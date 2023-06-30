في سلسلة التوريد بقطاع الرعاية الصحية، تواجه الصيدليات والمستشفيات وشركات الأدوية والمرضى ثلاثة تحديات رئيسية: نقص وتأخير الإمدادات، ونقص خيارات تلبية الطلبات المريحة والفعَّالة من حيث التكلفة، وارتفاع التزييف والتغيرات التنظيمية، إلى جانب الحاجة المستمرة إلى تحسين إدارة سلسلة تبريد الأدوية. ولا شك أن هذه التحديات تسبب الإزعاج، وتؤثِّر سلبًا في جودة الرعاية المقدمة للمرضى، وتزيد من مستويات التوتر لدى الموظفين. كيف يمكن لمتخصصي سلسلة التوريد في الرعاية الصحية التعامل مع هذه المخاوف بشكل منهجي؟ من خلال بناء سلاسل توريد مرنة.
وفقًا لاستطلاع تم إجراؤه حول القطاع، لا يزال 78% من المشاركين يستخدمون عمليات سلسلة التوريد اليدوية. تُظهر عدة دراسات أن الممرضات في وحدات المرضى الداخليين الجراحية والطبية يقضين عادةً ما يصل إلى ساعتين من دوامهن في أداء مهام مرتبطة بالإمدادات. في عام 2022، شهدت صناعة الأدوية أكبر عدد من الوحدات المسترجعة مقارنةً بالست سنوات الماضية، حيث بلغت 567.3 مليون وحدة، بزيادة قدرها 114% مقارنةً بـ 264.6 مليون وحدة مسترجعة في 2021.
على الرغم من أن ضمان شعور الموظفين بأنهم مجهزون جيدًا للعمل بكفاءة أمر أساسي، خاصةً في ظل نقص اليد العاملة المستمر وواسع الانتشار في قطاع الرعاية الصحية، فمن المتوقع أن تتجاوز نفقات المستلزمات الطبية تكاليف العمالة. أما بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الأدوية التي قد تحتوي على مكونات ملوثة أو تم الاحتفاظ بها في درجات حرارة غير متسقة، فقد تكون النتائج وخيمة.
تُعَد هذه القضايا في سلسلة التوريد بقطاع الرعاية الصحية عاجلة بالقدر نفسه، وكل منها يتطلب اهتمامًا فوريًا. الخبر السار هو أنه يمكن التخفيف من هذه النقاط الحرجة عن طريق بناء مرونة في سلسلة التوريد بالقطاع.
تعمل أنظمة المستشفيات مع فِرق وتقنيات وعمليات مجزَّأة متعددة لإدارة العمليات اليومية، ما يؤدي إلى نقص شامل في وضوح البيانات. تتصاعد نفقات المستلزمات بسبب الإفراط في الطلب والهدر والطلبات الطارئة. وقد تتأخر إجراءات الرعاية الصحية بسبب نقص المستلزمات. يحتاج المتخصصون في الرعاية الصحية إلى رؤية أوضح للمخزون المتوفر لديهم، ومكانه الحالي أو في أثناء النقل، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI) ليس فقط لتوقع اضطرابات سلسلة التوريد، بل أيضًا لتقديم اقتراحات لتقليل المشكلات.
يواجه المتخصصون في الرعاية الصحية صعوبةً في دمج الطلبات متعددة القنوات تحت رؤية واحدة دقيقة للإمدادات والطلب والمخزون بين الأقسام الصيدلانية الداخلية والمورِّدين. يُعَد دمج البيانات من الأقسام المعزولة أو من مرافق مختلفة من الخطوات الأولى والأكثر أهمية لإنشاء استراتيجية سلسلة توريد مستنيرة ومدروسة. ويساهم ذلك في تبسيط القوة الشرائية وتحسين إدارة المخزون.
بمجرد أن تمتلك أنظمة المستشفيات رؤية فورية للمخزون وتنظيم الطلبات والتعاون مع المورِّدين، يمكنها تحسين رضا العملاء من خلال خيارات مثل الشراء عبر الإنترنت مع الاستلام من المتجر.
على طول سلسلة التوريد، غالبًا ما تكون البيانات القابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي غير متوفرة أو مفقودة أو معزولة. من الحاجة إلى تحديد تلوُّث المنتجات عالية القيمة والحساسة للحرارة (مثل المنتجات البيولوجية) مع توفير رؤية تفصيلية لبيانات أجهزة الاستشعار في سلسلة التبريد من الإنتاج وحتى التسليم، إلى ضمان جودة المنتجات المصنوعة بالمكونات الصحيحة، تُعَد رؤية سلسلة التوريد وسرعتها وتنسيقها أمرًا حاسمًا لتسليم منتجات آمنة وفعَّالة. من خلال بناء شبكة قوية قائمة على سلسلة الكتل توفِّر وضوحًا وتتبُّعًا ومصداقية، سيكون بإمكان متخصصي قطاع الرعاية الصحية مواجهة تحديات التنظيم والاحتيال في سلسلة التوريد العالمية المعقدة.
تضمن خبرتنا في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، ونهجنا الشامل من الاستراتيجية حتى التنفيذ، وممارستنا المخصصة للاستدامة، أن تكون سلسلة التوريد الخاصة بك قادرة على التكيف مع تحديات اليوم والاستعداد للفرص المستقبلية. وتدعمك هذه الخبرة في الحد من المخاطر وتقليل التكاليف وتعزيز التحسين المستمر في الأداء البيئي والاجتماعي على حد سواء.
يُعَد IBM® Sterling OMS، الحائز على عدة جوائز في الريادة السوقية بحسب G2 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، حلًا متطورًا يوفر رؤية فورية للمخزون وتنظيم الطلبات والتعاون مع المورِّدين ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي، ما يجعله الخيار الأمثل لأي شركة تبحث عن حل OMS موثوق به وقابل للتوسع ومرن.
تُعَد IBM Consulting رائدة عالميًا في الاستشارات لسلاسل التوريد في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وتمتلك منظومة عالمية من الشراكات، مع الوصول الحصري لتقنيات IBM الخاصة وأبحاثها ومختبرات الخبراء.
تساعد IBM Consulting الشركات الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة مثل Merk على تصميم وبناء سلاسل توريد ذكية ومرنة ومستدامة، توفِّر الشفافية والرؤى لتعزيز الابتكار في المنتجات والحفاظ على الثقة والتركيز بشكل أكبر على المرضى.
