قيّمة.

وبمجرد تحديد المقاييس، تساعد أنظمة مراقبة نشاط الأعمال (BAM) في تجميع البيانات، أي جمعها وتلخيصها من عدة تطبيقات أعمال مختلفة.توفر حلول مراقبة نشاط الأعمال لوحات معلومات تتضمن عروضًا مصوَّرة واضحة للبيانات الرئيسية، وتضعها في متناول جميع أعضاء الفريق.



ويمكن للفرق أيضًا إعداد مشغّلات داخل أنظمة مراقبة نشاط الأعمال بحيث تتخذ إجراءات معيّنة تلقائيًا، أو تجمع المزيد من البيانات، عند استيفاء مقاييس معينة أو عدم استيفائها. فعلى سبيل المثال، يمكن للفرق استخدام الأتمتة داخل منصة لمراقبة نشاط الأعمال لإعداد تنبيه يستند إلى ارتفاع معاملات بطاقات الائتمان عن المعدل المعتاد خلال إطار زمني محدد. وإذا تم تفعيل هذا التنبيه، يمكن للنظام إيقاف المدفوعات مؤقتًا تلقائيًا إلى حين التحقق من سبب هذا الارتفاع في حجم المعاملات.

تُركّز منهجية مراقبة نشاط الأعمال على توظيف التحليل لتقليص الزمن الفاصل بين جمع البيانات وصناعة القرار. للقيام بذلك، يستخدم قادة الأعمال أدوات مستمدة من منهجيات ذكاء الأعمال (BI) وإدارة عمليات الأعمال (BPM).